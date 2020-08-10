Акция солидарности: как украинцы поддерживают протестующих в Беларуси

В Киеве у посольства Республики Беларусь в Украине 10 августа прошла акция в поддержку белорусов, участвующих в протестах после президентских выборов в стране. Акцию солидарности в Киеве организовали украинские гражданские активисты, политики, белорусские мигранты и добровольцы, воевавшие на востоке Украины. Акция не была многочисленной, в ней приняли участие около сотни человек. Они требовали прекратить насилие над протестующими в Беларуси и пытались передать белорусскому послу петицию в поддержку демонстрантов в Беларуси. Однако в посольстве ее не приняли.

События в Беларуси напоминают Майдан

Александра Матвийчук, председатель правления Центра гражданских свобод, координатор общественной инициативы "Евромайдан-SOS", которая помогала пострадавшим на Майдане зимой 2013-2014 годов, возмущена тем, как сотрудники правоохранительных органов Беларуси обращались с демонстрантами в белорусских городах и применяли необоснованное насилие к протестующим в ночь с 9 на 10 августа.

"У меня события в Беларуси, когда происходила стрельба резиновыми пулями в головы, когда автозак въехал в толпу только под другими флагами, вызывают болезненные флэшбеки. Все эти факты незаконного применения силы требуют немедленного расследования под международным контролем для того, чтобы прекратить безнаказанность со стороны белорусских силовиков", - сказала Александра Матвийчук DW.

Акция солидарности украинских активистов с участниками протестов в Минске

По ее словам, белорусским правозащитникам нужно как можно быстрее подключить к мониторингу ситуации с протестами и нарушениями прав человека международную совещательную группу Совета Европы, чтобы не ждать сбора информации и расследования постфактум, а действовать быстро и слаженно во избежание еще большего насилия во время протестов.

"Это функция сдерживания и охлаждения возможных грубых нарушений была действенна во время Майдана", - отмечает правозащитница. Она считает, что сейчас украинцы должны проявить солидарность с белорусами и поддержать их право на честные выборы, как и белорусы поддерживали украинцев на Майдане, а затем отстаивая в Донбассе территориальную целостность Украины. Как известно, во время протестов в Киеве зимой 2014 года одним из первых от выстрелов на Майдане погиб белорусский журналист Михаил Жизневский.

Говорит о дежавю и адвокат Евгения Закревская, которая сейчас в судебных процессах представляет интересы родственников жертв милицейского насилия на Майдане. "У меня ночные стримы из Беларуси вызывают двойное дежавю: флэшбеки ночи на 30 ноября на Майдане в Киеве с" Беркутом "и разбитыми головами, а тогда же перед глазами были картинки ночи после выборов в Минске 2010 года - с ОМОНом и поломанными ногами протестующих", - написала Закревская на своей странице в Facebook.

Чего не хватает протестующим в Беларуси

Гражданский активист Павел Сидоренко пострадал во время событий на Майдане. Он поддерживает протестующих в Беларуси, однако считает, что сейчас у них ничего не получится. "У меня дежавю. Очень хочется, чтобы у них все получилось, но учитывая, что нет координации между оппозиционными силами и осознания во всем обществе, что дороги назад нет, то, к сожалению, вероятнее всего Лукашенко власть на этот раз не отдаст", - предполагает Павел Сидоренко, который сейчас возглавляет общественную инициативу "Пострадавшие на Майдане".

Акция у посольства в Киеве не была многочисленной

Он отмечает, что пока белорусам не хватает уверенности в своих действиях и самоорганизации для того, чтобы нынешний президент Александр Лукашенко уступил власть. "На Майдане был муравейник, и каждый делал свое дело, как мог, потому что была одна цель и тотальная уверенность, что нужны изменения: кто-то стоял на страже, кто-то лечил, кто-то привозил дрова, кто-то защищал задержанных в судах", - вспоминает он.

"Это общественный всплеск, который невозможно искусственно организовать. Он есть, или его нет", - так прокомментировал Сидоренко заявление Александра Лукашенкоо том, что к митингам недовольных предварительными результатами выборов, на которых он победил, причастны "кукловоды" из Чехии, Польши, Украины и других стран.

Перемены будут

Протесты в Украине на киевском Майдане в 2013-2014 годах и нынешние демонстрации в Беларуси действительно похожи, хотя между ними есть существенная разница, считает белорусская журналистка Елена Литвинова. По ее словам и тогда украинцы, и сейчас белорусы, вышли за свободу выбора, а не за конкретных личностей или кандидатов.

Вместе с тем в Украине активные протесты начались именно из Киева, где на акции выходили миллионы людей, а потом подтянулись регионы. А в Беларуси наоборот - массовые акции протеста начались именно из регионов и этого фактора белорусская власть не учла, отмечает Елена Литвинова.

Она не исключает два сценария развития событий в Беларуси: или Александру Лукашенко придется считаться с тем, что люди не хотят признавать легитимность выборов и есть альтернативная точка зрения, или в Беларуси будет снова "закручивание гаек".

"Дороги назад уже нет. У Лукашенко был шанс сохранить лицо, отказаться от преследования активистов, тогда не было бы такого тотального недоверия к результатам выборов, как это произошло сейчас. Но 80 процентов - это слишком. Если посмотреть, сколько людей вышло на протесты, то это точно не 80 процентов", - констатирует журналистка. Она верит, что ее Беларусь, ждут трансформации, вот только вопрос, в какую сторону.

Между тем под вечер поступило сообщение о задержании на акции в Киеве нескольких участников, среди которых и бывший политзаключенный, крымчанин Александр Кольченко. Сообщается, что эти люди повредили полицейский автомобиль, который пытался подъехать ближе к митингующим. Детали выясняются.

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