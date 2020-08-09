Вероника Цепкало покинула Беларусь

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула территорию Республики Беларусь, опасаясь уголовного преследования. Как подтвердили корреспонденту DW в воскресенье, 9 августа, в пресс-службе экс-претендента в кандидаты в президенты Беларуси Виктора Бабарико, Вероника Цепкало находится в Москве и там же проголосует на выборах. "Мы уважаем решение Вероники, ситуация непростая. Мы считаем, что каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно", - говорится в ответе пресс-службы.

По данным источника агентства "Интерфакс" в окружении еще одного экс-претендента на пост главы государства Валерия Цепкало, который также ранее вынужден был вместе с детьми бежать в Москву, отъезд его супруги спровоцирован задержанием накануне без объяснения причин руководителя штаба Бабарико Марии Колесниковой. Спустя короткое время ее отпустили. По сведениям штаба Бабарико, в милиции объяснили, что Марию Колесникову "перепутали с другим человеком". Источник "Интерфакса" пояснил, что на самом деле "хотели задержать Веронику Цепкало".

После того как Центризбирком Беларуси отказался регистрировать на выборах Бабарико и Цепкало их штабы во главе с Марией Колесниковой и Валерией Цепкало присоединились к штабу Светланы Тихановской и вместе вели предвыборную агитацию.

Президентские выборы в Беларуси уже признаны ЦИКом страны состоявшимися. Предварительные итоги, как ожидается, будут объявлены 10 августа, окончательные результаты ЦИК должен объявить не позднее 19 августа.

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