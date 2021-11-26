Конфискация имущества как новый способ борьбы с "экстремистами" в Беларуси

В Беларуси хотят законодательно закрепить конфискацию имущества у лиц, якобы замешанных в "экстремизме". Подробнее об очередной репрессивной инициативе властей - у DW.
Белорусские власти не собираются останавливать репрессии и придумывают все новые способы давления на оппонентов. Так, недавно в Беларуси выступили с предложением конфисковывать собственность у лиц, совершивших преступления "экстремистской направленности". Учитывая, что еще только в июле 2021 года власти отчитывались о возбуждении более 4,2 тысяч дел, связанных с экстремизмом, потенциально эта инициатива может коснуться многих белорусов.
С предложением конфисковывать собственность у "неугодных" граждан выступило Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), которое в последнее время часто озвучивает различные репрессивные инициативы. Начальник ГУБОПиКа Андрей Паршин рассказал об этом в интервью "Минской правде" 23 ноября.
Он заявил, что его ведомство вместе с другими госорганами готовит ряд законодательных инициатив, направленных на обеспечение национальной безопасности государства. Среди них - лишение "экстремистов" гражданства, что уже давно обсуждается в Беларуси, безусловная административная ответственность за подписку на интернет-ресурсы, признанные властями экстремистскими, а также новое предложение отбирать собственность у "экстремистов".
"Также считаем необходимым <...> применять к лицам, совершившим преступления экстремистской направленности, в качестве дополнительного наказания общую конфискацию их имущества", - сказал глава ГУБОПиК.
Комментируя заявление ГУБОПиКа, белорусские эксперты утверждают, что при текущей ситуации в Беларуси от властей страны можно ожидать любых репрессивных мер. "При том характере безумия, которое творится, почему мы должны исключать такую инициативу? Достаточно вспомнить, как поступал политический режим со своими противниками раньше, например, с неугодными бизнесменами, у которых не стеснялись "отжимать" собственность. Так неужели они будут стесняться отбирать имущество у простого народа?" - говорит директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.
Каждая такая инициатива властей выглядит все более одиозно, считает белорусский политический аналитик Александр Класковский. "Думаю, тут две цели: наказать тех, кто уже бросил вызов режиму, и устрашить остальных, чтобы они боялись попасть в список "экстремистов", что сейчас довольно просто", - отмечает он.
Вместе с тем Андрей Егоров указывает, что эта мера скорее будет иметь избирательный характер: "Выявить всех несогласных, как и всех участников протестов, невозможно. Но какую-то часть замеченных ими людей привлечь к ответственности они смогут". Аналитик Класковский также считает, что эта инициатива коснется в первую очередь тех, кто находится за границей и кого Александр Лукашенко называет "беглой оппозицией".
"Начнут с самых "злейших врагов режима", а потом - лиха беда начало. Никто не ожидал таких массовых репрессий после августа 2020 года. Репрессивная машина не останавливается, не сбавляет обороты, пока не будет какой-то команды. А сейчас, как мы видим, высокое руководство эту команду давать не готово", - отмечает Александр Класковский.
Впрочем, раньше в белорусском Уголовном Кодексе уже был такой вид наказания как конфискация имущества, но около двух лет назад его убрали, поясняет белорусский юрист Михаил Боднарчук. "Вместо нее появилась специальная конфискация, предусмотренная ст. 46.1, которую применяют в некоторых случаях. Например, имущество, добытое преступным путем, орудия и средства совершения преступления, вещи, изъятые из оборота и т.д.".
В целом конфискацию имущества как отдельный вид наказания Боднарчук называем явным анахронизмом советской эпохи. "(В свое время – Ред.) Его решили исключить, так как часто масштаб конфискации был несоразмерен масштабам ущерба от преступления и его тяжести. Учитывая, что в преступлениях "экстремистской направленности" какого-то осязаемого ущерба нет, возвращение конфискации как наказания стоит рассматривать в качестве очередного шага, направленного исключительно на запугивание", - считает юрист.
Инициативу с конфискацией имущества Андрей Егоров называет эскалацией в смысле репрессивных практик, но в то же время указывает на важный момент: хотя несогласие общества никуда не делось, никаких активных действий протестующих больше нет, поэтому нет нужды применять дополнительные репрессивные практики.
"Это значит, что наверху силовики вошли в некую струю усиления репрессий и постоянно должны продуцировать новых и новых врагов народа, новые меры давления. ГУБОПиК пытается приобрести устойчивое значение в политической системе, сделать себя главным и забить место среди репрессивных силовых служб", - считает политолог.
По мнению Егорова, в диктаторских режимах между силовыми структурами часто начинается своя игра и даже война, когда все пытаются заработать себе очки. "И тогда чем более дикая инициатива, тем она более заметная и повышает статус структуры", - подытоживает он.
Аналитик Александр Класковский также обращает внимание на новый тренд, когда с инициативами выходят не парламентарии, а силовики. "Это можно называть таким знаком времени и четким признаком полицейского государства", - считает аналитик.
Смотрите также: