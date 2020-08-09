 Вероника Цепкало покинула Беларусь | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 09.08.2020

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Беларусь

Вероника Цепкало покинула Беларусь

По некоторым данным отъезд Вероники Цепкало мог быть спровоцирован кратковременным задержанием Колесниковой. В милиции ошиблись, задержав ее вместо Цепкало.

Вероника Цепкало (слева), Светлана Тихановская и Мария Колесникова на предвыборной акции в Минске

Вероника Цепкало (слева), Светлана Тихановская и Мария Колесникова на предвыборной акции в Минске

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула территорию Республики Беларусь, опасаясь уголовного преследования. Как подтвердили корреспонденту DW в воскресенье, 9 августа, в пресс-службе экс-претендента в кандидаты в президенты Беларуси Виктора Бабарико, Вероника Цепкало находится в Москве и там же проголосует на выборах. "Мы уважаем решение Вероники, ситуация непростая. Мы считаем, что каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно", - говорится в ответе пресс-службы.

По данным источника агентства "Интерфакс" в окружении еще одного экс-претендента на пост главы государства Валерия Цепкало, который также ранее вынужден был вместе с детьми бежать в Москву, отъезд его супруги спровоцирован задержанием накануне без объяснения причин руководителя штаба Бабарико Марии Колесниковой. Спустя короткое время ее отпустили. По сведениям штаба Бабарико, в милиции объяснили, что Марию Колесникову "перепутали с другим человеком". Источник "Интерфакса" пояснил, что на самом деле "хотели задержать Веронику Цепкало".

После того как Центризбирком Беларуси отказался регистрировать на выборах Бабарико и Цепкало их штабы во главе с Марией Колесниковой и Валерией Цепкало присоединились к штабу Светланы Тихановской и вместе вели предвыборную агитацию.

Президентские выборы в Беларуси уже признаны ЦИКом страны состоявшимися. Предварительные итоги, как ожидается, будут объявлены 10 августа, окончательные результаты ЦИК должен объявить не позднее 19 августа.

Смотрите также:

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 15:37

Женское трио против Лукашенко: Тихановскую поддержат штабы Бабарико и Цепкало. DW Новости (17.07.20)

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