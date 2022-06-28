Ядерное оружие: мир учится "любить" атомную бомбу?

Каждый вторник Рюдигер Ланцелле (Rüdiger Lancelle) садится в машину и едет к авиабазе бундесвера в Бюхеле, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. 83-летний борец за мир сидит на переносном стуле перед воротами базы в знак протеста против гонки вооружений. Его цель - "избавиться от оружия в Бюхеле и отправить его на лом", пояснил Ланцелле в телефонном интервью DW.

В Бюхеле хранится около 20 атомных бомб. В случае крайней необходимости американские водородные бомбы B61 будут сброшены немецкими пилотами истребителей-бомбардировщиков люфтваффе. Поэтому Ланцелле протестует против так называемого "ядерного участия" Германии в рамках НАТО.

Большинство немцев за то, чтобы сохранить в стране атомные бомбы США

Всего шесть месяцев назад казалось, что борцы за мир, такие как Ланцелле, могут найти поддержку большинства населения в ФРГ. Трехпартийная правящая коалиция одной из целей нового немецкого правительства также назвала "избавить Германию от ядерного оружия". Однако после вторжения России в Украину и неоднозначных заявлений из Кремля по поводу ядерного сдерживания эти планы выглядят как прошлогодний снег.

Рюдигер Ланцелле

По данным недавнего опроса infratest-dimap, проведенного по заказу телеканала ARD, 52 процента немцев сейчас выступают за то, чтобы американские атомные бомбы оставались в Германии. Год назад такой ответ дали всего 14 процентов опрошенных. То, что что немцы учатся "любить" атомное оружие, ощутил и Ланцелле: "Я всегда ставлю еще один стул рядом с моим, чтобы люди чувствовали себя приглашенными к разговору. Но до сих пор никто не подошел и не сказал: "Ты прав".

Новое оружие для ядерного арсенала

С 2023 года находящиеся на военной базе бундесвера в Бюхеле американские атомные бомбы должны будут заменить на их новую модель B61-12. Такие усовершенствованные бомбы можно не только наводить на цель, но и регулировать их взрывную мощность. Критики опасаются, что это может снизить порог для фактического применения данного вида ядерного оружия.

Атомная бомба B61-12 проходит испытания в США

Соединенные Штаты направят около 10 миллиардов долларов на модернизацию своих атомных бомб, размещенных в ФРГ. Германия, в свою очередь, потратит миллиарды евро на покупку подходящих для них носителей - истребителей-бомбардировщиков F-35.

После десятилетий политики ядерного разоружения все государства, обладающие этим видом оружия, в настоящее время расходуют огромные суммы на разработку новых ядерных боеголовок и соответствующих средств доставки, таких как ракеты, корабли, подводные лодки или самолеты. Все эти страны активно заняты модернизацией своих арсеналов, констатирует Ханс Кристенсен, эксперт Международного института исследования проблем мира (SIPRI) в Стокгольме. По его словам, государства-члены ядерного клуба придают большое значение развитию своего потенциала.

Китай хочет войти в высшую ядерную лигу

Особенно выделяется на этом фоне одно из них. "Никто не увеличивает количество ядерного оружия так сильно, как Китай, - сообщил Кристенсен в интервью DW. - Мы не знаем, почему это происходит. По той простой причине, что сам Китай не хочет об этом говорить. Пекин не комментирует строительство шахт, которые, вероятно, предназначены для баллистических ракет". За последние два года Кристенсен на спутниковых снимках обнаружил около 300 таких недавно построенных шахт в китайских пустынях.

Китайские солдаты в музее подкрашивают снятую с вооружения ракету средней дальности Dongfeng 2

"Возможно, Китай опасается, что его нынешний арсенал не выдержит ядерного удара со стороны Соединенных Штатов, - продолжает Кристенсен. - Возможно, это также реакция на то, что в будущем противоракетная оборона улучшится, и КНР хочет иметь возможность преодолевать ее с помощью большего числа боеголовок". В любом случае, отмечает эксперт, несомненно одно: президент Си Цзиньпин хочет иметь армию "мирового уровня" - и она должна быть также оснащена ядерным оружием соответствующего уровня.

Начнется ли в мире неконтролируемая гонка вооружений?

Вот почему было бы важным, чтобы международные договоры ограничивали максимальное количество единиц ядерного оружия, которое может иметь в своем распоряжении Китай, поясняет Кристенсен. "Однако китайцы пока не проявляют к этому никакого интереса. Они отвергают все предложения", - сетует эксперт SIPRI.

Запуск новой российской МБР "Сармат", 20 апреля 2022 года

Вскоре также США и России больше не придется придерживаться согласованного ими максимального числа развернутых ядерных боеприпасов, потому что в 2026 году истекает срок действия договора СНВ-3, указывает Кристенсен. Это соглашение о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - единственный оставшийся элемент некогда всеобъемлющей системы договоров по контролю над вооружениями. Оно, в частности, ограничивает и количество единиц стратегического ядерного оружия, таких как ракеты большой дальности. Учитывая войну России с Украиной и направление эволюции Республиканской партии США, новое соглашение в данной области маловероятно, полагает Кристенсен.

И это может привести к старту нового этапа конкуренции между Китаем, Россией и США в сфере ядерных вооружений. "Но то же самое относится и к очень динамичным новым ядерным государствам, таким как Индия, Пакистан и Северная Корея", - опасается эксперт SIPRI. Таким образом, по его словам, угроза ядерной войны в данный момент значительно выше, чем десять лет назад: "Мы живем в новую эру ядерных рисков".

Мутанты на Байкале

Эти риски особенно ярко описываются на российском государственном телевидении. "Если все и далее будет идти так, как до сих пор, то в озере Байкале выживут лишь несколько мутантов, - заявил несколько дней назад телеведущий и рупор Путина Владимир Соловьев. - Остальной мир погибнет от массированного ядерного удара".

Россия, похоже, хочет сохранить страх перед ее огромным ядерным арсеналом. Он призван предотвратить прямое вмешательство стран НАТО в войну в Украине на стороне Киева. Эта логика способствует тому, чтобы и другие государства, такие как Иран, также стремились к обладанию ядерным оружием с целью оградить себя от возможного нападения.

Поэтому до мира, свободного от ядерных вооружений, скорее всего, еще очень далеко. Это понимает и немецкий активист антивоенного движения Рюдигер Ланцелле. "Да, это битва с ветряными мельницами", - признается он. Однако, будучи христианином, Ланцелле чувствует призвание действовать во имя принципа ненасилия: "Я не знаю другого оружия, кроме молитвы". Вот почему он намерен и далее сидеть перед воротами военной базы в Бюхеле и протестовать против ядерного оружия - тихо и, по всей вероятности, в одиночестве.

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