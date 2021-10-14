7 лет за подписку. Белорусов будут сажать за телеграм?

В Беларуси заявили, что за подписку на телеграм-каналы, признанные "экстремистскими", будет грозить 7 лет тюрьмы. Что это значит для пользователей телеграма и что будет с каналами?
"Подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования", - такое сообщение опубликовало Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) 13 октября, ссылаясь на новое постановление Совета министров Беларуси. Сама только новость о том, что за подписку на некоторые каналы может грозить до 7 лет тюрьмы, вызвала массовые отписки в мессенджере, который в условиях блокировки популярных независимых медиа стал главным источником информации для белорусов.
DW разбиралась, действительно ли новое постановление трактует подписку на телеграм-каналы как "экстремизм", будут ли белорусов за это сажать, и чем все это грозит белорусскому телеграму.
В своем нашумевшем сообщении ГУБОПиК заявил, что будет добиваться признания "незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность", экстремистскими формированиями, чтобы привлекать к ответственности за создание и участие в них, а также за подписку на такие каналы. Подписчики "экстремистских" каналов и чатов, как пишет ведомство, будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса РБ, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Эти меры ГУБОПиК планирует применять на основании принятого 12 октября постановления Совета Министров № 575. Однако 14 октября, после того, как текст постановления был опубликован, стало ясно, что ни о какой ответственности за подписку на каналы в нем речи не идет.
Белорусский юрист Михаил Боднарчук пояснил DW, что принятое постановление в действительности лишь детализирует саму процедуру признания чего-либо экстремистским. "Но размытые формулировки закона "о противодействии экстремизму" в теории дают возможность КГБ и МВД признавать "экстремистскими формированиями" чаты со всеми участниками". Вместе с тем, как рассуждает Боднарчук, самого такого признания недостаточно для привлечения участника чата к ответственности по ст. 361-1 УК, потому что нужно доказать, что он имел цель совершения преступления экстремистской направленности.
"При этом мне сложно представить, каким образом экстремистским формированием могут быть признаны подписчики каналов, учитывая, что какого-либо прямого взаимодействия между авторами канала и подписчиками нет, а значит, в факте простой подписки на телеграм-канал не может быть ни самой экстремистской деятельности, ни ее финансирования, ни содействия ей", - говорит Михаил Боднарчук, но подчеркивает, что нужно дождаться хоть какой-то практики применения новых норм.
Но даже если заявления ГУБОПиКа не имеют под собой юридических оснований, подобные сообщения вызывают тревогу, учитывая, что власти Беларуси признали "экстремистскими" уже почти две сотни каналов. Более того, 8 из 10 самых популярных телеграм-каналов в Беларуси, включая каналы независимых белорусских СМИ, были включены в список "экстремистских" ресурсов. Одного сообщения белорусских властей о возможной ответственности за подписку повлекло массовые отписки от каналов, причем даже провластных.
Политический аналитик Sense Analytics Артем Шрайбман считает, что привлечь к ответственности всех подписчиков признанных "экстремистскими" каналов невозможно, а значит подобные сообщения имеют цель напугать, чтобы люди боялись подписываться на каналы. "У властей стоит задача максимально снизить аудиторию этих источников информации. Они делают это всеми способами - сажают людей, закрывают сайты, признают экстремистскими, чтобы помешать распространению информации", - говорит эксперт. По его словам, власти как и раньше будут продолжать точечные репрессии, ведь посадить всех невозможно.
В целом Шрайбман не исключает, что на каком-то этапе дойдет и до юридического запрета быть подписанным на некоторые каналы: "Но в ситуации правового дефолта в Беларуси наличие правовых норм вторично, а первична практика, которая может эволюционировать и без норм. Поэтому ГУБОПиК просто работает на увеличение страха".
Опасения вызывают также и ситуации, когда силовики сами подписывали задержанных на "экстремистские" каналы или на чат-бот "Перамога" - о таких случаях рассказывает главный редактор одного из крупнейших телеграм-каналов "Беларусь головного мозга" Ян Рудик: "Сотрудники делают это для того, чтобы ввести против человека дополнительные ограничительные меры или заставить говорить о ненадежности телеграма на камеру".
Рудик также считает, что посадить всех подписчиков на 7 лет нереально, ведь, по его подсчетам, аудитория белорусского "экстремистского" телеграмма - это более миллиона человек. Отток подписчиков, который начался после заявления ГУБОПиКа, отразился и на "Беларуси головного мозга", однако главред канала полагает, что потеря аудитории будет незначительной, и вскоре все вернется в обычное русло.
"Тем не менее, мы готовы чуть ли не к полной блокировке телеграма, активно работаем над другими социальными сетями. Над тем же ютубом, например. В любом случае мы найдем каналы связи с нашей аудиторией", - отвечает Ян Рудик на вопрос о том, как новые меры белорусского режима могут отразиться на белорусском сегменте телеграма.
Артем Шрайбман, в свою очередь, говорит, что будущее телеграма больше зависит от того, насколько политизировано общество. "Тренд снижения подписок и аудитории политического контента в телегаме и ютубе длится не первый месяц. Значительная часть общества хочет отключиться от такого контента потому что это и угнетает, вводит в депрессию. Эта тенденция намного серьзенее, чем просто страх подписки на каналы", - считает аналитик.
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