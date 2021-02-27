 ″Спецоперация″ властей Беларуси: что говорят об этом западные политологи | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 05.07.2021

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Беларусь

"Спецоперация" властей Беларуси: что говорят об этом западные политологи

Опрошенные DW эксперты считают, что заявление Лукашенко о раскрытии властями Беларуси "спящих террористических ячеек", координируемых из-за рубежа, - попытка ответить на санкции ЕС и показать лояльность Кремлю.

Лукашенко сидит за столом

О проведении "масштабной антитеррористической операции" белорусскими спецслужбами Александр Лукашенко заявил в пятницу, 2 июля. На этот раз, по его словам, угроза Минску исходила от Германии. Правительство ФРГ от официальных заявлений воздержалось. DW спросила у западных экспертов, кому действительно было адресовано послание Лукашенко и что думают об этом на Западе. Они, прежде всего напомнили, что это не первое высказывание Лукашенко подобного толка.

Ханс-Хеннинг Шрёдер

Ханс-Хеннинг Шрёдер

"За последний год Лукашенко не раз обращал на себя внимания за счет бесстыдной лжи. История с аудиозаписью после покушения на Навального, что это якобы организовали немецкие и английские спецслужбы. Или версия о путче и попытке покушения на него, которую Лукашенко распространял. То, что мы слышим сейчас, это продолжение тех историй", - считает Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schröder), в прошлом эксперт по России в берлинском Фонде "Наука и политика" (SWP).

Это привычная тактика Лукашенко - во время эскалации конфликта с Западом или с Россией выдвигать обвинения, когда других аргументов нет, указывает Григорий Нижников, эксперт Финского института международных отношений (FIIA). "У режима нет других вариантов, как ответить на санкции, кроме как обвинить Запад в попытке свержения режима", - заявил он в интервью DW. 

"Спящие ячейки, координируемые из Германии"

О проведении "масштабной антитеррористической операции" в Беларуси Александр Лукашенко, напомним, рассказал 2 июля. Тогда он обвинил Германию в причастности к противоправным действиям. "После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу (Heiko Maas), министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии", - цитировало Лукашенко агентство БелТА.

Хайко Маас

Хайко Маас

Позже стали известны подробности "спецоперации". По словам Лукашенко, в Беларуси "были вскрыты спящие террористические ячейки, так называемые отряды самообороны", координаторами которых он назвал Литву, Польшу, США, Украину и Германию. Лукашенко также упомянул телеграм-канал "Отряды самообороны Беларуси", у которого 2,5 тысячи подписчиков.

"И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданка Российской Федерации Дудникова (видимо, речь шла о 20-летнем россиянине Егоре Дудникове. - Ред.)”, - заявил Лукашенко. Впрочем, кроме гражданства Хоффмана никаких доказательств причастности к произошедшему Германии власти Беларуси не предоставили. 

"Отряды гражданской самообороны", как рассказал Лукашенко, были нацелены на насильственную смену власти в Беларуси. Они якобы организовали покушение на сотрудника госканала СТВ Григория Азаренка, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота Российской Федерации под Вилейкой, а также планировали взорвать лесозаготовительную технику. "Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Матвеева. Перехвачена группой "Альфа", арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними. Какая цель - поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим", - поделился Лукашенко.

Как с задержанными в ходе "спецоперации" связан немецкий гражданин?

Чуть позже госканалы Беларуси - ОНТ и СТВ - показали сюжеты по мотивам этой истории. В них утверждалось, что немецкий гражданин Хоффман (ник в телеграм - “Диз”) и Егор Дудников являются администраторами радикальных телеграм-каналов. Дудников, который с 5 мая находится в заключении, в своем обращении из СИЗО писал, что его избили при задержании и вынудили оговорить себя. По словам молодого человека, он только озвучивал видеоролики для телеграм-канала "ОГСБ": "Тексты давал Диз - администратор телеграм-канала. Это делал за вознаграждение". 

Кроме того, госканалы продемонстрировали аудиозапись разговоров и видео допроса Натальи Матвеевой (ник - "Октавия"), которая была задержана вместе с сообщником в одном из лесхозов, где они якобы хотели взорвать лесозаготовительную технику. "Диз тему сначала одобрил, а потом ее отмел, сказал, что это неинтересно, что это не будет греметь. Мы созванивались, были долгие споры. Направлял меня Диз очень мало, в основном доверил мне разработку операции", - сообщила Матвеева.

Образ врагов с Запада выгоден силовикам и Москве

Образ врагов с Запада хорошо вписывается в общую картину осажденной крепости, созданную Лукашенко, констатируют эксперты. Угроза дестабилизации в стране на руку и силовикам. "В интересах силовых структур поддерживать ощущение окружения врагами, чтобы сохранить власть и влияние на принятие решений", - полагает политолог Ольга Дрындова из исследовательского центра Восточной Европы в Бремене.

Григорий Нижников

Григорий Нижников

При этом эксперты сходятся во мнении, что главный посыл адресован Москве. За несколько дней до выступления Лукашенко в Беларуси побывал с визитом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Снова стала активно обсуждаться экономическая интеграция. Мы видим, что происходит интеграция по линии силовых ведомств. Чтобы Минск мог позволить себе возможность маневра в экономической области, ему необходимо дать Москве взамен свою внешнеполитическую лояльность. Его аргумент - мы находимся в одной упряжке, мы должны друг друга защищать, иначе Запад нас свергнет", - подчеркивает Григорий Нижников.

Ольга Дрындова добавляет, что любые негативные действия со стороны Запада против Минска автоматически воспринимаются и как шаги против Москвы: "Россия и Беларусь показываются как совместное целое, которое борется с коллективными врагами с Запада".

Может ли Германия влиять на Беларусь?

Опрошенные DW эксперты заявляют, что в Германии и Европе не воспринимают заявление Лукашенко всерьез. "Он опасен для собственных граждан. Но он, очевидно, в отчаянии, иначе бы не нес такую чушь", - указывает Ханс-Хеннинг Шрёдер.

Ольга Дрындова

Ольга Дрындова

Тем не менее аналитики ожидают дальнейшей эскалации между Германией и Беларусью, что в итоге будет только на руку режиму Лукашенко. "Германия раньше делала фокус на сотрудничество, на развитие диалога с госструктурами. Тот же Гете-Институт или DAAD пытались найти общий язык именно с белорусскими властями. Но этот инструмент на текущий момент потерян", - говорит Ольга Дрындова. 

"Механизмы влияния есть, но Германия не готова их применять. Разрыв дипотношений никак не улучшит ситуацию. Если произойдет дальнейшая эскалация, это только даст Лукашенко дополнительные очки в Москве", - уверен Григорий Нижников. По его мнению, к более серьезным рычагам влияния, например к дальнейшему ужесточению санкций в отношении Минска, ни Германия, ни Евросоюз, не готовы: "Последний пакет санкций имеет целый ряд оговорок в отношении ключевых предприятий. Минск это понимает и готов вербально атаковать - как Запад, так и Германию".

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    Автор: Галина Петровская


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