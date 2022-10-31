Что происходит на рынке труда в регионах Беларуси?

Как изменилась ситуация с трудоустройством в РБ на фоне падения зарплат и отъезда рабочей силы за границу – у DW.

По сведениям Национального статистического комитета, в сентябре 2022 года в белорусской экономике было занято 4 миллиона 194 тысячи человек, что является новым историческим минимумом для страны. При этом с начала нынешнего года Беларусь потеряла больше 50 тысяч работников.

DW собрала несколько историй людей, живущих сейчас в Беларуси и работающих в разных сферах экономики. На условиях анонимности они рассказали, как на ситуацию на рынке труда влияет нынешняя обстановка в стране и война в Украине.

В строительной отрасли – "вымывание" кадров

Сергей (имя изменено) трудится в одной из частных строительных компаний в Гродненской области и отмечает, что стал всерьез рассматривать вакансии в других странах. "Для меня никогда не было проблемой работать за границей: еще когда работал в крупном государственном стройтресте, случались частые командировки в Россию и другие регионы Беларуси, где приходилось оставаться несколько месяцев", - говорит Сергей.

По его словам, в последние годы от таких длительных командировок старался отказываться по семейным причинам: "Женился, появился один ребенок, потом второй, хотелось быть с ними рядом, да и помощь супруге нужна была не на расстоянии, а в своем доме".

Заработки в строительной отрасли в Беларуси позволяли не задумываться о резких переменах. "Если перевести в валюту, то меньше 1 тысячи евро на руки не получал, иногда зарабатывал и больше, а при возможности мог искать и подработку", – говорит Сергей.

Количество строительных заказов в Беларуси сокращается Фото: Ales Petrovich/DW

Сейчас он сомневается, что этот уровень дохода в Беларуси сохранится. Среди причин мужчина называет уменьшение количества заказов на строительство, появившиеся проблемы с материалами, которые раньше закупали за границей, а самое главное – "вымывание" кадров. "Молодежь, получив строительную специальность, к нам уже не идет либо сразу увольняется, если находит денежный вариант за границей. Вот и думаю: мои дети подрастут, а смогу ли я их обеспечивать через пять-десять лет как сейчас, ничего не меняя в своей работе и оставаясь на родине?" - задается вопросом Сергей.

Запрет поднимать цены усугубил дефицит кадров в торговле

Жительница Бреста Елена о переезде даже не помышляет, но про свою работу в одной из крупных белорусских торговых сетей говорит с заметным раздражением: "После того, как объявили, что цены повышать запрещено, нервы на пределе. Особенно, когда стали сообщать, что не только уголовные дела заводятся, но и людей задерживают. Теперь каждый день идешь на работу в магазин, словно на войну – не знаешь, откуда "выстрелят": то ли опять придут чиновники цены проверять, то ли с поставщиками будешь ругаться из-за стоимости товаров, которые берем на реализацию".

Елена также обращает внимание, что нервозная обстановка в торговой отрасли сказывается на кадровой ситуации: "Люди нужны везде - кассиры, грузчики, продавцы. Но дефицит не исчезает, а скорее даже наоборот, усугубляется. Нет особо желающих в нынешних экстремальных условиях работать за 600 белорусских рублей в месяц (около 240 евро - Ред.). Знаю, что тех, кто трудится в отделах кадров, обязывают распространять информацию о вакансиях с личных аккаунтов в социальных сетях, чтобы компания не платила за рекламу".

Кстати, в супермаркетах Беларуси готовятся и к тому, что придется сокращать персонал, который нанимали для разделки птицы. Согласно новым правилам, разделывать этот продукт на части разрешено только на предприятиях-производителях, после чего товар поступает в торговую сеть.

При трудоустройстве медиков спрашивают про Украину и протесты

С кадровых дефицитом сталкивается и система здравоохранения в Беларуси. По официальным данным, в середине октября нынешнего года по всей стране для врачей различного профиля было открыто более 4600 вакансий.

Екатерина (имя изменено) работает врачом-педиатром в небольшом городке в Брестской области и подтверждает, что нехватка медицинских работников – это не миф. "В нашей поликлинике штат педиатров заполнен лишь наполовину, приходится брать дополнительную нагрузку, а когда недавно изучала сайт государственной службы занятости, то ужаснулась – только в Брестской области требуется почти полтысячи врачей разной специализации".

При этом, как рассказывает Екатерина, даже при наличии вакансий нет гарантии, что специалист найдет рабочее место. "Я свою работу люблю, ни на что ее не променяю, но если бы теперь пришлось устраиваться в поликлинику, то был бы и вопрос – как отношусь к событиям в Украине? А как я могу относиться, если у мужа в этой стране осталось много родственников, за которых мы волнуемся и переживаем?" - недоумевает собеседница DW.

По ее словам, при трудоустройстве медиков теперь расспрашивают и про ситуацию в Беларуси после президентских выборов 2020 года. Такой опросник появился вскоре после того, как врачи и медсестры в этом городке также были замечены на акциях протеста.

"Утечка мозгов" в IT–секторе продолжится

Представляющий белорусскую IT–компанию Александр признает, что отношение властей к сотрудникам этой отрасли за последние годы кардинально изменилось: "Если раньше в основном попрекали высокими доходами, то после событий 2020 года всех записали во "враги народа", хотя среди айтишников тоже есть разные люди".

Александр считает, что после той избирательной кампании стало очевидным - "нормально работать IT–сектору больше не дадут", и вопрос релокации был делом времени. Ускорили этот процесс война в Украине и связанные с ней слухи о возможной мобилизации в Беларуси, которая бы наверняка затронула многих программистов.

"Хотя компания, где я работаю, не связана напрямую с иностранными заказчиками и от нас не требуют обязательно покинуть Беларусь для продолжения сотрудничества, все равно чувствуется напряжение. Горизонт планирования многих перспективных проектов резко сократился, потому как никто не может дать гарантии, что течении даже пару лет это можно будет эффективно и безопасно делать, оставаясь в стране", - отмечает Александр. По его мнению, IT–сектор в Беларуси окончательно не умрет, но на фоне и политической, и экономической ситуации в стране "утечка мозгов" продолжится.

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