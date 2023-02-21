Война, день 363-й: Россия приостановила участие в ДСНВ

Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре СНВ-3. Байден в ходе визита в Варшаву пообещал дальнейшую поддержку Украине. ЕС продлил санкции в отношении России.

На 363-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 21 февраля, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Россия приостанавливает участие в Договоре СНВ-3

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления перед Федеральным собранием. Он представил ситуацию так, что это было вынужденное решение, принятое на фоне того, что другие ядерные страны продолжают развивать ядерные вооружения.

Представители ряда западных стран, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг резко раскритиковали этот шаг России. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал его безответственным и вызывающим сожаление.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе визита в Турцию отметила, что решение Путина приостановить участие РФ в Договоре СНВ-3 подчеркивает важность шагов в направлении ядерного разоружения.

Визит Джо Байдена в Польшу

Президент США Джо Байден, прибывший после посещения Киева в Варшаву, заявил, что поддержка подвергшейся российскому нападению страны Западом остается непоколебимой. При этом он подчеркнул, что России никогда не удастся одержать победу над Украиной.

Американский президент подчеркнул, что Запад не собирается нападать на Россию. Ранее Путин в речи перед Федеральным собранием заявил, что цель Запада - "нанести России стратегическое поражение, покончить с нами раз и навсегда". При этом президент РФ пообещал отреагировать "соответствующим образом".

Министерство обороны США раскрыло детали нового пакета военной помощи Украине общим объемом 460 млн долларов (432 млн евро). Среди прочего, речь идет о поставках дополнительных боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS, дополнительных переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin, четырех радарах воздушного наблюдения, четырех машинах огневой поддержки пехоты Bradley и противопехотных минах Claymore. Кроме того, в пакете указаны приборы ночного видения, тактические защищенные системы связи и медикаменты.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, на данный момент Россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. При этом ВС РФ продолжают обстреливать гражданские объекты и критическую инфраструктуру Украины. "В течение суток противник совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре города Херсона. Есть жертвы среди гражданского населения", - говорится, в частности, в сводке Генштаба .

Тем временем Херсонский городской совет и оперативное командование "Юг" сообщили, что в результате обстрела Херсона 21 февраля погибли пять человек и еще 21 был ранен.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ.

Минобороны России заявило об успехах ВС РФ на Купянском, Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Западном направлениях, уничтожении большого количества военной техники и крупных человеческих потерях ВСУ. Министерство утверждает, что российские штурмовые отряды продвинулись в районе Бахмута на 2,5 км за двое суток.

Кроме того, российское Минобороны опровергло сообщения о недостатке боеприпасов у штурмовых подразделений ВС РФ в Украине. При этом, однако, военное ведомство РФ не упомянуло ЧВК "Вагнер", создатель которой Евгений Пригожин ранее обвинил Москву в том, что наемники этой группы лишены снабжения.

Премьер-министр Италии Мелони посетила Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Украину, где посетила Бучу и Ирпень. На совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским она сообщила, что ее страна в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставит ЗРК SAMP-T, Skyguard и Spike.

"Мы предоставили шестой пакет военной помощи Украине, который преимущественно концентрируется на противовоздушной обороне, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру... Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы быстро соединить наши технологии. ЗРК SAMP-T - это очень важно, но в новом пакете помощи есть еще и другие системы ПВО - Skyguard и Spike", - цитирует Мелони онлайн-издание "РБК-Украина".

Китай предложил посредничество в разрешении конфликта в Украине

Пекин готов "предложить китайскую мудрость для политического урегулирования украинского кризиса", заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, выступая на открытии форума по безопасности в Пекине. По его словам, КНР также готова "работать вместе с международным сообществом для развития диалога и консультаций, решения проблем всех сторон и обеспечения общей безопасности".

Цинь Ган отметил также, что Китай "глубоко обеспокоен" продолжающейся эскалацией российско-украинского конфликта и тем, что "ситуация может выйти из-под контроля". "Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, обвинять Китай и раздувать риторику "сегодня Украина, завтра Тайвань", - цитирует его слова телеканал CNN.

ЕС продлил санкции в отношении России

Совет ЕС решил продлить введенные из-за войны в Украине санкции в отношении России до 24 февраля следующего года, соответствующее постановление опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза". В постановлении подчеркивается, что Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке Украины. Решение вступает в силу на следующий день после публикации, говорится в документе.

Поддержка Украины со стороны МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, накануне посетившая Украину, заверила Киев в дальнейшей поддержке. "Международное сообщество будет продолжать играть важную роль в поддержке Украины, в том числе для удовлетворения больших потребностей в финансировании в 2023 году и в последующий период", - говорится в заявлении Георгиевой по итогам визита.

В Украине она встретилась с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и главой Национального банка Украины Андреем Пышным. Георгиева похвалила украинские власти за их "впечатляющее управление экономикой", отметив, что МВФ ожидает постепенного восстановления экономики Украины в течение 2023 года.

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