 Арест недвижимости лидеров оппозиции в Беларуси: уже тренд? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 03.02.2022

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Беларусь

Арест недвижимости лидеров оппозиции в Беларуси: уже тренд?

Не успел Лукашенко во время послания вспомнить об имуществе уехавших из страны, как стало известно, что арест наложили на квартиру дочери Павла Латушко. Кого еще коснулась такая мера?

Люди на улицах Минска

Белорусские власти взялись за собственность "неугодных"

Инициатива отбирать недвижимость у негодных властям граждан прозвучала в Беларуси еще осенью 2021 года. Начальник ГУБОПиКа (подразделение МВД Беларуси - Ред.) Андрей Паршин заявил, что его ведомство вместе с другими госорганами готовит ряд законодательных инициатив, среди которых - лишение "экстремистов" гражданства и предложение конфисковывать у них собственность.

О недвижимости оппозиции в недавнем послании вспомнил и Александр Лукашенко. По его словам, власти пока лишь направили сигнал: "Что делать, что делать? - их родственники плачут. - Здесь у них осталась собственность". Мы близко подошли к решению этих вопросов. А что вы думаете, тут у меня будут кого-то убивать, сжигать, а я буду смотреть на это сквозь пальцы?! Мы им пока направили сигнал. И они зашевелились: как быть, что делать?"

В тот же день, 28 января, стало известно, что арест наложили на квартиру Яны Латушко - дочери оппозиционного политика Павла Латушко, которая сейчас находится в Польше. "Когда Лукашенко выступал со своим посланием, пришли представители ДФР КГК (Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля - Ред.), которые начали разыскивать мою дочь, и заявили о том, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. По каким причинам, по каким обстоятельствам - мы понятия не имеем, - рассказал Павел Латушко DW. - Одновременно из двух источников мы получили подтверждение, что еще в четверг, 27 января, был наложен арест на квартиру, которая находится в собственности у моей дочери. Это квартира моих родителей, которую они получили еще в советское время от государства, в 1985 году. В 2011 году она перешла в собственность дочери".

Павел Латушко

Павел Латушко

Павел Латушко воспитывал дочь один с ее 9-летнего возраста. Яна закончила БГУ в Минске, затем училась на юридическом в Польше, там же сейчас и работает. В Беларуси никогда коммерческую деятельность не вела, в Польше поддерживает своего отца, участвует в протестных акциях диаспоры.

"Примерно две недели назад мы получили копию письма, которое было утверждено генеральным прокурором Беларуси Шведом и подписано следователем центрального аппарата СК Беларуси. В нем содержалось поручение всем банковским и государственным учреждениям провести проверку в отношении меня, моей дочери, моих близких родственников на предмет имущества, банковских счетов и других банковских операций, которые могли бы осуществляться мною и другими родственниками", - рассказал Павел Латушко DW.

Дом самого политика в поселке Ждановичи под Минском был арестован еще летом: "Узнали об этом из реестра имущества, где появилась отметка, что на него наложен арест по решению следователя".

"Этот случай - не единственный"

По словам Павла Латушко, проверка сейчас проводится в рамках заведенного на него (уже шестого по счету) уголовного дела, претензии предъявлены еще за время работы министром культуры в 2012 году. Павел Латушко уверен: это дело - реакция на то, что он начал акцию по привлечению Лукашенко к уголовной ответственности за преступления, совершенные в отношении белорусского народа, и за то, что он инициировал правовую конференцию в Нюрнберге

Политик предполагает, что арест квартиры дочери связан именно с его уголовным делом: "Ее могли перевести в статус подозреваемой как соучастницу, например, и теперь это повод арестовывать имущество". Всего же, по его словам, уже шесть человек с фамилией Латушко подверглись репрессиям в Беларуси - 31 января в Минске был задержан его двоюродный брат Анатолий Латушко. 

