Гёте-Институт приостановил работу в Беларуси

Гёте-Институт в пятницу, 30 июля, приостановил свою работу в Беларуси. Так культурное учреждение отреагировало на соответствующее требование белорусского министерства иностранных дел, поступившее в посольство ФРГ в Минске 30 июня.

Гёте-Институт впервые столкнулся с такой проблемой, подчеркнул его генеральный секретарь Йоханнес Эберт (Johannes Ebert) в заявлении на сайте организации. "Мы очень сожалеем об этом требовании белорусского руководства и надеемся, что вскоре сможем продолжить нашу работу в Беларуси", - заявил он. Гёте-Институт выразил солидарность с Германской службой академических обменов (DAAD), от которой официальный Минск также потребовал прекратить работу.

Гёте-Институт, занимающийся популяризацией немецкого языка в мире, работает в Беларуси с 1993 года, а DAAD - с 2003 года.

МИД ФРГ: позиция Минска усилит международную изоляцию Беларуси

В свою очередь, МИД Германии ранее заявил, что требование белорусской стороны "будет способствовать дальнейшей изоляции Беларуси на международном уровне". Жертвами этого решения станут граждане Беларуси, которые будут лишены дальнейших возможностей общественной и культурной деятельности", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство ФРГ.

Отношения Минска с Евросоюзом и, в частности с Германией, существенно ухудшились в свете подавления белорусскими властями протестов после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. ЕС ввел в отношении Беларуси несколько пакетов санкций. В конце июня 2021 года республика приостановила членство в инициативе ЕС "Восточное партнерство".

В начале июля Лукашенко объявил о завершении в республике некоей "масштабной антитеррористической операции" и пообещал, что по ее итогам предъявит претензии "к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии". Представители правительства ФРГ отказались комментировать заявления правителя Беларуси.

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