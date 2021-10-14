7 лет за подписку. Белорусов будут сажать за телеграм?

"Подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования", - такое сообщение опубликовало Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) 13 октября, ссылаясь на новое постановление Совета министров Беларуси. Сама только новость о том, что за подписку на некоторые каналы может грозить до 7 лет тюрьмы, вызвала массовые отписки в мессенджере, который в условиях блокировки популярных независимых медиа стал главным источником информации для белорусов.

DW разбиралась, действительно ли новое постановление трактует подписку на телеграм-каналы как "экстремизм", будут ли белорусов за это сажать, и чем все это грозит белорусскому телеграму.

7 лет за подписку на телеграм-каналы?

В своем нашумевшем сообщении ГУБОПиК заявил, что будет добиваться признания "незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность", экстремистскими формированиями, чтобы привлекать к ответственности за создание и участие в них, а также за подписку на такие каналы. Подписчики "экстремистских" каналов и чатов, как пишет ведомство, будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса РБ, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Эти меры ГУБОПиК планирует применять на основании принятого 12 октября постановления Совета Министров № 575. Однако 14 октября, после того, как текст постановления был опубликован, стало ясно, что ни о какой ответственности за подписку на каналы в нем речи не идет.

Белорусский юрист Михаил Боднарчук пояснил DW, что принятое постановление в действительности лишь детализирует саму процедуру признания чего-либо экстремистским. "Но размытые формулировки закона "о противодействии экстремизму" в теории дают возможность КГБ и МВД признавать "экстремистскими формированиями" чаты со всеми участниками". Вместе с тем, как рассуждает Боднарчук, самого такого признания недостаточно для привлечения участника чата к ответственности по ст. 361-1 УК, потому что нужно доказать, что он имел цель совершения преступления экстремистской направленности.

"При этом мне сложно представить, каким образом экстремистским формированием могут быть признаны подписчики каналов, учитывая, что какого-либо прямого взаимодействия между авторами канала и подписчиками нет, а значит, в факте простой подписки на телеграм-канал не может быть ни самой экстремистской деятельности, ни ее финансирования, ни содействия ей", - говорит Михаил Боднарчук, но подчеркивает, что нужно дождаться хоть какой-то практики применения новых норм.

Важны не нормы, а практика применения

Но даже если заявления ГУБОПиКа не имеют под собой юридических оснований, подобные сообщения вызывают тревогу, учитывая, что власти Беларуси признали "экстремистскими" уже почти две сотни каналов. Более того, 8 из 10 самых популярных телеграм-каналов в Беларуси, включая каналы независимых белорусских СМИ, были включены в список "экстремистских" ресурсов. Одного сообщения белорусских властей о возможной ответственности за подписку повлекло массовые отписки от каналов, причем даже провластных.

Политический аналитик Sense Analytics Артем Шрайбман считает, что привлечь к ответственности всех подписчиков признанных "экстремистскими" каналов невозможно, а значит подобные сообщения имеют цель напугать, чтобы люди боялись подписываться на каналы. "У властей стоит задача максимально снизить аудиторию этих источников информации. Они делают это всеми способами - сажают людей, закрывают сайты, признают экстремистскими, чтобы помешать распространению информации", - говорит эксперт. По его словам, власти как и раньше будут продолжать точечные репрессии, ведь посадить всех невозможно.

В целом Шрайбман не исключает, что на каком-то этапе дойдет и до юридического запрета быть подписанным на некоторые каналы: "Но в ситуации правового дефолта в Беларуси наличие правовых норм вторично, а первична практика, которая может эволюционировать и без норм. Поэтому ГУБОПиК просто работает на увеличение страха".

Опасения вызывают также и ситуации, когда силовики сами подписывали задержанных на "экстремистские" каналы или на чат-бот "Перамога" - о таких случаях рассказывает главный редактор одного из крупнейших телеграм-каналов "Беларусь головного мозга" Ян Рудик: "Сотрудники делают это для того, чтобы ввести против человека дополнительные ограничительные меры или заставить говорить о ненадежности телеграма на камеру".

Как новые меры властей отразятся на белорусском телеграме?

Рудик также считает, что посадить всех подписчиков на 7 лет нереально, ведь, по его подсчетам, аудитория белорусского "экстремистского" телеграмма - это более миллиона человек. Отток подписчиков, который начался после заявления ГУБОПиКа, отразился и на "Беларуси головного мозга", однако главред канала полагает, что потеря аудитории будет незначительной, и вскоре все вернется в обычное русло.

"Тем не менее, мы готовы чуть ли не к полной блокировке телеграма, активно работаем над другими социальными сетями. Над тем же ютубом, например. В любом случае мы найдем каналы связи с нашей аудиторией", - отвечает Ян Рудик на вопрос о том, как новые меры белорусского режима могут отразиться на белорусском сегменте телеграма.

Артем Шрайбман, в свою очередь, говорит, что будущее телеграма больше зависит от того, насколько политизировано общество. "Тренд снижения подписок и аудитории политического контента в телегаме и ютубе длится не первый месяц. Значительная часть общества хочет отключиться от такого контента потому что это и угнетает, вводит в депрессию. Эта тенденция намного серьзенее, чем просто страх подписки на каналы", - считает аналитик.

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