БАЖ признали в Беларуси "экстремистским формированием"
Евгений Жуков
20 мин. назад
Постановление КГБ Беларуси о признании Белорусской ассоциации журналистов "экстремистским формированием" было принято в конце февраля. 7 марта организацию внесли в соответствующий перечень.
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КГБ Беларуси включил Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ) в "перечень формирований, причастных к экстремистской деятельности". В списке, опубликованном на сайте МВД, указывается, что соответствующее постановление было принято 28 февраля, а датой включения в перечень названо 7 марта.
В документе отмечается, что "группа граждан из числа представителей неправительственной общественной организации "Белорусская ассоциация журналистов" осуществляет экстремистскую деятельность", эта организация причислена к "экстремистским формированиям". Участниками или собственниками БАЖ названы глава ассоциации Андрей Бастунец, его заместители Александр Старикевич, Алина Суровец, Борис Горецкий и Олег Агеев, а также журналисты Дмитрий Лукашук, Сергей Комлач и Ольга Хвоин.
БАЖ была ликвидирована в августе 2021 года по решению Верховного суда Беларуси. Формальной причиной для прекращения деятельности организации стал иск министерства юстиции "в связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства".
В настоящее время перечень "экстремистских формирований" насчитывает 121 позицию. В частности, в него включены команда Светланы Тихановской, Координационный совет белорусской оппозиции, интернет-ресурсы Сергея Тихановского "Страна для жизни", издания "Наша Нива", "Белсат", БелаПАН и многие другие гражданские инициативы и СМИ.