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Президенты ФРГ и Чехии Франк-Вальтер Штайнмайер и Петр Павел в Берлине
Франк-Вальтер Штайнмайер и Петр Павел в БерлинеФото: Michele Tantussi/REUTERS
ПолитикаГермания

Штайнмайер и Павел: Важно укреплять восточный фланг НАТО

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Одной из главных тем в ходе инаугурационного визита Петра Павела в Берлин является усиление безопасности в Европе. Президент Чехии призвал ФРГ взять на себя ведущую роль в оборонной политике ЕС.

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Новый президент Чехии Петр Павел призвал Берлин взять на себя более отчетливую руководящую роль в европейской оборонной политике и политике безопасности. "Я считаю, что Германия может проявить свое лидерство во многих отношениях", - заявил он в ходе инаугурационного визита в Берлин во вторник, 21 марта. В числе прочего, ФРГ следует стать ведущей страной в восстановлении Украины после войны, уверен Павел.

Отношения Германии и Чехии находятся "на очень высоком уровне, и мы хотели бы поднять его еще выше", заявил Павел на совместной пресс-конференции с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в берлинском дворце Бельвю, куда он приехал спустя менее двух недель после вступления в должность. Он предложил проводить регулярные германо-чешские правительственные встречи в рамках "стратегического диалога".

Штайнмайер: Важно сохранить единство внутри ЕС и НАТО

В свою очередь Штайнмайер заявил, что вторжением в Украину Россия разрушила мирный порядок в Европе. Важной задачей в сложившейся ситуации является сохранение единства внутри ЕС и НАТО подчеркнул он. "Еще никогда германо-чешские отношения не были столь хорошими, как в данный момент", - отметил в свою очередь Штайнмайер. Он пообещал еще более усилить сотрудничество двух стран в ближайшие годы.

Оба политика единодушно поддержали единую позицию ЕС и НАТО в отношении России и дальнейшую помощь Украине, обороняющейся от российского вторжения. Они также подчеркнули важность присутствия солдат НАТО на восточном фланге. В тот же день Павел встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Новый президент Чехии

Бывший генерал НАТО Петр Павел победил во втором туре президентских выборов в Чехии 28 января, набрав 58 процентов голосов и обойдя тем самым экс-премьера Чехии, правопопулиста Андрея Бабиша. В своей предвыборной кампании он сделал ставку на отчетливо проевропейский курс. В интервью DW в начале февраля Павел призвал к масштабной военной поддержке Украины и не исключил поставок Киеву боевых самолетов. "Мы должны оказывать Украине любую помощь, которая позволит победить, восстановить суверенитет и территориальную целостность", - сказал он. Если Запад "сократит военную поддержку, поставки военной техники Украине, то с большой долей вероятности Россия победит в войне, а это означало бы наше поражение", предупредил глава чешского государства.

Петр Павел в 2015-2018 годах был председателем Военного комитета НАТО, а ранее был начальником Генштаба Вооруженных сил Чехии. На посту президента Чехии он сменил евроскептика Милоша Земана, выступавшего за укрепление связей с РФ и Китаем.

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