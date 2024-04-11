Полет Василевской: "космический прорыв" Беларуси?

Космическая миссия Марины Василевской продемонстрировала как особую тесную связь Беларуси с Россией​​​​​​​, так и раскол в белорусском обществе, считает историк Александр Фридман.

Марина Василевская после приземления корабля "Союз МС-25" Фото: Roscosmos Space Corporation/AP/picture alliance

12 апреля 1961 года летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил на корабле "Восток-1" первый в истории полет человека в космос. Он стал триумфом социалистического Советского Союза, одержавшего в условиях "холодной войны" престижную победу над "капиталистическим противником" США.

К первой годовщине запуска корабля "Восток-1" Президиум Верховного Совета СССР учредил новый праздник - День космонавтики, ставший впоследствии важным элементом советской пропагандистской традиции. На эту традицию опираются и сегодняшние российские власти, для которых День космонавтики является предметом национальной гордости и одновременно символом превосходства над "коллективным Западом".

Александр Фридман Фото: privat

В Беларуси, где российское политическое, культурное и пропагандистское влияние ощущается особенно сильно, День космонавтики до последнего времени воспринимался в первую очередь как часть советского наследия, не имеющего прямого отношения к современному белорусскому государству.

В 2024 году ситуация в корне изменилась. В связи с полетом белоруски Марины Василевской в космос День космонавтики отмечается с особой помпой, а власти заявляют о "космическом прорыве" и причисляют Беларусь к элитарному клубу "космических держав". Отдельные пропагандисты и вовсе сравнивают Василевскую с первой женщиной в космосе Валентиной Терешковой, у которой, кстати, также есть белорусские корни. А Лукашенко удостоил косомнавта Василевскую звания "Героя Беларуси".

Является ли полет Василевской выдающимся достижением Беларуси, которое будет вписано золотыми буквами в историю этой страны и откроет перед ней принципиально новые перспективы? Или же мы имеем дело лишь с очередной удачной PR-акцией режима Лукашенко? И что говорят реакции на "космическую эпопею" о нынешнем состоянии белорусского общества?

По стопам Юлии Пересильд и Райаны Барнави

В середине июня 1963 года имя Валентины Терешковой прогремело на весь мир. За прошедшие десятилетия полеты женщин перестали быть сенсацией. Пальму первенства в этой области прочно удерживают США с 58 женщинами-астронавтами. На втором месте идет Россия (СССР) (6), а за ней следуют Канада, Япония и Китай (по 2). В космосе также побывали по одной представительнице Франции, Италии, Великобритании, Южной Кореи и Саудовской Аравии. Теперь этот престижный клуб пополнился Беларусью, которая как по своему экономическому потенциалу, политическому значению и другим параметрам значительно уступает упомянутым странам.

С точки зрения престижа государства и повышения мирового внимания к Беларуси полет Василевской является значительным успехом. На Западе, однако, это событие лишь укрепит представление Беларуси как о сателлите России, движущемся в фарватере политики могущественного соседа: и размещение российского ядерного оружия, в связи с которым официальный Минск без особого успеха продвигает нарратив "новой ядерной державы Беларуси", и космические амбиции воспринимаются на Западе скорее как российские проекты.

Научное значение экспериментов, которые белорусский космонавт, по сообщениям государственных СМИ, успела провести за 12 суток на орбите, не следует преувеличивать. Космическое путешествие Василевской напоминает скорее полеты российской актрисы Юлии Пересильд (2021) и биолога Райаны Барнави из Саудовской Аравии (2023), которые были задуманы в первую очередь как громкие PR-акции Саудовской Аравии и Российской Федерации.

Услуги компании SpaceX, организовавшей полет Барнави, обошлись Саудовскому Королевству, по оценкам экспертов, в примерно 55 миллионов долларов США. Полет Василевской Александр Лукашенко оценил на 15 миллионов дороже, а расходы, по его словам, взяла на себя Россия.

Щедрость российской стороны объясняется не столько симпатией к "братской Белоруссии" и ее руководству. Космический проект, официальный старт которому был дан в конце 2022 года, стал своего рода наградой режиму Лукашенко за поддержку и помощь в войне против Украины.

Женщина-космонавт для "женского президента"

Александр Лукашенко хотя и регулярно демонстрирует свое сексисткое мировоззрение и приверженность патриархальным ценностям, но при этом с удовольствием называет себя лидером "женской страны". Выбор в пользу женщины-космонавта должен был закрепить за ним пропагандистский образ "женского президента".

В связи с полетом Марины Василевской на второй план отошел тот факт, что бортпроводница авиакомпании "Белавиа" стала уже четвертым человеком из Беларуси, побывавшим в космосе. Еще в советские времена в космос трижды летали белорусы Петр Климук (1973, 1975, 1978) и Владимир Коваленок (1977, 1978, 1981). Свое белорусское происхождение подчеркивает и российский космонавт Олег Новицкий, на счету которого уже четыре экспедиции. Именно горячий поклонник Лукашенко Новицкий отправился в космос с Василевской, а до этого участвовал в съемках художественного фильма "Вызов", в рамках которого на Международной космической станции побывали актриса Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Сравнение Василевской и Терешковой хотя и является откровенным преувеличением, но не лишено определенного смысла. Обеих женщин объединяет личная преданность руководству государства и готовность активно участвовать в пропагандистских компаниях. Так, "обнуление" президентских сроков Владимира Путина было принято Госдумой России именно с подачи Терешковой.

В отличие от Героя Советского Союза Терешковой, чья политическая карьера началась еще в Верховном Совете СССР во второй половине 1960-х гг., белоруска Василевская находится лишь в начале своего политического пути. И указ "О статусе белорусского космонавта", который Лукашенко подписал 19 марта 2024 года, и пропагандистская кампания вокруг полета Василевской говорят о том, что у официальных властей большие виды на женщину-космонавта как на один из символов белорусского государства.

Космическая эйфория в Беларуси?

Освещая полет Марины Василевской, государственные СМИ пытались создать впечатление эйфории, охватившей Беларусь и содействовавшей дальнейшей консолидации белорусского общества вокруг власти. Оценить влияние космической эпопеи на белорусское общество не представляется возможным, но можно предположить, что среди сторонников Лукашенко и нейтральной аудитории она действительно вызвала положительную реакцию и укрепило чувство гордости за свою страну.

Белорусские демократические силы, напротив, решили проигнорировать это событие, а в независимых СМИ вышли критические публикации о полете Василевской и его значении. Подчеркнутая близость Василевской к Лукашенко и использование ее образа в пропаганде повлияло на позицию отдельных радикальных оппонентов режима (в первую очередь за пределами Беларуси), уповавших на провал белорусско-российского космического проекта. Перенос запуска корабля "Союз МС-25" по техническим причинам вызвал насмешки и злорадство в социальных сетях.

Противоречивые реакции на полет Василевской стали еще одним подтверждением глубокого раскола в белорусского общества.

Александр Лукашенко не разбрасывается званием "Герой Беларуси". С 1996 года его удостоились лишь 13 человек, среди которых была лишь одна женщина - олимпийская чемпионка, биатлонистка Дарья Домрачева. Марина Василевская стала 14-м обладателем этого звания. Став частью "системы Лукашенко" на, пожалуй, самом драматичном этапе новейшей истории Беларуси и связав свою судьбу с репрессивным режимом, она вряд ли сможет в будущем занять место в пантеоне белорусских национальных героев.

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

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