Белорусские СМИ в изгнании: Важно сохранить то, что уже есть

С чем приходится сталкиваться независимым журналистам, рискнувшим остаться работать в РБ, и как справляются с трудностями белорусские медиа в изгнании. Об этом - у DW.

Белорусский новостной портал Reform.by в конце 2023 года оказался на грани закрытия. Главный редактор Федор Павлюченко публично попросил о помощи, неравнодушные белорусы собрали 17 тысяч евро. Этого должно хватить на четыре месяца зарплат для двух журналистов и хостинг сайта.

Reform.by - не исключение. Многие независимые белорусские медиа, которые сейчас работают в изгнании, нуждаются в стабильном финансировании. Как признаются журналисты, сегодня горизонт планирования в редакции - пару месяцев, дальше - неопределенность.

"Если никто не возмущается, значит у вас не ужас"

"Ужасно, когда ты работаешь тихонечко и кто-нибудь из уехавших коллег дает громкое интервью, говорит, что все уехали, там (в Беларуси. - Ред.) никого не осталось. Я верю, что и сейчас остались (журналисты. - Ред.), и сейчас кто-то работает", - говорит белорусская журналистка, пожелавшая сохранить анонимность. Собеседница DW после 2020 года сотрудничала с иностранными СМИ, снимала видео для белорусских режиссеров-документалистов и только недавно решила покинуть Беларусь.

По словам журналистки, каждая съемка могла обернуться задержанием, поэтому с собой у нее всегда были зубная щетка, запасное белье, паспорт. "Еще в 2021 мы перестали снимать на улицах, потому что любая камера в Минске - подходит наряд (милиции. - Ред.) и задерживает", - рассказывает о белорусских реалиях журналистка.

Она также отмечает, что и белорусы в целом не чувствуют себя в безопасности и не хотят общаться с журналистами: "Люди замолчали. Я видела, как это происходит, когда все меньше и меньше людей в принципе согласны с тобой говорить".

Журналистка также считает, что белорусская повестка все меньше интересует международное сообщество. По ее словам, за пределами Беларуси даже иностранные коллеги, плохо понимают, что происходит в стране: "Если у вас никто не возмущается, если люди не орут, что здесь ужас, значит у вас не ужас. И мысль, что людям может быть настолько страшно, им вообще не приходит в голову".

32 представителя белорусских медиа находятся в тюрьме

32 представителя белорусских медиа находятся в тюрьме, напоминает руководительница международного отдела белорусского Пресс-клуба Наталья Беликова. По ее словам, все это создает тяжелый психологический фон для деятельности журналистов.

Кроме того, они постоянно работают с негативным контентом, сталкиваются с выгоранием и ретравматизацией, что "постоянно вымывает профессиональные кадры из редакций". Собеседница добавляет, что в РБ криминализировалась не только сама профессия журналиста, но и медиапотребление: "Если вы читаете какой-то контент, который производят независимые журналисты, вы тоже можете попасть под преследование властей, получить какое-то административное или даже уголовное наказание".

Борис Горецкий Фото: Alexandra Boguslawskaya/DW

"Основная проблема, с которой сталкиваются независимые медиа - это доступ к информации в Беларуси. Иметь журналистов внутри Беларуси очень сложно, сотрудничество с негосударственными медиа криминализировано", - отмечает, в свою очередь, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий. По его словам, даже непубличная или прошлая работа журналистом в независимых СМИ приводит к уголовным делам. "Мы столкнулись с волной задержаний и обысков у людей, которые уже давно не работали, но попали под репрессии",- добавляет Горецкий.

"Проект заканчивается в феврале, дальше - пустота"

Из-за невозможности работать в РБ большинство белорусских медиа оказались в эмиграции, но и там у них немало сложностей.

"Есть проект, который заканчивается в феврале, дальше - пустота. Фонды замерли, никто ничего не объявляет, никаких конкурсов. Европейские структуры объединяют в один котел российские либеральные и белорусские независимые медиа и собираются поддерживать их вместе. Как это будет - неизвестно", - говорит Виктор Марчук, главный редактор "Брестской газеты", которую белорусские власти считают "экстремистским формированием".

Печатная версия "Брестской газеты" выходила до 2021 года Фото: DW

Издание существует с 2002 года, до 2021 в Беларуси даже выходила его печатная версия, позже белорусские типографии отказались печатать газету. С июля 2021, после обысков у сотрудников и в офисе, "Брестская газета" работает в изгнании, ее сайт в Беларуси заблокирован. "Дошло до того, что весной этого года белорусские власти отобрали у нас доменное имя нашего сайта. Перенесли сайт в Европу. Из-за этого мы потеряли очень много пользователей. Сайт фактически начинаем развивать с нуля", - рассказывает Марчук.

Тем не менее, издание достаточно успешно развивает социальные сети и канал в Youtube, в общей сложности у "Брестской газеты" 435 тысяч подписчиков на разных платформах.

Белорусским медиа нужна институциональная поддержка

Проблемы со стабильным финансированием есть и у портала Hrodna.life (его в РБ также считаю "экстремистским формированием". - Ред.). По словам главного редактора Алексея Шота, у белорусских СМИ в эмиграции бюджеты "фактически такие, как до релокации, если не меньше", но расходы значительно увеличились. Шота отмечает, что редакция не может позволить себе нанять больше журналистов, "пока вопрос стоит, как прокормить ту команду, которая есть сейчас".

Собеседник убежден: без региональных СМИ повестка регионов исчезнет и из крупных независимых белорусских медиа.

По мнению руководителя Hrodna.life, белорусскому медиасектору в эмиграции нужны технологические решения для того, чтобы достигать аудитории несмотря на все блокировки, и институциональная поддержка - "может, небольшая, но стабильная".

"Медиа приходится доказывать свое право на финансирование"

"С одной стороны, журналисты и медиаорганизации чувствуют свою огромную ответственность по информированию своих читателей о том, что реально происходит, с другой - невозможность зарабатывать (на рекламе. - Ред.) ведет к большой зависимости от доноров", - отмечает Наталья Беликова.

По ее словам, донорами, как правило, выступают какие-то западные институты, но на фоне глобального экономического кризиса, выборов в некоторых европейских странах и США, войны в Украине ситуация с финансированием довольно сложная. Белорусским журналистам также сейчас приходится конкурировать за ресурсы с украинскими медиа и с российскими либеральными СМИ, последние также массово релоцируются, чтобы не попасть под репрессии у себя в стране.

"Приходится доказывать свое право на существование и на наличие финансирования для того, чтобы поддерживать белорусский народ в повестке, альтернативной тому, что говорит белорусское государство. Важно, чтобы все те организации, которые финансово поддерживают медиа, понимали важность именно структурной поддержки", - отмечает Беликова.

Собеседница считает, что короткий проект сделать несложно, а создать структуру, которая может строить долговременные отношения со своими читателями, очень долго и дорого, поэтому "важно сохранить то, что уже есть".

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