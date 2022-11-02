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Замороженный цыпленок в белорусском магазине
Фото: Ales Petrowitsch/DW
ПолитикаБеларусь

За повышение цен - в тюрьму. Как в РБ "регулируют" рост цен

Татьяна Гаргалык
2 ноября 2022 г.

После запрета Александра Лукашенко на рост цен в Беларуси завели десятки уголовных дел по поводу якобы выявленных нарушений в ценообразовании. Кого и в чем обвиняют?

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Белорусские власти выявляют десятки фактов "необоснованного" повышения цен и заводят уголовные дела на должностных лиц, которые это допустили. Их обвиняют по уголовным статьям о бездействии и превышении служебных полномочий. Проверки начались после того, как 6 октября на совещании с экономическим блоком Александр Лукашенко запретил повышать цены.

 "Давали указания о распиле цыпленка-бройлера на две части"

Также Лукашенко возмутило, что разделанная птица в магазине стоит дороже целой. "Расчленили дохлую курицу, впихнули в полиэтиленовый пакет - новый товар", - негодовал он на совещании. Уже 10 октября в Беларуси вышло постановление Совмина, запрещающее магазинам продавать "свежие, охлажденные или замороженные части тушки птицы", если они не были разделаны на мясоперерабатывающем предприятии.

Прилавок птицефабрики
Прилавок "Дружбы" в белорусском супермаркетеФото: Ales Petrowitsch/DW

В свою очередь, Генпрокуратура отчиталась о возбуждении уголовного дела "по факту необоснованного повышения цены на ОАО "Птицефабрика "Дружба" (г. Барановичи). Ведомство утверждает, что должностные лица предприятия давали указания подчиненным "о дополнительной переработке - неполном распиле цыпленка-бройлера на две части без существенных затрат и образования нового вида товара", а также "о реализации такого товара по завышенной стоимости без учета введенных ограничений".

МВД заявило о 70 фактах завышения цен

15 октября Комитет госконтроля (КГК) сообщил, что пресек противоправную деятельность "должностных лиц Каменецкого открытого акционерного общества" (Брестская область), которые "необоснованно завысили цены на реализуемую в торговых объектах продукцию".

Проверка цен в белорусском магазине
Цены проверяют с пристрастиемФото: Ales Petrowitsch/DW

Уголовное дело за "бездействие должностного лица" завели в отношении пяти человек, а исполняющего обязанности директора ОАО задержали. 17 октября замначальника отдела департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Юрий Кардымон в эфире гостелеканала ОНТ рассказал о нарушениях в Слониме и Гродно. По его словам, в одном из магазинов, уже после запрета Лукашенко, цены выросли на кондитерские изделия и полуфабрикаты из мяса, в другом - на промышленные товары. В первом случае разница доходила до рубля 39 копеек, во втором - до 3 рублей 85 копеек.

18 октября МВД заявило о 70 фактах завышения цен во всех регионах и возбуждении уголовных дел "за злоупотребление властью или служебными полномочиями". "В качестве объектов нарушители используют в основном мясную, молочную, хлебобулочную продукцию, другие социально-значимые товары, а также бытовую технику", - утверждает ведомство.

Задержали руководство целой торговой сети

22 октября в СМИ появилась информация о задержании руководства торговой сети "Соседи", насчитывающей около 180 магазинов по всей стране. Позже это подтвердила Генпрокуратура. Сообщалось о заключении под стражу должностного лица сети магазинов и возбуждении против него уголовного дела из-за повышения цен.

Женщина выбирает товар в отделе молочной продукции в белорусском супермаркете
В белорусском супермаркете Фото: Ales Petrowitsch/DW

Директор управляющей организации якобы не принял своевременных мер, что привело к переоценке стоимости товаров в 100 магазинах сети и росту розничных цен на не менее чем 65 ассортиментных позиций. Этим, уверены в Генпрокуратуре, сеть "Соседи" причинила "существенный вред правам и законным интересам не менее одной тысячи граждан, купивших данные товары по завышенной цене, а также государственным и общественным интересам". Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудил дело по ч. 2 ст. 425 УК РБ (Бездействие должностного лица).

29 октября "Наша ніва", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что задержанные руководители торговой сети вышли на свободу. В каком статусе они находятся, изданию узнать не удалось. Официального подтверждения информации от белорусских властей пока не было.

Уголовное дело за низкие цены

Между тем, уголовные дела в Беларуси заводят не только за слишком высокие, но и, по мнению властей, за слишком низкие цены. Правозащитники из Витебска обратили внимание на публикацию в "Оршанской газете", описывающую подобный случай.

Издание сообщает, что Комитет госконтроля, фиксируя случаи повышения цен, решил наказать "один из субъектов хозяйствования молочной сферы" за то, что "при наличии возможностей реализации продуктов по более выгодным ценам" позволял покупателям приобретать продукцию дешевле. Якобы из-за этого предприятию нанесен ущерб в 270 тысяч белорусских рублей (около 50,5 тысячи евро). Уволены директор и его заместитель, заведены два уголовных дела.

Юрист: "Людям ставят заведомо невыполнимые условия"

Ответственный за вопросы юстиции в Народном антикризисном управлении (НАУ) и Координационном совете белорусской оппозиции, юрист Михаил Кирилюк сравнивает ситуацию с государственным регулированием цен в Беларуси и уголовными делами за якобы нарушение ценообразования с событиями 1920-х в СССР, когда после новой экономической политики (НЭП) власти снова стали "закручивать гайки".

"У нас сейчас похожая ситуация - с 2010-го по 2020-й был как будто бы НЭП, дали людям немного свободы, экономика начала развиваться, а сейчас начались репрессии", - говорит юрист. Что касается постановления Совмина о регулировании цен, то, по словам Кирилюка, он противоречит декларации прав человека (ст. 7,8,9,10,11), Конституции РБ и является неправомерным.

"Это постановление представляет собой грубое вмешательство в хозяйственную деятельность. Судебная практика и сам факт того, что людей задерживают за повышение цен - подтверждение того, что закон в Беларуси не работает, потому что людям ставят заведомо невыполнимые условия", - считает юрист.

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