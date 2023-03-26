НАТО ищет генерального секретаря. Кто сменит Столтенберга?

Высший пост в Североатлантическом альянсе станет вакантным в октябре. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг через пресс-секретаря заявил в феврале, что он не намерен вновь продлевать свой контракт. Он сделал это весной 2022 года, чтобы избежать необходимости смены руководства НАТО в разгар нападения России на Украину.

После заявления Столтенберга в штаб-квартире в Брюсселе снова начались дискуссии на тему: кто станет четырнадцатым главой альянса? К примеру, первая женщина на этом посту была бы очень желательна. Свою кандидатуру негласно выдвинули почти половина из 30 послов стран НАТО в альянсе.

Что входит в обязанности генерального секретаря НАТО

Йенс Столтенберг руководит альянсом с 2014 года. Его преемник или преемница должны обеспечивать сплоченность, баланс интересов, способствовать консенсусу среди 30 членов НАТО - независимо от того, исходят ли угрозы политическому единству от непостоянного Дональда Трампа или агрессивного Владимира Путина. От генсека ждут дипломатического мастерства и преданности альянсу.

Глава НАТО должен уметь указать его место даже Дональду Трампу Фото: Francisco Seco/AP Photo/picture alliance

Глава НАТО не имеет полномочий по принятию политических решений. Он лишь формально председательствует в Североатлантическом совете - высшем органе альянса, принимающем решения. Он делает заявления перед прессой и представляет НАТО перед правительствами других стран. Власти военачальника у него нет.

Какие критерии играют роль при отборе

Кандидат на пост главы НАТО в прошлом должен быть главой государства или правительства. От него требуется свободное владение английским языком. Желательно также знание французского. У него должны быть хорошие отношения с Вашингтоном. Соединенные Штаты, как важный участник альянса, в конечном счете, имеют решающее слово, даже если генеральный секретарь традиционно является европейцем. США в основном оставляют за собой пост Главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) - высшую офицерскую должность в альянсе.

Новый генеральный секретарь должен быть утвержден консенсусом правительств всех 30 стран. В этом смысле важную роль играют региональные интересы, происхождение и политическая повестка, а также военная и дипломатическая значимость страны происхождения кандидата. Например, в настоящее время немыслимо представить, чтобы этот пост получил представитель Турции - из-за проблем, которые автократический президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган создает для присоединения к альянсу Швеции. И наоборот, вряд ли можно представить себе, что Турция поддержит кандидата из Финляндии.

Какова процедура подачи заявки

Формальной подачи заявки не предусмотрено, как не существует и фициального отборочного комитета. Дипломаты ведут переговоры от имени своих правительств на закрытых встречах, пока не будет достигнут консенсус. Формального голосования не проводится. Затем главы государств и правительств альянса предпочитают объявить имя нового генерального секретаря на встрече на высшем уровне. Ожидается, что следующий саммит альянса состоится в Вильнюсе 11 июля.

Первый глава НАТО лорд Исмей Фото: picture-alliance/dpa/UPI

Не все из 13 предыдущих глав НАТО отвечали вышеперечисленным требованиям. Например, единственный немецкий генеральный секретарь Манфред Вёрнер (Manfred Wörner), возглавлявший альянс с 1988 по 1994 годы, никогда не был главой правительства, а "всего лишь" министром обороны ФРГ. А первый генсек НАТО, британский барон Гастингс Исмей, был только министром по делам Содружества, зато генералом.

Кто основные претенденты на сегодня

Дипломат НАТО, не пожелавший назвать свое имя, делает ставку на женщину из стран Балтии, которым сегодня угрожает Россия. Речь может идти о кандидатуре нынешнего премьер-министра Эстонии Каи Каллас или главе правительства Литвы Ингриде Шимоните. Женщина из одной из стран с восточного фланга альянса наверняка получила бы поддержку Польши, военное значение которой в НАТО растет. Также упоминается Зузана Чапутова, президент Словакии. Эта страна имеет прямую границу с Украиной. Ее выдвижение может быть истолковано как акт солидарности.

Но юго-восточный фланг стран НАТО также выдвинул своего кандидата: Клаус Йоханнис - президент Румынии, которая имеет стратегическое значение для НАТО из-за своего расположения на Черном море. Италия, по сообщениям, рекомендовала в качестве нового главы НАТО бывшего премьер-министра Марио Драги - для того, чтобы усилить претензии южан на этот пост. По слухам, виды на этот пост есть и у Великобритании, которая после "Брекзита" снова хочет быть более заметной на международной арене. Кандидатом от Соединенного Королевства может стать бывшая глава правительства Тереза Мэй. Это трудно представить многим политикам ЕС, которые годами вели ожесточенные дискуссии с Терезой Мэй по поводу "Брекзита".

Экс-глава МИД Канады Христя Фриланд и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве за два года до войны Фото: picture-alliance/AP Photo

Определенные шансы есть у министра финансов Канады Христи Фриланд - внучки украинских иммигрантов, хотя пока что она считается аутсайдером. Несколько лет назад российские пропагандистские СМИ распространили информацию о предполагаемых связях деда Фриланд с нацистами во время Второй мировой войны. Михайло Хомяк действительно был редактором украиноязычной газеты в Кракове, лояльной к оккупационному режиму. Но Христя Фридланд никогда не скрывала этого факта - более того, она сама участвовала в историческом исследовании о своем деде и его газете. Так что большого скандала в Канаде "разоблачение" Фридланд российскими СМИ не вызвало, и о ее отставке всерьез даже не заговаривали. Хотя Канада выслала российских дипломатов, обвинив их в том, что они хотели нанести ущерб репутации Фриланд. Что же касается кандидатуры главы канадского Минфина на пост генсека НАТО, ее главная проблема заключается в том, что она не европейка. Маловероятно, что европейские страны-члены НАТО откажутся от поста, на который они традиционно имеют право. Тем не менее, говорят, что канадку поддерживают США, сообщает американское издание The Washington Post.

Столтенберг может остаться

В коридорах штаб-квартиры НАТО также ходят слухи о том, что действующий генеральный секретарь, несмотря на свое заявление, может все-таки продолжить работу, поскольку в нынешней сложнейшей военно-политической ситуации не хочется заниматься кадровыми вопросами. Не исключено, что Йенс Столтенберг продлит свой срок до апреля 2024 года. Тогда НАТО исполнится 75 лет, что будет отмечено встречей на высшем уровне в Вашингтоне. Возможно, в пользу этого говорит тот факт, что должность главы центрального банка Норвегии, на которую претендовал Йенс Столтенберг, все равно уже занята.

Гадание на кофейной гуще будет продолжаться еще некоторое время. Имена, которые часто упоминаются публично в начале обсуждения, в итоге не приходят к финишу первыми - и это еще одно странное неписаное правило при подборе кадров в НАТО. Так что сюрпризы возможны.

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