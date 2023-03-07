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Здание КГБ Беларуси в МинскеФото: picture-alliance
ПолитикаБеларусь

БАЖ признали в Беларуси "экстремистским формированием"

Евгений Жуков
20 мин. назад

Постановление КГБ Беларуси о признании Белорусской ассоциации журналистов "экстремистским формированием" было принято в конце февраля. 7 марта организацию внесли в соответствующий перечень.

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КГБ Беларуси включил Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ) в "перечень формирований, причастных к экстремистской деятельности". В списке, опубликованном на сайте МВД, указывается, что соответствующее постановление было принято 28 февраля, а датой включения в перечень названо 7 марта.

В документе отмечается, что "группа граждан из числа представителей неправительственной общественной организации "Белорусская ассоциация журналистов" осуществляет экстремистскую деятельность", эта организация причислена к "экстремистским формированиям". Участниками или собственниками БАЖ названы глава ассоциации Андрей Бастунец, его заместители Александр Старикевич, Алина Суровец, Борис Горецкий и Олег Агеев, а также журналисты Дмитрий Лукашук, Сергей Комлач и Ольга Хвоин.

БАЖ была ликвидирована в августе 2021 года по решению Верховного суда Беларуси. Формальной причиной для прекращения деятельности организации стал иск министерства юстиции "в связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства".

В апреле 2022 года Беларусской ассоциации журналистов была присуждена премия ЮНЕСКО за свободу слова.  Жюри отметило большие заслуги БАЖ в сохранении независимых СМИ в Беларуси в условиях репрессий со стороны режима Александра Лукашенко.

В настоящее время перечень "экстремистских формирований" насчитывает 121 позицию. В частности, в него включены команда Светланы Тихановской, Координационный совет белорусской оппозиции, интернет-ресурсы Сергея Тихановского "Страна для жизни", издания "Наша Нива", "Белсат", БелаПАН и многие другие гражданские инициативы и СМИ.

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