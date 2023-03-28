Зачем Путин размещает тактическое ядерное оружие в Беларуси

Впервые за несколько десятилетий РФ готовится разместить тактическое ядерное оружие за пределами страны - в Беларуси. Это не стало неожиданностью для Европы и НАТО, отмечают эксперты.

Президент России Владимир Путин 25 марта выступил с новыми угрозами в адрес поддерживающих Украину стран Запада, объявив о договоренности с правителем Беларуси Александром Лукашенко разместить в стране тактическое ядерное оружие. Впервые с середины 1990-х годов Кремль намерен установить ядерные боеголовки за пределами страны. Путин также сообщил, что РФ завершит строительство хранилища для ЯО в Беларуси к июлю.

Впрочем, обеспокоенность по поводу растущей ядерной напряженности между Россией и США вновь усилилась еще ранее - после того, как Россия 28 февраля приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это двустороннее соглашение ограничивает количество стратегических ядерных вооружений, которое может иметь каждая страна, но не касается количества тактических боеголовок.

Ракетная установка "Искандер" Фото: Russian Defence Ministry/picture alliance

В настоящее время нет проверенной информации о том, сколько тактического ядерного оружия имеет Россия. Согласно сообщению агентства Reuters, США считают, что в распоряжении Москвы имеется около 2000 действующих тактических боеголовок, что примерно в 10 раз больше, чем у Вашингтона.

США: Россия не готовится к применению ядерного оружия

В ответ на последнее заявления Путина США заявили об отсутствии признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. "Мы не видим ни причин для корректировки нашей собственной позиции по стратегическому ядерному вооружению, ни каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - заявили в Госдепартаменте, отметив, что США "по-прежнему привержены коллективной обороне НАТО" и намерены следить за развитием ситуации.

Заявление Путина не стало неожиданностью для Европы и НАТО, заявил DW эксперт Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов по вопросам безопасности и обороны Бруно Лете (Bruno Lete), поскольку, "это часть более широкой тенденции прошлого года, когда Россия усилила свою ядерную риторику". "Но после того, как Россия приостановила действие договора СНВ-3, сохраняются опасения, что она может развернуть ядерное оружие без какого-либо контроля. Это не очень хорошо для мира и безопасности, и было бы лучше, если бы этот договор оставался в силе", - добавил он.

Для чего предназначено тактическое ядерное оружие

Тактическое ядерное оружие используется для поражения целей на поле боя и может заменить обычные боеголовки в обычных системах вооружения. Им требуется система доставки, такая как, например, ракеты "Искандер" - баллистические ракеты малой дальности, которые Россия использовала для запуска обычных боеголовок в Украине и Сирии.

"Тактическое ядерное оружие запускается исключительно для достижения результатов на поле боя и не предназначено для нападения на город. Это боеголовки меньшего размера, они могут иметь мощность до 100 килотонн в зависимости от цели", - сообщил DW Уильям Альберк, эксперт по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями в Международном институте стратегических исследований (IISS).

Для сравнения, стратегическое ядерное оружие доставляется к цели с помощью межконтинентальных ракет и способно уничтожить целый город. "Это оружие может быть запущено, скажем, с территории России, чтобы поразить территорию США. Мощность такой боеголовки превышает 100 килотонн, или, по крайней мере, в пять раз больше, чем бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, и она может причинить большой ущерб", - сказал Альберк.

ДНЯО не нарушен

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) обязует государства, владеющие им, не помогать и не побуждать неядерные державы к производству или приобретению ЯО или других ядерных взрывных устройств. В своем заявлении 25 марта Путин утверждал, что размещение тактического ядерного оружия в Беларуси не является нарушением этого соглашения. "В этом тоже нет ничего необычного: Соединенные Штаты делают это на протяжении десятилетий. Они давно разместили свое тактическое ядерное оружие на территории своих союзников", - приводит его слова российское государственное информационное агентство ТАСС.

Разрушения в Днепре после российского обстрела ракетами "Искандер" с обычными боеголовками Фото: Mykola Miakshykov/Photoshot/picture alliance

Согласно договору, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания имеют право на владение ядерным оружием. Хотя они не могут передавать ЯО или технологии неядерной державе, они могут размещать его за пределами своих границ. Путин подчеркнул, что Россия сохранит контроль над развернутым ядерным оружием в соответствии с соглашениями о его нераспространении. В настоящее время ядерное оружие США размещено в Европе в таких странах, как Бельгия, Германия, Нидерланды и Италия.

"Беларусь все больше теряет национальный суверенитет"

Развертывание США ядерных вооружений в некоторых странах Европы является частью стратегии коллективной обороны НАТО, отметил Штефан Шеллер (Stefan Scheller), сотрудник Программы безопасности и обороны в Германском обществе внешней политики (DGAP). "В НАТО есть концепция, которая называется "ядерный обмен". Это давняя политика ядерного сдерживания, которая гарантирует, что выгоды, ответственность и риски ядерного сдерживания распределяются между всеми членами альянса. Она направлена на обеспечение безопасности союзников", - пояснил он.

Уильям Альберк разделяет аналогичную точку зрения и отмечает, что тактическое оружие, которым владеют США, предназначено исключительно для поражения соединений войск или критически важных объектов военной инфраструктуры, таких как военные штабы. "Оно не разрабатывалось как стратегическое оружие, предназначенное для поражения Москвы или Санкт-Петербурга или чего-то в этом роде", - сказал он.

Что касается использования Путиным Беларуси в качестве пусковой площадки для тактического ядерного оружия, Шеллер указал на то, что решение было объявлено Путиным единолично, а не во время пресс-конференции с Лукашенко. "Это явный признак того, что Беларусь все больше теряет национальный суверенитет", - сказал он.

Лукашенко только благодаря Путину смог сохранить власть в Минске, подавив во второй половине 2020-го и начале 2021 года массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах. В 2022 году Лукашенко провел референдум, после которого была принята новая конституция: в ней Беларусь отказалась от неядерного статуса страны.

Каким может быть ответ НАТО?

По словам Бруно Лете, развертывание Россией тактического ядерного оружия в Беларуси означает, что она может нанести удар по территории НАТО гораздо быстрее, поэтому "у НАТО остается меньше времени на реагирование". "Итак, либо НАТО продолжает ядерное сдерживание, что альянс уже делает, либо может заняться ядерным принуждением России, чтобы отбить у нее охоту размещать ЯО в Беларуси. Но в текущей ситуации, я думаю, НАТО продолжит ядерное сдерживание", - добавил он.

Смотрите также: