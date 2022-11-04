ИП в Беларуси: как работать, чтобы не остаться с убытками

Что происходит у индивидуальных предпринимателей Беларуси на фоне введенного в стране запрета поднимать цены и стремления властей монополизировать ниши, где активно присутствует малый бизнес - у DW.

В конце октября в некоторых городах Беларуси предприниматели, которые занимаются продажей промышленных товаров на рынках, решили приостановить работу своих торговых точек и стали собирать подписи под коллективными обращениями к чиновникам. Главный вопрос, который содержался в этих обращениях: по каким правилам малый бизнес сможет работать дальше, после введения государственного регулирования цен?

Предприниматели не бастуют, но работать в убыток не хотят

Одним из мест в белорусской провинции, где торговцы решили "поставить на паузу" работу своих павильонов, стал город Барановичи в Брестской области. Предпринимательница Юлия рассказывает, что решение не открывать свои торговые точки появилось не спонтанно.

"После того, как нас предупредили, что цены повышать теперь нельзя, собрались с коллегами и пришли к выводу, что тогда нет смысла продолжать свою деятельность. При таком ценообразовании, заплатив налоги, за аренду торгового места и зарплату продавцу, сразу уйдешь в минус", - говорит Юлия.

На рынке в Бресте многие павильоны стоят закрытые Фото: Ales Petrovich/DW

По ее словам, многие предприниматели также недоумевают по поводу допустимых торговых надбавок, которые им разрешили устанавливать на предлагаемый товар: "Закупаем обувь в одном месте, но на детский ассортимент надбавка почему-то не должна превышать 30%, а на взрослый 50%. В итоге получается, что каким-то товаром нам торговать абсолютно не выгодно".

Другой барановичский предприниматель, назвавшийся Денисом, посетовал, что после изменения системы контроля за ценами контролеров на рынке стало больше и они требуют документы даже на товар, который был продан несколько месяцев назад, чтобы сравнить с нынешними ценами. "Конечно, в таких условиях лучше закрыться и переждать эти времена лихие", - резюмирует мужчина.

При этом Юлия и ее коллеги не называют свои действия протестом или забастовкой: "Мы просто хотим получить четкие разъяснения, как дальше применять механизм ценообразования, чтобы не работать себе в убыток".

Что говорят чиновники по поводу ценообразования

Реакция властей на стихийную акцию торговцев последовала достаточно оперативно. Уже на следующий день начальник главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома Валерий Мацкевич в интервью государственным СМИ признал, что в нескольких городах региона торговцы не вышли на работу из-за неразберихи с ценами.

По версии чиновника, основная причина таких действий - "недопонимание предпринимателями норм законодательства по ценообразованию, однако теперь напряжение снято, и я уверен, что рынки будут работать в штатном режиме".

Куда жестче высказался председатель Барановичского горисполкома Михаил Баценко, упрекнувший предпринимателей в нарушении законодательства, поскольку они допустили "сбой установленного режима работы торгового объекта". Баценко также заявил, что постановление правительства, которое касается регулирования цен, никто не отменит, но его можно только подкорректировать. Пока же торговцы обязаны выходить на свои рабочие места.

"Когда мы услышали слова про то, что являемся нарушителями, оптимизма стало еще меньше", - говорит Юлия. По словам предпринимательницы из Барановичей, некоторые ИП решили сделать индивидуальные расчеты торговли по новым правилам и обратиться к властям, чтобы на реальных примерах показать пагубные последствия принятого документа.

Однако сама собеседница DW смысла в этом не видит: "Получается, что каждый по своему товару будет пытаться доказать, что именно на него не должно распространяться государственное регулирование цен. Неужели об этом в правительстве никто не думал с самого начала?"

"Установленные государством правила игры соблюдать невозможно"

Жительница Бреста Светлана торгует одеждой на одном из рынков города и решила срочно уйти в отпуск: "Пока это единственное, что я могу себе позволить в нынешней ситуации, когда ничего не понятно с ценами, а проверяющие сами не знают, как им контролировать стоимость товара".

Своим бизнесом Светлана занимается почти тридцать лет и рассказывает, что начинала еще в те времена, когда товар на рынки "челноки" привозили из Турции и Китая, а полученная прибыль позволяла не только кормить семьи, но и откладывать деньги на более основательные покупки. "Потом были поездки на оптовые рынки в Москве, "закупы" в Польше, но с каждым годом доходность снижалась и теперь многим моим коллегам реально остается заниматься выживанием, а не развитием бизнеса", - говорит брестчанка.

По ее мнению, из последних заявлений белорусских властей можно сделать однозначный вывод, что для ИП наступают мрачные времена. Как отмечает Светлана, частных торговцев и раньше считали "вредителями", из-за которых предприятия государственного концерна "Беллегпром" теряли отечественный рынок.

Теперь же, под предлогом противодействия санкциям со стороны Запада, эти предприятия фактически добиваются монополии на продажи в Беларуси (особенно, в когда речь идет об одежде и обуви). "Александр Лукашенко заявил на днях, что предпринимателей обижать не станут, если всё будет прозрачно и по правилам. Вот только правила эти государство устанавливает сейчас такие, что "ипэшникам" соблюдать их почти невозможно", - считает жительница Бреста.

С проблемами сталкиваются не только торговцы

Еще один собеседник по имени Сергей также зарегистрирован индивидуальным предпринимателем и занимается ремонтом автомобилей. "Почему-то считается, что для такого бизнеса, как у меня, ничего не изменилось, а постановление по ценообразованию коснулось только торговцев на рынках. Но это ведь не так", - говорит Сергей.

Он поясняет, что в нынешнем году для юридических лиц и ИП в Беларуси заметно выросли тарифы на электроэнергию, хотя власти обещали, что с вводом АЭС будет снижение. Кроме того, в автосервисах пока не разобрались, каким образом устанавливать цены на расходные материалы и запчасти, которые попали в список товаров с регулируемой надбавкой, а значит дополнительно повышать цены на них нельзя. "Но мы запчасти используем не как товар, а для оказания услуг. Получается, что работать придется вообще без прибыли", - отмечает предприниматель.

Сергей рассказывает, что еще пару лет назад, как и многие друзья, чинил машины нелегально, чтобы минимизировать расходы, но все же решил зарегистрировать свое дело: "Сейчас уже подумываю не как снова "уйти в тень", а просто свернуть бизнес в родной стране и перебраться туда, где желание зарабатывать не будет восприниматься как что-то наказуемое".

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