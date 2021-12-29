 Сыну Виктора Бабарико предъявили новые обвинения | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 29.12.2021

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Беларусь

Сыну Виктора Бабарико предъявили новые обвинения

Эдуарда Бабарико, сына экс-кандидата в президенты Беларуси, обвиняют в разжигании вражды и организации массовых беспорядков. По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико с сыном Эдуардом

Виктор и Эдуард Бабарико, май 2020 года

Эдуарду Бабарико - сыну экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико предъявили новые обвинения. Об этом сообщила в своем Telegram-канале в среду, 29 декабря, команда Бабарико-старшего.

 "Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По нашей информации, сына Виктора Бабарико обвиняют в разжигании вражды и организации массовых беспорядков", - говорится в сообщении.

Бабарико-младший в декабре должен был выйти из СИЗО в Минске, где провел 18 месяцев по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Однако на свободу его не отпустили, а вместо этого завели на него очередное уголовное дело.

Отмечается, что статус Эдуарда Бабарико по уголовному делу, связанному с предполагаемым уклонением от уплаты налогов, по-прежнему неизвестен, так как его адвокатов обязали дать подписку о неразглашении сведений.

Дела против Виктора и Эдуарда Бабарико

Виктор Бабарико в мае 2020 года покинул пост главы Белгазпромбанка, так как решил баллотироваться на должность президента Беларуси. Зарегистрироваться кандидатом он не смог, поскольку против него возбудили уголовное дело и арестовали. На тот момент он считался главным соперником правителя Беларуси Александра Лукашенко. Вместе с Бабарико в июне арестовали и его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба.

Верховный суд Беларуси 6 июля приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Бабарико-старший свою вину не признал. В июле его этапировали из минского СИЗО в исправительную колонию в Новополоцке.

Бабарико-младшего полгода содержали в следственном изоляторе Комитета госбезопасности Беларуси, после чего перевели в СИЗО №1 в Минске.

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    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

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    Среди задержанных был целый ряд сотрудников СМИ, включая журналистов медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), "Еврорадио", а также оператора телекомпании BBC. Вскоре их отпустили. Кроме того, под стражей оказались репортер белорусской газеты "Новы час", а также журналистка польского телеканала "Белсат". Сотрудники РСЕ/РС имели при себе удостоверения, выданные МИД Беларуси.

  • Правозащитники говорили о применении ОМОНом силы

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    Очевидцы говорили о применении грубой силы

    Правозащитники и очевидцы сообщили, что сотрудники ОМОНа и милиция зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками, ногами и кулаками. Это было видно на фото и видео, поступавших с мест событий. По данным СМИ, некоторых из помещенных в автозаки заставили стоять на коленях на полу с руками, заведенными за голову.

  • Жители Минска в масках и на велосипедах

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    "Стаскивали с велосипедов"

    Задержания проводились в разных частях столицы: на площади Победы и рядом с ней, возле Октябрьской площади, близ станции метро "Немига", около белорусского государственного цирка. Как уточнил портал Tut.by, задерживали не только в центре столицы, но и на окраинах, в частности, в Новой Боровой. По свидетельству очевидцев, "хватали возле детской площадки", "стаскивали прямо с велосипедов".

  • Сотрудники милиции в Минске

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    В Минске перекрыли улицы, закрыли ряд станций метро

    Милиция в столице перекрыла ряд улиц, после того как автомобилисты начали тормозить и сигналить. Кроме того, после 22:00 по местному времени 14 июля в столице были закрыты отдельные станции метро, а на ряде участков проспекта Независимости отключено освещение.

  • Участники акции в Минске убегают от милиции

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    От Гомеля до Гродно

    Задержания проводились и в других городах Беларуси, включая Пружаны, Гомель, Брест, Солигорск, Бобруйск, Столбцы и Гродно. При этом в Столбцах под стражей оказался Андрей Букато - координатор инициативной группы кандидата в президенты Сергея Черечня. Всего были задержаны десятки человек.

    Автор: Екатерина Венкина


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