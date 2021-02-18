 За что уже два года без суда сидит в минском СИЗО Эдуард Бабарико | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 18.06.2022

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Беларусь

За что уже два года без суда сидит в минском СИЗО Эдуард Бабарико

Сын экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Эдуард уже два года за решеткой. Статьи обвинения ему добавились, а дата суда так и не назначена. За что его преследуют - у DW.

Письма от Эдуарда Бабарико, который уже два года за решеткой без суда

Письма от Эдуарда Бабарико, который уже два года за решеткой без суда

Эдуард Бабарико - рекордсмен среди белорусских политзаключенных по содержанию под стражей без приговора суда, в СИЗО он уже находится ровно два года. В ходе президентской кампании в Беларуси в 2020 году Эдуард возглавлял предвыборный штаб своего отца, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Виктора в то время называли главным противником Александра Лукашенко, но до выборов не допустили, арестовали, а в июле 2021 года приговорили к 14 годам за получении взяток в особо крупном размере и легализацию средств, полученных преступным путем. Правозащитники признали Бабарико-страшего политзаключенным.

Бабарико-младшего пока официально обвиняют по трем статьям УК Беларуси. В случае признания виновным ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Что известно о деле Эдуарда Бабарико и почему дело за два года так и не передали в суд - у DW.

Эдуарду Бабарико грозит до 20 лет тюрьмы

До президентской кампании 2020 года 32-летний Эдуард Бабарико занимался бизнесом, был основателем краудфандинговой платформы "Улей" и сооснователем платформы MolaMola. Его задержали 18 июня 2020 года вместе с отцом, экс-главой Белгазпромбанка Виктора Бабарико, прямо по пути в Центризбирком, куда они направлялись, чтобы сдать подписи избирателей, необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты.

Виктор и Эдуард Бабарико, 20 мая 2020 года

Виктор и Эдуард Бабарико, 20 мая 2020 года

Задержание проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Целый день к задержанным не пускали адвокатов - по официально версии, из-за учений, которые проводились в здании ДФР. В тот же день тысячи белорусов вышли на улицы Минска и выстроились в цепи солидарности, протестуя против задержания отца и сына Бабарико.

Эдуарда сразу поместили в СИЗО КГБ, первоначально его обвинили в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 УК). Когда через полтора года ареста закончился максимальный срок содержания Бабарико-младшего под стражей по этой статье, а суд так и не начался, стало известно, что к обвинению добавили еще две статьи - об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 УК) и разжигании розни (ч. 3 ст. 130 УК). Сейчас Эдуард находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

Арест Эдуарда - рычаг давления на Виктора Бабарико

Со стороны складывается впечатление, что дело Эдуарда Бабарико за два года его ареста никак не продвинулось - даже госорганы в лице прокуратуры или Следственного комитета (СК) не выпускали официальных пресс-релизов с объяснением обвинений против него. Как сообщил пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Германчук, какие-либо подробности о ходе дела против Эдуарда неизвестны, так как адвокаты находятся под подпиской о неразглашении.

"Статьи обвинения очень странные, мне даже хочется послушать, чем обвинение будет их мотивировать, ведь Эдуард был задержан в июне, когда еще никаких протестов не было. И штаб тогда тоже еще не успел сделать никаких заявлений на этот счет", - говорит Германчук.

Чисто юридически содержание Бабарико-младшего за решеткой столь долго вполне законно. "По закону могли держать 18 месяцев. Когда они истекли, добавили новые статьи, и по ним могут держать еще 18 месяцев. А потом могут еще что-нибудь придумать. Адвокаты постоянно подают прошения об изменении меры пресечения, но они не удовлетворяются", - поясняет пресс-секретарь штаба.

Он считает, что Эдуард Бабарико, как и его отец, абсолютно невиновны: "Они оба признаны (правозащитниками. - Ред.) политзаключенными, дела политически мотивированы. Отсутствие суда над Эдуардом на протяжении двух лет - это очень непонятная ситуация. Мы считаем, что его можно назвать заложником, его используют как рычаг давления на Виктора Дмитриевича".

Учит английский, сел на шпагат и читает сокамерникам лекции по ядерной физике

Несмотря на длительное содержание под стражей, письма политзаключенного, как отмечают его друзья и близкие, полны оптимизма и шуток. Как рассказала DW девушка Эдуарда Александра Зверева, письма до него доходят с переменным успехом, иногда отдают сразу несколько, а в другой раз их не передают неделями.

Эдуард Бабарико и Александра Зверева (фото из архива)

Эдуард Бабарико и Александра Зверева (фото из архива)

"Эдик держится не просто хорошо, а невероятно хорошо. Он много читает, занимается йогой. В СИЗО КГБ в какой-то момент ему по неизвестным причинам запретили занятия, но на Володарского, куда его перевели недавно, заниматься разрешают. В первом письме оттуда Эдик писал, что в камере есть стол - такие у него поводы для радости. Играет в шахматы, учит английский какими-то бешеными темпами - по 400 новых слов в неделю", - делится Зверева.

О настроении Эдуарда DW также поведал и его друг Игорь (имя изменено. - Ред.), который еженедельно носит ему передачи в СИЗО: "Эдик - большой молодец. Он занимается своим развитием, постоянно читает, учит английский, хотя и так его хорошо знает. Также занимается спортом и даже недавно сел на шпагат. А еще недавно он передал, что в камере проводит для соседей лекции по ядерной физике".

Что касается передач, то, по словам Игоря, Эдуард предпочитает здоровую еду, правда, иногда друзья стараются его чем-то порадовать - например, недавно искали для него медовик, который принимают в изоляторе. "Еще в СИЗО он начал рисовать, и некоторые рисунки нам удалось получить. Но когда он дошел до обнаженных фигур, их зацензурировали и перестали передавать. Он об этом факте написал в письме и очень смеялся", - добавляет друг политзаключенного.

Эдуарда не освободят, пока ситуация в Беларуси не изменится

О силе духа Эдуарда свидетельствуют цитаты из писем, которые иногда публикует штаб Бабарико. "Не забывайте о том, что тьма - это всего лишь отсутствие света. С тьмой бессмысленно бороться, так как ее по сути не существует, это всего лишь "отсутствие". И единственное, что можем делать - это освещать мир своими добрыми делами и мыслями. Это работает каждый раз. Светитесь!", - написал недавно Эдуард.

Один из рисунков Эдуарда Бабарико, который он сделал в СИЗО

Один из рисунков Эдуарда Бабарико, который он сделал в СИЗО

Вместе с тем друзья и близкие Бабарико-младшего очень переживают, что он уже так долго содержится в СИЗО. "Мы знаем, что условия там просто ужасные, они созданы для того, чтобы человек там чувствовал себя виновным. Но я уверен, что Эдуард достойно пройдет все испытания", - говорит Глеб Германчук.

Александра Зверева, в свою очередь, отмечает, что у Эдуарда есть невероятная черта - любую трудность воспринимать как вызов и опыт: "Совершенно понятно, что он не получает удовольствия от пребывания в СИЗО. Люди, которые прошли политически мотивированные обвинения, говорят, что колонию еще можно выдержать, а СИЗО - это очень непросто. А Эдик там находится уже два года. Просто потому, что он сын своего отца".

Отвечая на вопрос о том, чего ждать дальше от дела Бабарико-младшего, Зверева признается, что надежда была в декабре 2021-го, когда истекали полтора года: "Но вместо освобождение на него завели новое уголовное дело. Как бы ни было тяжело это признавать, Эдика не освободят, пока ситуация в Беларуси глобально не изменится".

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    Автор: Янина Мороз


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