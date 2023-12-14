Журналистов судили, похищали, убивали. Новый доклад РБГ

В 2023 году 45 представителей СМИ был убиты, выполняя свои профессиональные обязанности. Об этом говорится в ежегодном докладе международной организации "Репортеры без границ", опубликованном 14 декабря. Это число меньше, чем в 2022 году - тогда погиб 61 журналист, и оно самое низкое с 2002 года, несмотря на войну Израиля и зверства боевиков ХАМАС. Тем не менее, заявила пресс-секретарь правления организации Катя Глогер (Katja Gloger), "не нужно обманывать себя: в мире почти каждую неделю все еще в среднем погибает один журналист или репортер".

Сектор Газа - самая опасная точка

После нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавших за этим военных действиях в секторе Газа в этом конфликте погибли, как минимум, 17 журналистов. 13 из них в Газе, один в Израиле и трое в Ливане. В этих случаях "Репортерам без границ" удалось точно установить, что их гибель была связана с выполнением профессиональных обязанностей. Остальные случаи гибели журналистов расследуются. "Тот, кто осуществляет журналистскую деятельность из регионов, где идет война или происходит вооруженный конфликт, все еще слишком часто платит за это своей жизнью, - говорит Катя Глогер. - Особенно опасно в настоящий момент в секторе Газа".

Однако война идет не только в секторе Газа. Как отмечается в докладе "Репортеров без границ", более половины погибших в 2023 году журналистов были убиты в горячих точках по всему миру. Впервые за последние 5 лет число погибших в горячих точках журналистов (23) превысило случаи гибели представителей СМИ не на войне и не в ходе вооруженных конфликтов (22). "Мы думаем также о тех представителях СМИ, которые сообщают о других войнах и конфликтах, в частности, в Украине или в Мали. Их работа остается опасной, даже если внимание общественности снизилось", - подчеркивает Катя Глогер.

Где уголовно преследуют журналистов

Как отмечается в докладе, высоким остается число журналистов, подвергшихся уголовному преследованию в связи с выполнением своих профессиональных обязанностей. Так, по всему миру в 2023 году был задержан и оказался за решеткой 521 журналист. Несмотря на то, что это число снизилось почти на 8,4 процента, оно все равно остается высоким, подчеркивает пресс-секретарь правления организации "Репортеры без границ": "Поэтому мы требуем от правительств в демократических странах еще активнее выступать за соблюдение прав человека и свободу слова".

Доклад "Репортеров без границ" Фото: PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images

264 журналиста только в КНР (включая Гонконг), а также Мьянме, Беларуси и Вьетнаме находятся в тюрьме, говорится в докладе "Репортеров без границ". При этом Китай по-прежнему лидирует среди стран, где больше всего представителей СМИ находятся за решеткой - 121 человек, включая 12 в Гонконге. Это 23 процента от общего числа журналистов в тюрьмах во всем миру, говорится в докладе. Среди стран, где задерживают и преследуют журналистов - Иран и Турция, а также Беларусь и Россия. Причем, как отмечается в докладе, в Иране и Турции наблюдается тенденция повторного уголовного преследования журналистов.

Россия и Беларусь - в списке стран, где сажают журналистов

В Беларуси на данный момент в заключении находятся 39 журналистов, на семь больше, чем в конце 2022 года. При этом режим Лукашенко в 2023 году отправил за решетку больше женщин, чем мужчин, говорится в докладе "Репортеров без границ". По этому показателю Беларусь обогнал лишь Китай. Самый известный случай уголовного преследования журналистов в Беларуси - дело независимого новостного портала tut.by. В марте 2023 года его главный редактор Марина Золотова и гендиректор Людмила Чекина были приговорены судом к 12 годам лишения свободы за "разжигание ненависти" и "угрозу национальной безопасности", говорится в докладе. В мире, как отмечают авторы доклада, 6 из 8 журналистов, получивших самые большие сроки заключения - женщины.

В России в тюрьме находятся 28 представителей СМИ. Среди них и американский гражданин, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, который с 29 марта 2023 года содержится под арестом по подозрению в шпионаже. В докладе также говорится об Алсу Курмашевой, журналистке, у которой американское и российское гражданство, работающей для Радио "Свобода" в Праге. С 18 октября 2023 года журналистка находится в тюрьме в Татарстане. Она приехала туда, чтобы навестить больную мать. В России Курмашева не зарегистрировала себя в качестве "иноагента" и в случае, если суд признает ее виновной, журналистке грозит до пяти лет тюрьмы.

Похищения журналистов

По данным международной организации "Репортеры без границ", в 2023 году в мире были похищены 54 журналиста - большая часть из них в Сирии, Ираке, Йемене, Мали и Мексике. Кроме того, 84 представителя СМИ во всем мире считаются пропавшими без вести. Самое большое число из них - в Латинской Америке. Лидирует в этом списке Мексика. В 2023 году там пропал без вести 31 журналист, говорится в докладе.

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