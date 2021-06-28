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Министерство иностранных дел Беларуси

Внешнеполитическое ведомство Республики Беларусь.

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Контекст

Владимир Макей

Чем вызваны домыслы о смерти Владимира Макея? Мнение

Чем вызваны домыслы о смерти Владимира Макея? Мнение

В своей колонке для DW политолог Павел Усов пишет о конспирологических версиях, которые обсуждают после ухода главы МИД.
Павел Усов
Павел Усов
Колонка
Политика29 ноября 2022 г.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Макей под санкциями? Закроет ли ЕС канал связи с Минском

Макей под санкциями? Закроет ли ЕС канал связи с Минском

Если ЕС внесет в санкционный список главу МИД Беларуси Макея, это станет новым этапом в конфликте Минска и Брюсселя.
Политика21 октября 2021 г.
Офис Гёте-Института в Минске

Гёте-Институт приостановил работу в Беларуси

Гёте-Институт приостановил работу в Беларуси

Гёте-Институт работает в Беларуси с 1993 года, но приостановил деятельность в связи с требованием белорусских властей.
Политика30 июля 2021 г.
Здание МИД Литвы в Вильнюсе

Литва ответит на решение Беларуси сократить ее посольство

Литва ответит на решение Беларуси сократить ее посольство

Власти Беларуси оставляют в литовском посольстве в Минске лишь одного сотрудника.
Политика7 июля 2021 г.
МИД Беларуси

Беларусь до минимума сократит диппредставительство Литвы

Беларусь до минимума сократит диппредставительство Литвы

Официальный Минск возмущен предоставлением Литвой дипломатического статуса офису Тихановской.
Политика7 июля 2021 г.
МИД Беларуси

Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве"

Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве"

МИД Беларуси заявил об ответных мерах после введения новых экономических санкций ЕС против Минска.
Политика28 июня 2021 г.
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