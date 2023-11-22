Бизнес за границей. Где белорусы успешнее всего?

В Варшаве презентовали результаты исследования, посвященного белорусскому бизнесу за рубежом. В каких странах и в каких сферах фирмы, уехавшие из Беларуси, оказались успешнее всего? Главные выводы исследования - у DW.

Выручка белорусского бизнеса за границей составила 2 млрд евро, больше всего белорусского бизнеса сконцентрировано в Польше, а переехали за границу далеко не только "айтишники". Таковы главные выводы исследований белорусского бизнеса в эмиграции, которые были представлены 21 ноября в Варшаве. Исследования проводили центр помощи белорусским компаниям ZPP Belarus Business Center, а также исследовательский центр BEROC.

После 2020 года Беларусь лишилась 1000 малых и средних предприятий

Представляя свое исследование белорусского бизнеса в эмиграции, директор ZPP Belarus Business Center Дмитрий Данильчук с самого начала оговаривается, что хотя в белорусском обществе часто говорят о "релоцировавшемся бизнесе", он предлагает отказаться от этого термина. "То, что сейчас происходит с белорусским бизнесом, это не релокация, ведь релокация была в 2020 году. Сейчас мы наблюдаем другой процесс - бизнес-миграция. Это гораздо более широкое понятие - это в том числе вывод активов, расширение компании, создание дочерних предприятий и так далее", - говорит Данильчук.

Под белорусским бизнесом за рубежом исследователи понимали бизнес с белорусским капиталом - то есть тот, где хотя бы один учредитель является белорусским физическим или юридическим лицом. Исследование проводилось посредством сбора открытых данных и закрытых данных статистических агентств, а также было проведено 17 интервью с представителями организаций поддержки белорусского бизнеса за рубежом (например, ABBA, Imaguru).

Данильчук также подчеркнул, что нужно понимать контекст бизнес миграции - серьезный экономический кризис после 2020 года. "Власти стали регулировать цены, выросло уголовное преследование бизнеса, увеличился налоговый прессинг. В итоге Беларусь лишилась более 1000 малых и средний предприятий - это удар по частному сектору, который точно сыграет в средне- и долгосрочной перспективе", - указывает Данильчук и добавляет, что Беларусь потеряла перспективы экономического роста.

Белорусский бизнес в Польше - далеко не "айти"

Переходя к географии миграции белорусского бизнеса, глава ZPP Belarus Business Center говорит, что миграция бизнеса тесно связана с миграцией белорусов в целом. Поэтому больше всего бизнесов оказалось там же, где и больше всего белорусов - в Польше: "Этому способствуют дополнительные формы легализации, которые ввела Польша - визы для "айтишников" Polish Business Harbour, предоставление международной защиты и гуманитарных виз. Поэтому можно сказать, что Польша выиграла гонку за человеческий капитал Беларуси".

К середине 2023 года, по данным ZUS - управления социального страхования, в Польше было трудоустроено 122 тысячи белорусов. А компаний с белорусским капиталом в Польше всего насчитывается почти 6 тысяч - причем с 2020 года количество зарегистрированных впервые компаний каждый год увеличивается в два раза. "В основном белорусский бизнес в Польше связан с опторозничной торговлей (26%), логистикой (22%), строительством (16%) и информационно-коммуникационные услугами (9%)", - отмечает Дмитрий Данильчук. Это значит, разговоры о том, что переезжают лишь "айтишники" - стереотипы, ведь IT-сектор составляет лишь 9%.

За год Литва потеряла 37% белорусских компаний

Латвию исследование называет "аутсайдером региона", туда переехала только 371 компания, большинство из них сосредоточены в Риге и Юрмале. В Латвии, кроме торговли (32%), выделяются профессиональные услуги (12%) и доля IT чуть выше - 12%, а логистика и строительство представлены в меньшей степени. Кроме того, Данильчук говорят, что количество компаний в Латвии снижается - на это в том числе влияет позиция Латвии по отношению к белорусам после начала войны в Украине.

Негативное отношение к белорусам также сказывается на бизнесе белорусов в Литве. В этой стране наибольшая плотность белорусов (2%), и зарегистрировано 850 компаний. "Однако, в отличие от Польши, тут есть негативная динамика - за год число белорусских компаний уменьшилось на 37%. Можно сказать, что в Литве мы видим дискриминацию бизнеса по национальному признаку: усложнилось взаимодействие с органами власти, увеличились проверки бизнеса. Бенефициаром такой политики, конечно, будет Польша", - говорит Данильчук.

Белорусский бизнес вносит 2 млрд евро выручки в европейские страны

Как показало исследование, белорусский бизнес значительно влияет на экономику стран-реципиентов. В Польше выручку белорусского бизнеса оценивают в 1 млрд евро, в Литве - 490 млн евро, а в Латвии - 299 млрд евро. "Получается, всего вклад белорусского бизнеса - около 2 млрд евро. Мы не можем получить данные по вкладу белорусского бизнеса в ВВП стран, но уже есть новости о рекордных налоговых платежах белорусских фирм в Литве и Латвии. То есть, бизнес из Беларуси играет важную роль для экономик этих стран, к тому же, эти страны получают также приток высококвалифицированной и молодой рабочей силы", - отмечает Данильчук.

Исследование также идентифицировало главные проблемы, с которыми сталкивается за границей белорусский бизнес. Как оказалось, основные проблемы белорусский бизнес испытывает с легализацией и доступом к финансированию. "Кроме того, есть вопросы с поиском сотрудников, языковым барьером, проблемой с вывозом капитала из Беларуси. Есть также и культурные особенности белорусского менталитета: стремление работать со своими, высокий уровень законопослушности, более высокий уровень сервиса", - комментирует данные Данильчук.

Белорусский предприниматель - находка для любой страны

Свое исследование о белорусском бизнесе за рубежом также презентовал экономист Родион Морозов из исследовательского центра BEROC. Он провел 22 интервью с представителями белорусского бизнеса за границей из IT и реального сектора, а также занятого в сфере торговли и услуг. В основном опрос проводился среди бизнесменов в Литве и Польше, однако в том числе встречались Швеция и Бали.

Главными барьерами в развитии бизнеса за границей, как говорит Морозов, опрошенные назвали бюрократию и сложный доступ к финансированию. Кроме того, для айти-бизнеса и высокотехнологичного производства характерен дефицит кадров, а в отрасли логистики, строительства и торговли говорят о высокой конкуренции. "Рисками для своего бизнеса респонденты считают угрозу войны в Европе, экономический кризис и увеличение налоговой нагрузки", - отмечает Родион Морозов.

Также экономист BEROC пошутил, что белорусский предприниматель - находка для любой страны. "Белорусский бизнес рассчитывает только на себя, ничего не просит, считает все барьеры преодолимыми, законопослушно платит налоги. По сравнению с предыдущим опытом белорусский бизнес считает сказкой новые условия и считает, что роль государства исключительно в том, чтобы не мешать. Говорят, мол, нам все нравится, просто дайте нам работать и не мешайте", - говорит Родион Морозов.

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