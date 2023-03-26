В НАТО осудили "безответственную" ядерную риторику Путина

В НАТО подчеркнули, что не наблюдают никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы альянс скорректировать свою собственную.

НАТО раскритиковала Россию за "опасную и безответственную" ядерную риторику после того, как президент Владимир Путин заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 26 марта.

"НАТО проявляет бдительность, и мы внимательно следим за ситуацией. Мы не наблюдаем никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы нас скорректировать свою собственную", - заявил представитель альянса.

Объяснения Путина, что РФ размещает ядерное оружие в Беларуси, поскольку страны НАТО также размещают его на своих территориях "полностью вводит в заблуждение", добавили в альянсе. "Союзники по НАТО действуют при полном соблюдении своих международных обязательств. Россия последовательно нарушала свои обязательства по контролю над вооружениями, совсем недавно приостановив свое участие в новом договоре о СНВ", - заявил представитель НАТО.

Россия размещает ядерное оружие в Беларуси

Накануне Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси российское тактическое ядерное оружие. По его словам, речь идет о 10 самолетах, способных нести тактическое ядерное оружие, и ракетном комплексе "Искандер". Кроме того, в июле 2023 года в Беларуси заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия, анонсировал Путин. По его словам, Россия делает "то же самое, что они США делают десятилетиями", когда размещают тактическое ядерное оружие в странах НАТО.

Он добавил, что Россия не передает оружие Беларуси, а лишь размещает его, а значит этот шаг не нарушает договоренности о нераспространении ядерного оружия.

Реакция Запада

В администрации США заявили, что Вашингтон продолжит следить за ситуацией. "Мы не видим никаких оснований корректировать размещение собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне в рамках альянса НАТО", - сообщили в пресс-службе Пентагона.

Правительство Германии раскритиковало объявленный Путиным шаг, назвав это "очередной попыткой ядерного запугивания". "Сравнение с совместными ядерными миссиями НАТО вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага, объявленного Россией", - подчеркнул представитель МИД Германии.

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