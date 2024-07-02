"90 процентов дипломатов Беларуси не пройдет полиграф"

Экс-посол в ФРГ Денис Сидоренко умер в 48 лет, одна из версий гибели - самоубийство после допросов в КГБ. DW поговорила о нем, слухах и трагической ситуации с его коллегами.

Денис Сидоренко был успешным дипломатом, закончил факультет международных отношений БГУ. "Мы были однокурсниками, затем вместе работали в МИД. Денис был очень умным, способным, одной из звезд факультета. К слову, в МИД он работал в отделе ОБСЕ, который тогда возглавлял Максим Рыженков (глава МИД с 27 июня 2024 года. - Ред.)", - вспоминает Валерий Ковалевский, экс-дипломат, бывший представитель по международным делам Офиса Светланы Тихановской и Объединенного переходного кабинета.

По его словам, Сидоренко был профессионалом с тремя иностранными языками и прекрасным послужным списком и заслуженно в 2016 году получил назначение в ФРГ, важную для Беларуси страну. Там дипломат работал до 2024 года, восемь лет вместо стандартных пяти.

11 марта 2024 года Денис Сидоренко был освобожден от должности Александром Лукашенко и вернулся в Минск. В конце июня стало известно о его внезапной гибели.

Две версии смерти

О смерти 48-летнего экс-посла сначала сообщили независимые СМИ, только потом ее подтвердил МИД Беларуси.

Агентство "Позірк" написало, что Сидоренко умер 24 июня от сердечного приступа. В соцсетях Министерства иностранных дел Беларуси вечером 26 июня упоминается, что в Минске состоялось прощание с Денисом Сидоренко, смерть которого назвали "большой потерей для дипломатической семьи Беларуси". О причинах смерти сказано не было.

Экс-посол покончил жизнь самоубийством, а не умер от сердечного приступа, написала "Наша Ніва" со ссылкой на свои источники. По данным издания, дипломат прыгнул с многоэтажного дома в Минске вечером в воскресенье, 23 июня. По возвращении из Германии Сидоренко стал объектом пристального внимания КГБ, "не вылезал из полиграфов и допросов", - так охарактеризовал ситуацию собеседник "НН". Другой источник медиа предположил, что дипломат мог не выдержать "того, что происходит".

Денис Сидоренко работал в посольстве Беларуси в Берлине восемь лет вместо обычных пяти Фото: DW

Реакция в Германии

"Обстоятельства смерти Дениса Сидоренко трагичны и символизируют преступный режим Александра Лукашенко. Если обвинения в адрес КГБ верны, то виновные должны попасть в санкционный список ЕС", - считает Томас Хакер (Thomas Hacker), депутат бундестага, эксперт по вопросам европейской политики парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП).

Глава МИД Беларуси Владимир Макей неожиданно умер в 2022 году, о его смерти также ходили неподтвержденные слухи о самоубийстве Фото: AP/picture alliance

О скоропостижной смерти экс-посла в ФРГ после того, как он вернулся в Минск из Берлина, и о слухах о его самоубийстве из-за давления спецслужб сообщили многие немецкие издания - Bild, Tagesschau, Berliner Zeitung, Welt, ZDF и другие.

"Лукашенко отозвал Сидоренко, который выступал за хорошие отношения с Европейским Союзом. Он оставался на госслужбе во время протестов против Лукашенко, которые были подавлены в 2020 году", - напоминает Berliner Zeitung.

Вспоминают в немецкой прессе и о том, что в ноябре 2022 года в возрасте 64 лет неожиданно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Задают вопрос о Лукашенко - вот и фальшь"

"Я знал Дениса Сидоренко более 20 лет по работе в МИД, это был человек глубокий, вдумчивый, проевропейских взглядов, я бы сказал, "школы Макея", - характеризует экс-коллегу Павел Латушко, экс-посол РБ в Польше и Франции, глава Народного антикризисного управления.

По его словам, слухи о ситуации ходили. "За несколько дней нам пришли сведения о том, что Денис Сидоренко не прошел полиграф. В МИД с дипломатом после командировки прерывают контракт, нужно трудоустраиваться заново, в том числе - проходить полиграф, его с 2020 года проходят все. Денису не удалось пройти первый полиграф, думаю, затем был второй - и начались проблемы, вопросы и допросы в КГБ", - говорит Латушко.

Он поясняет, как это может выглядеть: "Задают вопрос: "Считаете ли вы Александра Лукашенко легитимно избранным президентом?" Нужно ответить "да", но в душе ты так не считаешь. Вот и фальшь, "неправильный" ответ".

Экс-посол также не исключает, что Сидоренко мог вести с представителями властей Германии коммуникацию закрытого характера. "Не обязательном он информировал об этом Минск, такое есть в практике послов, - отмечает Латушко. - И на полиграфе он мог не ответить на вопрос "были ли у вас контакты, о которых вы не информировали центр?".

По словам Латушко, вопросы могут быть разными - идеологическими или на тему коррупции, более поверхностными или призванными уничтожить человека, все зависит от того, какую характеристику написал "советник по безопасности" посольства, которая идет на стол председателя КГБ. "Экс-глава МИД Олейник - безвольный человек, не способный защитить коллег, отдал МИД в распоряжение КГБ", - считает экс-дипломат.

"Удар по белорусской дипломатии"

"Денис не оставлял впечатление человека, который хотел бы, способен был пойти на такой шаг", - считает Валерий Ковалевский.

По его словам, отсутствие назначения, постоянные проверки выглядят как серьезное давление. "Я склонен верить в то, что это было вынужденное решение. Может быть, и хуже, но как минимум доведение до самоубийства. Подчеркну роль режима, спецслужб в этой трагедии. И зная МИД, я допускаю, что он не получил поддержки от руководства МИД, соратников, коллег. Если тобой интересуется КГБ, ты один на один с этой машиной. Напомню, Максим Рыженков (новый глава МИД, назначен через несколько дней после гибели Сидоренко, до того - первый замглавы администрации Лукашенко. - Ред.) очень хорошо знал Дениса. Почему поддержки не было?" - задается вопросом экс-дипломат.

По словам Латушко, МИД считается в КГБ "оппозиционным" ведомством. "На мой взгляд, на сегодняшний день 80-90% белорусских дипломатов не пройдут полиграф, если будет поставлена такая задача. Это невозможно для белорусского дипломата, если он не фанатик, а в процентном отношении в системе МИДа их или не было, или буквально единицы", - считает он.

Оба экс-дипломата говорят, что раньше таких массовых проверок на "детекторе лжи" в ведомстве не было. "Ситуация с Денисом Сидоренко - трагедия, мощнейший удар по условно белорусской дипломатии, потому что назвать ее таковой невозможно. Олейник ее подчинил российской дипломатии, она стала ответвлением внешней политики РФ", - считает Латушко.

Он напоминает о других случаях внезапных смертей чиновников. "Олег Кравченко, он был замминистра (умер в декабре 2020 года в возрасте 49 лет, был назначен послом в США, не успел туда уехать. - Ред.), глава МИД Владимир Макей (умер 26 ноября 2022 года в 64 года, ходили слухи о самоубийстве. - Ред.). Еще был министр транспорта Авраменко, умер от сердечного приступа (умер 4 июля 2023 года в 47 лет, BYPOL сообщал о самоубийстве. - Ред.), - перечисляет Павел Латушко. - У спецслужб есть препараты, которые могут стимулировать подобные действия - сердечные приступы, самоубийства. Исключать разные версии я бы не стал, но достоверной информации у меня нет".