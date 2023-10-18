"Устала от страха". Что белорусы говорят о жизни в стране?

Страх, усталость и мысли об эмиграции. Как живут белорусы, которые участвовали в протестах 2020 года и после их подавления остались в стране? Три истории от DW.

Из Беларуси за последние три года, по разным подсчетам, уехали до полумиллиона человек, а голоса тех, кто остается в стране, в СМИ звучат все реже, в том числе из-за того, что за это может грозить уголовная ответственность. DW нашла трех человек, которые на условиях анонимности согласились рассказать о своей жизни в РБ после подавления властями массовых протестов августа-октября 2020 года. Все имена героев изменены из соображений безопасности.

"Люди смотрят телевизор, который делает свое дело"

"Долгое время я ждала, что вот-вот что-то измениться. Нас призывали (оппозиция. - Ред.), мол, делайте что-то, но это непросто и страшно. Моя сестра попала "на сутки" (административный арест. - Ред.) через два года после протестов. Подругу, которая пришла увольняться из школы, отправили "на беседу" к кэгэбэшнику", - рассказывает минчанка Ирина.

Женщина признается, что боится задержания, ведь в 2020 году довольно активно участвовала в протестах: стояла в цепочках солидарности, ходила на митинги, говорила о политике на работе. Ирина работает в сфере образования, среди ее коллег много жен милиционеров и военных, которые поддерживают нынешние власти. "В 2020 году я пыталась с ними разговаривать, мне было очень тяжело, я практически выпала из коллектива", - вспоминает женщина.

Акция протеста в Минске, 18 октября 2020 года Фото: AP Photo/picture alliance

Сейчас, по словам собеседницы, отношения с коллегами немного наладились - они просто не касаются острых тем. В то же время Ирина считает, что сторонники властей окончательно убедились в своей правоте, а те, кто раньше отмалчивался, чаще стали говорить, что "в стране все хорошо и стабильно".

"Люди, которые были в 2020-м со мной полностью согласны, смотрели одни видео, сейчас перешли на другие каналы (государственные. - Ред.). Пожилые люди смотрят телевизор, который делает свое дело. Моя мама, например, не понимает, где откровенная пропаганда", - делится собеседница.

Многие участники акций протеста и спустя три года после них опасаются задержания Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

Сама она в последнее время перестала следить за новостями и деятельностью оппозиции, потому что это "выбивало ее из спокойного состояния". Но обиды на уехавших у нее нет. Ирина не исключает, что и ее семья эмигрирует - в первую очередь, из-за сына, которого скоро могут призвать в армию. "Сын говорит, что даже если уедет, то потом хотел бы вернуться, делать что-то для своей страны", - не может сдержать слез собеседница.

"У людей апатия, но не лояльность властям"

Все чаще об отъезде задумывается Ольга, которая живет недалеко от Минска, работает в сфере торговли и одна воспитывает двоих детей. "Я ходила на предвыборные митинги, выходила (на акции протесты. - Ред.) у себя в районе. Я не столько боюсь за себя - у меня двое несовершеннолетних детей, страшно, что их могут забрать. Я устала от этого страха и вижу только один выход - уезжать", - признается белоруска.

События 2020 года изменили самих белорусов Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

Она следит за новостями и очень переживает из-за того, что Беларусь оказалась причастной к войне России с Украиной: "Для меня очень больная тема. Я помню, как нас принимали, когда я ездила в Украину. Меня угнетает, что мы потеряли уважение, нас по-другому воспринимают во многих странах". Ольга полагает, что сейчас белорусская оппозиция делает больше, чем до 2020 года, но, по ее оценке, белорусы не нужны странам, с которыми пытается договариваться оппозиция.

В то же время женщина уверена, что события 2020 года изменили самих белорусов: "У людей апатия, но не лояльность властям, уважать и любить их не за что. С одной стороны, страшно, с другой - люди начали понемногу отстаивать какие-то свои права. Наконец родители стали возмущаться поборами в школе и детском саду, звонить в исполком".

Ольга отмечает, что гордится мирными белорусскими протестами, но при этом убеждена, что если ситуация повторится, то власти "на нас уже пойдут с пулями, будут поднимать боевое оружие" и "будет не до цветов".

"Сейчас началась жизнь после смерти"

Олег называет события после президентских выборов августа 2020 года самым тяжелым и одновременно ярким периодом в его жизни. До поствыборных протестов мужчина работал в одном из госСМИ, после увольнения долго искал работу и не мог понять, что хочет делать дальше. "Сейчас у меня работа, которая требует минимум ответственности, и меня это устраивает. Деньги небольшие, нужно что-то решать, но мой план - ничего не решать", - говорит собеседник.

Из плюсов новой работы он также называет знакомство с интересными людьми, с которыми раньше он бы, вероятно, никогда не встретился. Олег не верит в то, что в стране в ближайшее время что-то может измениться в лучшую сторону. Репрессии коснулись его друзей и дальних родственников, некоторые из них за участия в акциях протеста получили большие тюремные сроки.

На фоне постоянного стресса у мужчины ухудшилось здоровье, поэтому уже несколько месяцев он почти не читает новости и не слушает аналитиков: "Я устал от новостей, перестал следить за повесткой оппозиции, перестал читать белорусские СМИ, просто не могу выносить". Собеседник также признается, что у него растет дистанция с покинувшими страну белорусами, что порой ему "стыдно звонить друзьям, которые уехали, объяснять, почему остался".

Мужчина также искренне удивляется, что в Минске открываются какие-то новые заведения, проходят мероприятия: "Я закрылся в своей коробочке, стараюсь ни во что не вовлекаться. Недавно услышал в одном интервью, что сейчас у нас началась "жизнь после смерти".

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