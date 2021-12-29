Сыну Виктора Бабарико предъявили новые обвинения

Эдуарду Бабарико - сыну экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико предъявили новые обвинения. Об этом сообщила в своем Telegram-канале в среду, 29 декабря, команда Бабарико-старшего.

"Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По нашей информации, сына Виктора Бабарико обвиняют в разжигании вражды и организации массовых беспорядков", - говорится в сообщении.

Бабарико-младший в декабре должен был выйти из СИЗО в Минске, где провел 18 месяцев по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Однако на свободу его не отпустили, а вместо этого завели на него очередное уголовное дело.

Отмечается, что статус Эдуарда Бабарико по уголовному делу, связанному с предполагаемым уклонением от уплаты налогов, по-прежнему неизвестен, так как его адвокатов обязали дать подписку о неразглашении сведений.

Дела против Виктора и Эдуарда Бабарико

Виктор Бабарико в мае 2020 года покинул пост главы Белгазпромбанка, так как решил баллотироваться на должность президента Беларуси. Зарегистрироваться кандидатом он не смог, поскольку против него возбудили уголовное дело и арестовали. На тот момент он считался главным соперником правителя Беларуси Александра Лукашенко. Вместе с Бабарико в июне арестовали и его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба.

Верховный суд Беларуси 6 июля приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Бабарико-старший свою вину не признал. В июле его этапировали из минского СИЗО в исправительную колонию в Новополоцке.

Бабарико-младшего полгода содержали в следственном изоляторе Комитета госбезопасности Беларуси, после чего перевели в СИЗО №1 в Минске.

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