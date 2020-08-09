Штаб Бабарико требует объявить новые выборы

Глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, единственная оставшаяся в Минске соратница кандидата в президента Светланы Тихановской, озвучила требования к властям страны. Видеобращение Колесниковой появилось в ночь на пятницу, 14 августа, в Telegram-канале ее штаба. Чуть позднее там же появились требования штаба к властям страны.

"С каждым днем несогласие набирает силу… Люди больше не боятся, они больше не мирятся с обманом, их больше не заставить подчиниться тем, кого они не выбирали… Происходящее пока не могут оценить только белорусские власти. Неужели они надеются на то, что завтра мы сотрем из памяти события этих дней?", - заявила Колесникова.

Соратница Светланы Тихановской призвала власть прекратить применение физической силы, выпустить политзаключенных и показать "реальные результаты голосования по каждому избирательному участку". Кроме того, она призвала мэров белорусских городов организовать на выходных мирные собрания в каждом городе.

Требования штаба Бабарико

Чуть позже в канале Бабарико появились три требования штаба: остановить насилие, освободить политзаключенных и до 15 сентября объявить новые честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиям, новым ЦИК, видеонаблюдением и открытым подсчетом голосов.

Мария Колесникова - единственный оставшийся в Беларуси представитель лидирующей тройки объединенного штаба белорусской оппозиции. Светлана Тихановская уехала в Литву, предположительно, после угроз со стороны властей. Вероника Цепкало чуть раньше уехала в Москву, где находится и ее муж.

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