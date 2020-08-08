 Соратница Тихановской Мария Колесникова остается в Минске | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.08.2020

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Беларусь

Соратница Тихановской Мария Колесникова остается в Минске

"Мария в порядке, мы с ней на связи, она в Минске и на свободе", - сообщили во вторник в избирательном штабе. Светлана Тихановская уехала в Литву, другая ее соратница Вероника Цепкало покинула Беларусь перед выборами.

Мария Колесникова (справа) Светлана Тихановская и Вероника Цепкало

Мария Колесникова (справа), Светлана Тихановская и Вероника Цепкало

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова остается в Минске, сообщили утром во вторник, 11 августа, в избирательном штабе Тихановской. "Мария в порядке, мы с ней на связи, она в Минске и на свободе", - сказал представитель штаба.  

Ранее в тот же день Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил в Twitter, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в безопасности. Другая соратница Тихановской Вероника Цепкало покинула Беларусь накануне выборов, опасаясь уголовного преследования. 

Как рассказала накануне агентству "Интерфакс" пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, экс-кандидат в президенты после трехчасовой беседы в Центризбиркоме сообщила своему адвокату Максиму Знаку, что "она приняла решение", не уточнив его суть. Тихановская попрощалась с ним и покинула здание ЦИК в одиночестве. Позднее Красулина сообщила, что примерно с 19-20 часов 10 августа Тихановская не выходила на связь и штаб не располагал данными о ее местонахождении.

Массовые протесты против официальных результатов выборов

10 августа Тихановская подала жалобу в ЦИК Беларуси с требованием пересчета голосов. По данным ЦИК, на выборах президента действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская - 10,9%.

В ночь на 10 августа в более чем 30 городах страны прошли массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, было задержано около трех тысяч человек. В ночь на 11 августа протесты продолжились. Милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. 

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    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

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    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

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    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

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    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

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    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

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    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

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    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Без применения силы обошлось только в двух городах

    И, по сообщения в СМИ, в Кобрине и Бобруйске их услышали - и разгонять протесты не стали. Однако эти города стали исключением.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Спецсредства против протестующих

    Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады против автозаков

    На проспекте Победителей в Минске протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу силовикам.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Число пострадавших

    По данным МВД, в результате столкновений пострадали более 50 граждан и 39 сотрудников правоохранительных органов. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем в результате наезда на него спецтехники на столичном проспекте Победителей. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жестокости разгона, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


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