  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Владимир Путин
Владимир Путин (фото из архива)Фото: Mikhail Metzel/Sputnik/REUTERS
ПолитикаРоссия

Путин приостановил участие России в ДСНВ

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений.

https://p.dw.com/p/4O5BB

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ во вторник, 28 февраля, размещен на интернет-портале правовой информации.

Россия приостанавливает "действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года", указывается в тексте закона. 

Решение о возобновлении соглашения "принимается президентом Российской Федерации", подчеркивается в нем далее. 

Закон вступает в силу со дня опубликования. 

Документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации 22 февраля 2023 года. 

Последний масштабный договор о контроле над ядерными вооружениями РФ и США

Договор СНВ-III о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений оставался последним крупным соглашением о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США. Вашингтон и Москва обязывались сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц и ограничить количество пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Документ, в частности, предусматривал взаимные инспекции США и РФ на военные ядерные объекты друг друга для обоюдного контроля за вооружениями.

Договор был подписан 8 апреля 2010 года в Праге занимавшими посты президентов РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, вступил в силу 5 февраля 2011 года и был рассчитан на 10 лет с возможностью пролонгации по взаимной договоренности сторон еще на 5 лет. Президент Путин 29 января 2021 года подписал закон о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года.

В послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года Путин заявил, что Россия в одностороннем порядке приостановит участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом он подчеркнул, что речь идет не о выходе из соглашения.

"Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия", - заявил Путин. "Первыми, разумеется, мы этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем", - подчеркнул президент РФ.

Глава МИД ФРГ: Решение Путина - безответственно

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 27 февраля призвала Россию соблюдать соглашение. Оно является "гарантом глобальной стабильности и безопасности", подчеркнула глава германского внешнеполитического ведомства на конференции по разоружению в Женеве.

По словам министра, заявление президента России Владимира Путина о том, что он хочет приостановить участие России в соглашении с США, было "безответственным". Россия должна признать, что ядерная война "никогда не может быть выиграна и никогда не должна вестись", указала Анналена Бербок.

Смотрите также: 

"Северному потоку" - конец?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Экс-советница президентов США по России: Путин готов пожертвовать 300 тысяч мобилизованных россиян

Экс-советница президентов США по России: Путин готов пожертвовать 300 тысяч мобилизованных россиян

Американский эксперт по России Фиона Хилл считает войну против Украины трагедией для России. По ее мнению, россияне еще никогда не жили так хорошо, как до агрессии, а Путин решил повернуть время вспять. Экс-советница Дональда Трампа, Барака Обамы и Джорджа Буша убеждена, что украинцы будут на протяжении поколений ненавидеть россиян, а сами россияне будут еще долго ощущать себя изгоями.
Конфликты13 января 2023 г.26:01 мин.
external

Комплексы Patriot для Украины: приведут ли поставки ЗРК из США к новой эскалации конфликта?

Комплексы Patriot для Украины: приведут ли поставки ЗРК из США к новой эскалации конфликта?

США уже на этой неделе планируют объявить свое решение по поставкам ЗРК Patriot, которые Украина просит уже несколько месяцев. Сообщается, что Вашингтон решился на это на фоне массированных обстрелов Украины. Впрочем, для управления ЗРК нужны десятки людей, которых еще надо обучить. Как поставки комплексов Patriot Украине могут сказаться на ходе войны? Подробности - в выпуске DW Новости.
Политика14 декабря 2022 г.27:12 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Путин

Путин приостановил участие России в ДСНВ

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Жители Молдовы столкнулись с резким подорожанием продуктов питания и энергоресурсов. Фото с акции протеста 16 ноября 2022 года

Политик из ФРГ: Молдова расколота, но власть в ней стабильна

Политик из ФРГ: Молдова расколота, но власть в ней стабильна

Политика2 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Беспилотники атакуют РФ. Путин: новое расследование. DW Шоу

Беспилотники атакуют РФ. Путин: новое расследование. DW Шоу

Политика2 ч. назад59:38 мин.
Табличка с надписью "Площадь В. Зеленского, 1" на башней подбитого российского танка перед посольством РФ в Берлине

Как подбитый российский Т-72 в Берлине стал "танком раздора"

Как подбитый российский Т-72 в Берлине стал "танком раздора"

Конфликты22 ч. назад
Раздавленная детская игрушка

Инициатива по поиску детей и другие события 369-го дня войны

Инициатива по поиску детей и другие события 369-го дня войны

Политика21 ч. назад
Участники демонстрации "Восстание за мир" в Берлине, 25 февраля 2023 года

Почему "Восстание за мир" вызвало в Германии шквал критики

Почему "Восстание за мир" вызвало в Германии шквал критики

Общество27 февраля 2023 г.
Мануэла Швезиг во время посещения приемного терминала "Северного потока-2" в Лубмине в октябре 2020 года

Почему сожгли налоговую декларацию? Взятка от "Газпрома"?

Почему сожгли налоговую декларацию? Взятка от "Газпрома"?

Экономика и бизнес27 февраля 2023 г.
На главную страницу