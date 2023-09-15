Главред Reform.by: Для Беларуси главное - не стать частью РФ

Белорусские журналисты Федор Павлюченко и Алексей Жуков из Reform.by стали лауреатами немецко-норвежской премии в области свободы прессы Free Media Award, которую вручили в Гамбурге вечером 14 сентября. DW поговорила с главным редактором Reform.by Федором Павлюченко.

DW: В 2021 году все лауреаты премии Free Media Award были белорусскими журналистами. Сейчас, два года спустя, вы сказали здесь, в Гамбурге, что война, развязанная Россией против Украины, стала опасностью и для независимой белорусской журналистики. Почему?

Федор Павлюченко: Мне кажется, что полное уничтожение белорусской независимой журналистики началось как раз перед этой войной. И мне кажется, что это было частью сделки между Александром Лукашенко и Путиным, Кремлем. Отсутствие журналистики в самой стране, отсутствие гражданского общества, когда были уничтожены сотни гражданских некоммерческих организаций, привело к тому, что в Беларуси по большому счету никто не протестовал против того, что российские войска вторглись на территорию Украины. Мне кажется, это как раз и было основной практической целью Кремля - уничтожить белорусскую журналистику, уничтожить гражданское общество, чтобы никто не сопротивлялся.

- Но почему Кремль должен был опасаться независимой белорусской журналистики?

- Сама журналистика - это такой иммунитет у нации, у страны, у независимого государства. Она позволяет сопротивляться внешнему воздействию, внутреннему воздействию. Даже в условиях диктатуры последние 30 лет было поле для работы белорусских журналистов, и они влияли на положение в стране. Когда это поле зачищено полностью, то отсутствует иммунитет у государства, у независимой страны. Я вижу большую опасность в том, что через несколько лет может не стать самой Беларуси.

- А что с ней произойдет?

- Она и так находится практически под полным контролем Кремля. Будет решен вопрос формальной независимости. Я бы не исключал такого развития событий.

- Но если народ молчит, то, может быть, его устраивает такое положение дел?

- Знаете, довольно сложно в концлагере протестовать. Уровень репрессий в Беларуси настолько высок, что это сопоставимо со сталинскими репрессиями. Я не преувеличиваю. В девятимиллионной стране, когда полмиллиона уезжает за несколько лет, а через белорусские тюрьмы, пытки, насилие прошли десятки тысяч человек, - это ломает хребет обществу. Люди молчат, потому что испытывают животный страх. В таких условиях, конечно, не будет никаких протестов и сопротивления.

- Но в таких условиях нет шансов и у белорусских независимых СМИ, которые сейчас вынуждены работать за границей…

- Ну, шанс есть всегда. Я бы не сказал, что нет шанса. Но то, что происходит - деградация белорусской журналистики, то, что белорусские журналисты работают без денег, без финансирования в очень тяжелых новых условиях, они должны адаптироваться к жизни в новых странах. Это и для обычного человека сложно, а тут нужно еще работать с такой тяжелой темой. Но нам все-таки удается достигать до аудитории. И это дает такую маленькую надежду, что все-таки все будет хорошо с Беларусью и с белорусской журналистикой. Белорусские журналисты - они изобретательные, мы найдем выход из этой сложной ситуации, найдем аудиторию и будем вместе сопротивляться.

- А вы будете востребованы в этом обществе, которое настолько запугано, что, может быть, и не хочет задумываться о том, в каких условиях живет?

- Мне сложно оценить уровень страха. Я думаю, что он очень высок, но каждый живой человек хочет знать правду и не хочет, чтобы ему бесконечно врали. И это дает надежду белорусской независимой журналистике. Потому что бесконечно жить в этом кремлевском вранье, которое с каждого утюга в Беларуси сейчас льется, тоже невыносимо. Я думаю, что это приведет - знаете, есть такой термин профессиональный? - к изменению медиапотребления. Вот это изменение медиапотребления приведет к тому, что белорусская аудитория вернется к белорусским медиа.

- Один из проектов, которым вы сейчас занимаетесь, это построение виртуального белорусского будущего. А где в этой Беларуси будущего место тем людям, которые поддерживают или молча одобряют нынешний правящий режим в стране?

- У меня перед глазами пример Польши. Мы сейчас работаем в Польше, в Варшаве, и удивительно, как поляки понимают проблему Беларуси. Они прошли точно через такой же опыт с теми же страхами, теми же угрозами, тем же нависанием Советского Союза, возможности оккупации. И как-то Польша прошла через эти сложные испытания. Я думаю, что и Беларусь не пропадет. Во всяком случае, разберемся мы и найдем компромиссы внутри белорусского общества. Главное, чтобы это не была уже территория России.

- Окончание войны в Украине ускорит этот процесс?

- Есть такая шутка: когда Украина победит, то первым на украинско-белорусской границе окажется Александр Лукашенко в вышиванке и будет петь гимн Украины. Мне кажется, что белорусам еще предстоит не только увидеть победу Украины, но и все-таки приложить усилия для того, чтобы наша страна изменилась.

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