Контроль за ценами в Беларуси: к чему это приведет?

Власти Беларуси передумали вводить полный запрет на рост цен и предложили альтернативу. DW спросила у экономистов, что это меняет и чего ждать участникам рынка.

19 октября белорусские власти определились с новой системой контроля за ценами в Беларуси. Вместо полного запрета на повышение цен (а именно его требовал Александр Лукашенко 6 октября), правительство ввело ценовое госрегулирование. Основное нововведение - повысить цены можно будет только с разрешения местных властей. Требование "распространяется на 370 товарных групп, то есть на всю потребительскую корзину, которая, по сути, охватывает более 90 процентов товаров, приобретаемых населением нашей страны", - объяснил Алексей Богданов, глава министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) на пресс-конференции 20 октября.

Речь идет как о товарах, произведенных в Беларуси, так и импортируемых в страну (полный список в постановлении ). Новый документ касается производителей, ритейлеров и импортеров, которым теперь придется согласовывать цены с разными структурами и органами. При этом услуги в список не попали, "поскольку и так более 60 процентов регулируются действующим законодательством (услуги связи, ЖКХ, транспорта и другие)", пояснил Богданов.

DW спросил у экономистов, что меняет новая система регулирования цен и чего ждать белорусам.

Катастрофа отменяется?

По сути, власти расширили список социально значимых товаров, на которые ранее разрешал повышать цены только МАРТ, до всей потребительской корзины, говорит Лев Львовский, старший научный сотрудник BEROC. "Из хороших новостей - это (в отличе от полного запрета на рост цен - Ред.) не вызовет никакого острого кризиса, по крайней мере, не будет дефицита и массовых разорений среди ритейлеров", - считает он.

По словам экономиста, проблемы могут возникнуть у производителей, которые выпускают один вид товара и не могут диверсифицировать свое производство: "Если вы производите один товар, и вам не разрешают повысить на него цену, при этом себестоимость производства повышается - вам не повезло. Главное - успеть добежать до госорганов и убедить их в повышении цен до того, как вы разоритесь". По мнению Львовского, преимущество в этой ситуации у ритейлеров и импортеров, которые могут компенсировать свои убытки за счет диверсификации товаров.

"Это ведет к дефицитам, к снижению ассортимента и качества товаров"

Экономист Ярослав Романчук Фото: DW/E. Daneiko

Менее оптимистичен экономист Ярослав Романчук, которой сравнивает введенные правительством ограничения с излюбленной практикой Александра Лукашенко 90-х годов, когда попытки регулировать цены приводили к дефициту товаров. "Лукашенко вступает в одну и ту же реку в 28-й раз, надеясь снизить ажиотаж населения, - говорит он, - Как только начинаешь регулировать что-то, что входит в цепочки производства других товаров, это неизбежно ведет к дефициту, снижению ассортимента и качества". По его словам, работать себе в убыток смогут только те компании, кому удастся компенсировать потери из госбюджета, а это, как правило, компании, приближенные к центру принятия решений.

Кроме того, по мнению Романчука, госрегулирование цен приведет к росту "серой" экономики, контрабанде и созданию компаний, контролирующих и "крышующих" рынок. И наконец, к отсутствию инвестиций, поскольку просчитать бизнес-план в таких условиях практически невозможно, заключил экономист.

Как долго власти смогут сдерживать цены?

Новая система будет контролировать повышение цен на товары из потребительской корзины, но не на остальные категории товаров, говорит Лев Львовский. "Участники рынка, например ритейлеры, будут компенсировать потенциальные убытки по этим позициям за счет повышения цен на другие товары", - поясняет он.

Повлиять на сдерживание цен может и фактор страха. Право дать разрешение на повышение цен отдано чиновникам. "А они не будут лишний раз его давать из-за страха уголовного преследования", - объясняет Львовский.

Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский Фото: Privat

За полторы недели, прошедшие после запрета Лукашенко повышать цены, по данным Генпрокуратуры, в стране было заведено 18 уголовных дел по поводу якобы выявленных фактов нарушений в ценообразовании. "Если система будет регулироваться жесткими методами, и посадки продолжатся, тогда сдерживать рост цен удастся, но это может привести к более серьезным последствиям, например, к банкротствам", - добавляет Львовский.

Ярослав Романчук тем временем скептически оценивает жизнеспособность новой системы ценообразования: "Подобное сдерживание цен может продержаться три-четыре месяца, потом будет постепенная либерализация, а количество товаров в списке будет сокращаться. В условиях, когда меняется российская экономика, на которую сильно завязана белорусская, это может только навредить".

Что будет дальше с инфляцией?

Годовая инфляция в Беларуси в сентябре превысила 17%. При этом чиновники прогнозировали, что в 2022-м этот показатель будет не выше 6%. "В самое ближайшее время инфляция замедлится, но в среднесрочной перспективе эта мера даст про-инфляционное давление, поскольку теперь все участники рынка узнали, что правительство может внезапно заморозить цены. Это значит, что надо заранее эти цены повышать, чтобы заложить риски", - поясняет Лев Львовский.

Рост инфляции прогнозирует и Ярослав Романчук.

На рост или сдерживание инфляции могут влиять и другие факторы - темпы работы печатного станка, мировая инфляция и прогнозируемая рецессия в 2023 году, введение новых санкции против Беларуси и способность их обходить, продолжение или окончание рецессии в самой Беларуси, добавляет Лев Львовский.

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