Павел Латушко говорит, что случай его семьи - не единственный: "У одного члена Народного антикризисного управления (НАУ), он в прошлом высокопоставленный чиновник, также арестовали квартиру. Знаю и других известных людей, у которых арестовано имущество, это уже в массы идет".

У кого еще арестовывали недвижимость?

С арестом недвижимости действительно столкнулись не только члены команды НАУ и их родные. Арест, например, накладывали на имущество сына и дочери Виктора Бабарико - Эдуарда и Марии. По данным государственного информагентства БелТА, речь шла о квартире и гараже, которыми владеет дочь политика Мария, и о доме и земельном участке, которые перешли в собственность Эдуарда Бабарико. 

Виктор Бабарико во время суда в Минске

Виктор Бабарико во время суда в Минске

Арестована и квартира Александра Азарова, представителя инициативы ByPol, в которую входят бывшие силовики, уволившиеся после выборов-2020. "Наложен арест на имущество, банковские счета, заблокировано банковское приложение в телефоне, - рассказал Александр Азаров DW. - Пришло уведомление в нотариальные, адвокатские конторы, что мне запрещено совершать какие-то сделки. Ссылаются на закон о терроризме".

В арестованной квартире Александра Азарова в Минске сейчас никто не живет. По его словам, она стоит пустой, с дырой в двери после обыска. В инициативе говорят, что с арестами недвижимости столкнулись все публичные участники ByPol, а в некоторых случаях - и их родственники, "что незаконно, даже согласно действующему в Беларуси законодательству".

Что говорит закон?

Когда, согласно закону, в Беларуси могут наложить арест на имущество? Как объясняет адвокат Антон Гашинский, это возможно в нескольких случаях: например, чтобы обеспечить возмещение ущерба, причиненного преступлением, или в целях взыскания дохода, полученного преступным путем.

Арест могут наложить на имущество подозреваемого, обвиняемого или тех, кто несет материальную ответственность за их действия. Могут арестовать и имущество, которое находится в собственности других лиц, - чтобы проверить, кому оно на самом деле принадлежит и каковы источники его происхождения.

Арест на недвижимость, по словам адвоката, накладывают по уголовному делу, в котором расследуется ущерб государственной либо частной собственности, или установлен моральный вред. При этом арестовать собственность можно и в том случае, если владельца недвижимости нет в стране. 

В арестованном доме или квартире, кстати, можно продолжать жить - до вступления в силу решения суда. Причем, если речь идет о недвижимости, в которой обвиняемый или его семья живут постоянно, то суд, как правило, арест с нее снимает. Исключение - когда доказано, что квартира или дом были куплены за средства, добытые преступным путем. В таком случае недвижимость будет конфискована в доход государства.

Если же суд принимает решение о конфискации квартиры или жилого дома, дальше этим вопросом занимается Департамент по гуманитарной деятельности Управделами президента. Квартиру оценивают и продают через аукцион.

Адвокат Антон Гашинский

Адвокат Антон Гашинский

Антон Гашинский напоминает важное правило: по нынешним законам, конфискация возможна только по решению суда, а суд в Беларуси не может пройти без самого обвиняемого. То есть, если человек находится за границей, конфисковать квартиру нельзя.

"Изъять недвижимость сечас не могут, но могут изменить законодательство, чтобы судить заочно. Следующий удар - лишение гражданства и изъятие имущества уже реальное, - рассуждает Павел Латушко. - Мы ограничены в правах, в стране создана ситуация разрушающегося государства, когда в государстве не действуют институты - ни судебные, ни адвокатура, ни прокуратура, ни органы надзора. Сейчас мы не можем себя защитить в Беларуси -  это бессмысленная трата времени".

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    Автор: Янина Мороз


Контекст

Белорусский протест - в искусстве плаката

Уличные протесты против Лукашенко утихли, но сопротивление его режиму продолжается. Выставка в Эссене показывает работы художников из Беларуси.  

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