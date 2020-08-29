Штаб Виктора Бабарико создает партию "Вместе"

Штаб экс-претендента на пост президента Беларуси и бывшего главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико объявил о создании партии "Вместе". "Пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы", в которую возможно объединить всех сторонников, говорится в видеообращении Бабарико, обнародованном в понедельник, 31 августа. Автор обращения находится под стражей с середины июня, обращение было записано до задержания.

Бабарико назвал основными задачами партии проведение конституционной реформы и объединение гражданских инициатив. Документы для регистрации партии будут поданы в ближайшее время, отметила Мария Колесникова - представитель штаба Бабарико и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. "Мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество", - подчеркнула она, выделив необходимость реагировать на "новые вызовы и запросы". "За последние три месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет", - добавила Колесникова.

Координационный совет продолжит работу

Сам Координационный совет, появившийся по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, продолжит работу в прежнем формате. Инициатива штаба Бабарико по созданию партии была согласована "с теми членами президиума КС, с которыми было возможно по объективным обстоятельствам", заявили в совете.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, действующий президент республики получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - около 10 процентов. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики действовали с беспрецедентной жестокостью. Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.

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