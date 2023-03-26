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Здание МИД Германии в БерлинеФото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance
КонфликтыРоссия

Германия обвинила Россию в ядерном запугивании

Даниил Сотников
49 мин. назад

Путин вводит в заблуждение, сравнивая размещение ядерного оружия РФ в Беларуси с ядерными миссиями НАТО, считает Берлин.

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Правительство Германии раскритиковало объявленное президентом РФ Владимиром Путиным размещение ядерного оружия в Беларуси. Об этом сообщило вечером в субботу, 26 марта, агентство dpa со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел ФРГ. В Берлине слова Путина назвали "очередной попыткой ядерного запугивания". "Сравнение с совместными ядерными миссиями НАТО вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага, объявленного Россией", - подчеркнул представитель МИД Германии. У ФРГ нет собственного ядерного оружия, но на ее территории в рамках НАТО размещены американские ядерные боеголовки. Одновременно в правительстве Германии напомнили, что Беларусь на международном уровне неоднократно давала обязательство не размещать атомное оружие на своей территории.

Пентагон: Нет признаков, что РФ готовится применить ядерное оружие

В свою очередь в администрации США заявили, что Вашингтон продолжит следить за ситуацией. "Мы не видим никаких оснований корректировать размещение собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне в рамках альянса НАТО", - сообщили в пресс-службе Пентагона.

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия собирается разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. По его словам, это не нарушает обязательств РФ по нераспространению ядерного оружия, поскольку Москва не станет передавать его в пользование Беларуси. Одновременно Путин сказал, что США у тоже есть ядерное оружие, размещенное у союзников в Европе. "Мы просто делаем то, что они делали десятилетиями", - сказал он.

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