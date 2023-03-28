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Российский ракетный комплекс "Искандер-М"Фото: Marina Lystseva/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаБеларусь

В Минске прокомментировали планы РФ разместить ЯО в Беларуси

Екатерина Венкина
6 ч. назад

В МИД Беларуси заявили, что строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия РФ "не противоречит положениям статей I и II ДНЯО".

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В МИД Беларуси объяснили, почему, по мнению Минска, строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия (ЯО) РФ не противоречит Договору о нераспространении ЯО (ДНЯО). Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство Беларуси разместило на своем сайте во вторник, 28 марта.

Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, "никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО", указали в МИД.

"Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом", - заявили далее в Минске, добавив, что предпринимаемые шаги не являются "новшеством".

В МИД РБ назвали планы размещения ядерного оружия на территории страны "вынужденными ответными действиями по укреплению собственной безопасности и обороноспособности".

Путин - о спецхранилище и комплексе "Искандер"

Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что 1 июля должно быть закончено строительство специального хранилища для размещения тактического ядерного оружия России в Беларуси. Десять самолетов готовы для применения такого типа оружия, передан комплекс-носитель "Искандер", заявил Путин. По его словам, с 3 апреля начнется обучение экипажей.

Эксперт: Беларусь может стать мишенью

Политический аналитик Артем Шрайбман ранее выразил мнение, что Беларусь в такой ситуации может стать мишенью, если война России и Украины перейдет на более глобальный уровень - столкновения РФ и НАТО.

"Это угроза для жителей близлежащих городов и всей страны в зависимости от того, насколько мощные заряды будут. Беларусь становится полем потенциального боя, это и есть главный риск", - заявил он.

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