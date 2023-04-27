Соперник Лукашенко Бабарико госпитализирован

Виктор Бабарико, отбывающий срок в колонии, доставлен в больницу Новополоцка. Соратники говорят, что политика, по всей видимости, избили.

Предприниматель Виктор Бабарико, намеревавшийся баллотироваться на выборах президента Беларуси и ныне отбывающий срок по статье о крупной взятке, госпитализирован из колонии в больницу Новополоцка, сообщили соратники в Telegram-канале политика в четверг, 27 апреля. "Друзья. Вчера появились слухи, что Виктор Бабарико находится в больнице г. Новополоцка. Нам удалось подтвердить эту информацию. К сожалению, другие подробности пока не известны", - сказано в сообщении.

Соратники также сообщили, что от Бабарико уже около 2 месяцев не поступала письменная корреспонденция. В последнее время он постоянно находился в штрафном изоляторе.

Сведения о госпитализации Бабарико стали поступать еще накануне. Сообщалось, что политик был доставлен в больницу со следами столь жестокого избиения, что его даже не узнали, пока не увидели фамилию.

В больнице Новополоцка подтвердили, что Бабарико был помещен в отделение хирургии, ему сделана операция.

Дело против Виктора Бабарико

Виктор Бабарико - бывший глава "Белгазпромбанка". Он был арестован в июне 2020 года. Тогда банкир пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах, на которых авторитарный лидер Александр Лукашенко баллотировался на шестой срок подряд. За три дня до ареста власти взяли "Белгазпромбанк" под свой контроль, задержав топ-менеджмент по подозрению в мошенничестве. Был арестован и сын банкира.

6 июля 2021 года Бабарико был приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о крупной взятке (ч. 3 ст. 430 УК РБ) и легализации средств, полученных преступным путем (ч.2 ст. 235 УК РБ).

Amnesty International признала Виктора Бабарико и остальных обвиняемых по делу узниками совести.

Смотрите также: