Министерство иностранных дел Беларуси

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Пропустить раздел Контекст
Контекст
Чем вызваны домыслы о смерти Владимира Макея? Мнение
Чем вызваны домыслы о смерти Владимира Макея? Мнение
В своей колонке для DW политолог Павел Усов пишет о конспирологических версиях, которые обсуждают после ухода главы МИД.
Павел Усов
Колонка
Политика
29.11.2022
29 ноября 2022 г.
Макей под санкциями? Закроет ли ЕС канал связи с Минском
Макей под санкциями? Закроет ли ЕС канал связи с Минском
Если ЕС внесет в санкционный список главу МИД Беларуси Макея, это станет новым этапом в конфликте Минска и Брюсселя.
Политика
21.10.2021
21 октября 2021 г.
Гёте-Институт приостановил работу в Беларуси
Гёте-Институт приостановил работу в Беларуси
Гёте-Институт работает в Беларуси с 1993 года, но приостановил деятельность в связи с требованием белорусских властей.
Политика
30.07.2021
30 июля 2021 г.
Литва ответит на решение Беларуси сократить ее посольство
Литва ответит на решение Беларуси сократить ее посольство
Власти Беларуси оставляют в литовском посольстве в Минске лишь одного сотрудника.
Политика
07.07.2021
7 июля 2021 г.
Беларусь до минимума сократит диппредставительство Литвы
Беларусь до минимума сократит диппредставительство Литвы
Официальный Минск возмущен предоставлением Литвой дипломатического статуса офису Тихановской.
Политика
07.07.2021
7 июля 2021 г.
Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве"
Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве"
МИД Беларуси заявил об ответных мерах после введения новых экономических санкций ЕС против Минска.
Политика
28.06.2021
28 июня 2021 г.
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