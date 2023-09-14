За что власти Беларуси ополчились на журналистов из БРЦ?

Журналисты из Белорусского расследовательского центра (БРЦ) говорят, что их публикации лишили режим Лукашенко сотен миллионов долларов и сейчас власти в Минске им мстят за это. DW - подробнее.

Верховный суд Беларуси рассмотрит дело в отношении Белорусского расследовательского центра (БРЦ). Заседание назначено на пятницу, 15 сентября, и будет проходить в закрытом режиме. Дело было возбуждено Генпрокуратурой РБ, в качестве заинтересованных лиц указаны КГБ, Белорусский расследовательский центр и его руководитель Станислав Ивашкевич.

БРЦ - это команда журналистов, которая занимается расследованиями, разоблачает фейки, выпускает аналитические обзоры. Действует с 2018 года, с середины 2021-го - в эмиграции, является членом международных расследовательских организаций, в том числе Центра расследований коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Глобальной сети журналистов-расследователей (GIJN). В Беларуси БРЦ признан "экстремистской организацией".

О том, почему Генпрокуратура инициировала уголовное преследование в отношении БРЦ и какие его публикации могли вызвать недовольство белорусских властей, DW поговорила со Станиславом Ивашкевичем.

В чем обвиняют БРЦ?

Белорусский расследовательский центр обвиняют в "разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды", "распространении заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении РБ", "оскорблении представителей власти" и "распространении экстремистских материалов". Это следует из документа, направленного в адрес БРЦ накануне судебного заседания.

Станислав Ивашкевич Фото: privat.

Также, по словам Станислава Ивашкевича, в нем говорится, что антикоррупционные расследования БРЦ, в том числе в отношении ряда высших должностных лиц РБ и членов их семей, якобы "не соответствуют действительности". Глава БРЦ собирается участвовать в судебном заседании онлайн, если суд даст такое разрешение.

Ивашкевич не скрывает, что журналисты центра из-за своей деятельности периодически получают "предупреждения и завуалированные намеки о том, куда не стоит соваться". "Если возникает давление на нас, то для нас это свидетельство того, что мы работаем в правильном направлении", - отмечает собеседник.

БРЦ раскрывает схемы обхода сакнций

Некоторые расследования БРЦ, утверждает Станислав Ивашкевич, нанесли многомиллионный ущерб режиму Александра Лукашенко. Так, белорусские расследователи совместно с коллегами из эстонского Delfi обнародовали схемы обхода Минском западных санкций на полмиллиарда долларов в год.

"Белорусские власти продолжали продавать нефтепродукты в ЕС через Эстонию в обход санкций - они просто меняли коды продукции на те, которые не были включены в санкционные списки", - поясняет Ивашкевич. После выхода расследования в феврале 2022 года Эстония объявила, что введет дополнительные ограничения против Беларуси в виде приостановки транзита жидкого топлива из угля по таможенному коду 2707.

Журналисты нашли недвижимость Гуцериева в Лондоне

По словам Ивашкевича, за полтора года в эмиграции журналисты БРЦ нарастили "компетенции в расследованиях из открытых источников" и наладили тесное сотрудничество с многочисленными иностранными и международными расследовательскими СМИ: "Это дало нам возможность увеличить масштаб наших расследований и не просто освещать коррупционные преступления, как мы это делали в Беларуси, но и отслеживать деньги, которые выводят на Сейшельские острова, в ОАЭ, находить недвижимость за границей".

Михаил Гуцериев (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/ ITAR-TASS/RussNeft

В ходе совместного расследования БРЦ и британской The Guardian в Лондоне была найдена недвижимость российского миллиардера Михаила Гуцериева стоимость в 200 миллионов долларов. Гуцериев, которого называют одним из "кошельков" Александра Лукашенко, находится под западными санкциями за поддержку белорусских властей.

Коррупционные схемы семьи Лукашенко и приближенных

А в прошлом году БРЦ обнародовал схему, с помощью которой, как указывают журналисты, из страны были выведены почти 200 миллионов долларов прибыли белорусского госпредприятия БелАЗ. Это, как подчеркивалось в расследовании, происходило через российские компании, владельцы которых имеют личные связи с Анной Лукашенко - женой среднего сына Александра Лукашенко Дмитрия. Она - единственная из семьи Лукашенко, кто никогда не был под западными санкциями.

Одно из последний расследований БРЦ было посвящено белорусскому бизнесмену Александру Мошенскому, владельцу компаний "Санта Бремор" и "Савушкин продукт". Мошенского также связывают с Лукашенко, но после 2020 года бизнесмен не попал под санкции.

Как утверждают журналисты БРЦ, Мошенский имеет личные связи с семьей Лукашенко, получает от государства существенные преимущества перед конкурентами и прячет прибыли от налогов в офшорах при помощи "кредитной карусели" с участием собственных фирм.

Расследования, связанные с войной в Украине

Также несколько расследований БРЦ связаны с войной в Украине: о белорусских наемниках в Донбассе, которые воюют на стороне РФ, и о тех лицах, которые, как утверждается, имели отношение к незаконному вывозу в Беларусь украинских детей с оккупированных территорий. Напомним, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в РБ побывали несколько тысяч таких детей. Их, как настаивают власти в Минске, привозили в страну "на отдых и оздоровление".

Александр Лукашенко c сыновьями Николаем, Дмитрием и Виктором (фото из архива) Фото: picture-alliance/AP Images/A. Stasevich

"В России с детьми с оккупированных территорий, согласно сообщениям СМИ и правозащитников, обходились плохо, их били, если те каким-то образом показывали свою украинскость. В Беларуси мы этого не заметили, но выяснили, что они подвергались массированной пропаганде", - говорит Ивашкевич.

Также он и его коллеги-журналисты указывают, что к вывозу украинских детей в Беларусь, помимо самого Александра Лукашенко и паралимпийца Алексея Талая, причастна семья Дмитрия Лукашенко, в том числе провластный активист, совладелец фирмы ООО "Быстрые автомобильные мойки" Владимир Кулаков - супруг Татьяны Кулаковой (родной сестры Анны Лукашенко - жены Дмитрия).

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