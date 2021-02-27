"Спецоперация" властей Беларуси: что говорят об этом западные политологи

Опрошенные DW эксперты считают, что заявление Лукашенко о раскрытии властями Беларуси "спящих террористических ячеек", координируемых из-за рубежа, - попытка ответить на санкции ЕС и показать лояльность Кремлю.
О проведении "масштабной антитеррористической операции" белорусскими спецслужбами Александр Лукашенко заявил в пятницу, 2 июля. На этот раз, по его словам, угроза Минску исходила от Германии. Правительство ФРГ от официальных заявлений воздержалось. DW спросила у западных экспертов, кому действительно было адресовано послание Лукашенко и что думают об этом на Западе. Они, прежде всего напомнили, что это не первое высказывание Лукашенко подобного толка.
"За последний год Лукашенко не раз обращал на себя внимания за счет бесстыдной лжи. История с аудиозаписью после покушения на Навального, что это якобы организовали немецкие и английские спецслужбы. Или версия о путче и попытке покушения на него, которую Лукашенко распространял. То, что мы слышим сейчас, это продолжение тех историй", - считает Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schröder), в прошлом эксперт по России в берлинском Фонде "Наука и политика" (SWP).
Это привычная тактика Лукашенко - во время эскалации конфликта с Западом или с Россией выдвигать обвинения, когда других аргументов нет, указывает Григорий Нижников, эксперт Финского института международных отношений (FIIA). "У режима нет других вариантов, как ответить на санкции, кроме как обвинить Запад в попытке свержения режима", - заявил он в интервью DW.
О проведении "масштабной антитеррористической операции" в Беларуси Александр Лукашенко, напомним, рассказал 2 июля. Тогда он обвинил Германию в причастности к противоправным действиям. "После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу (Heiko Maas), министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии", - цитировало Лукашенко агентство БелТА.
Позже стали известны подробности "спецоперации". По словам Лукашенко, в Беларуси "были вскрыты спящие террористические ячейки, так называемые отряды самообороны", координаторами которых он назвал Литву, Польшу, США, Украину и Германию. Лукашенко также упомянул телеграм-канал "Отряды самообороны Беларуси", у которого 2,5 тысячи подписчиков.
"И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданка Российской Федерации Дудникова (видимо, речь шла о 20-летнем россиянине Егоре Дудникове. - Ред.)”, - заявил Лукашенко. Впрочем, кроме гражданства Хоффмана никаких доказательств причастности к произошедшему Германии власти Беларуси не предоставили.
"Отряды гражданской самообороны", как рассказал Лукашенко, были нацелены на насильственную смену власти в Беларуси. Они якобы организовали покушение на сотрудника госканала СТВ Григория Азаренка, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота Российской Федерации под Вилейкой, а также планировали взорвать лесозаготовительную технику. "Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Матвеева. Перехвачена группой "Альфа", арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними. Какая цель - поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим", - поделился Лукашенко.
Чуть позже госканалы Беларуси - ОНТ и СТВ - показали сюжеты по мотивам этой истории. В них утверждалось, что немецкий гражданин Хоффман (ник в телеграм - “Диз”) и Егор Дудников являются администраторами радикальных телеграм-каналов. Дудников, который с 5 мая находится в заключении, в своем обращении из СИЗО писал, что его избили при задержании и вынудили оговорить себя. По словам молодого человека, он только озвучивал видеоролики для телеграм-канала "ОГСБ": "Тексты давал Диз - администратор телеграм-канала. Это делал за вознаграждение".
Кроме того, госканалы продемонстрировали аудиозапись разговоров и видео допроса Натальи Матвеевой (ник - "Октавия"), которая была задержана вместе с сообщником в одном из лесхозов, где они якобы хотели взорвать лесозаготовительную технику. "Диз тему сначала одобрил, а потом ее отмел, сказал, что это неинтересно, что это не будет греметь. Мы созванивались, были долгие споры. Направлял меня Диз очень мало, в основном доверил мне разработку операции", - сообщила Матвеева.
Образ врагов с Запада хорошо вписывается в общую картину осажденной крепости, созданную Лукашенко, констатируют эксперты. Угроза дестабилизации в стране на руку и силовикам. "В интересах силовых структур поддерживать ощущение окружения врагами, чтобы сохранить власть и влияние на принятие решений", - полагает политолог Ольга Дрындова из исследовательского центра Восточной Европы в Бремене.
При этом эксперты сходятся во мнении, что главный посыл адресован Москве. За несколько дней до выступления Лукашенко в Беларуси побывал с визитом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Снова стала активно обсуждаться экономическая интеграция. Мы видим, что происходит интеграция по линии силовых ведомств. Чтобы Минск мог позволить себе возможность маневра в экономической области, ему необходимо дать Москве взамен свою внешнеполитическую лояльность. Его аргумент - мы находимся в одной упряжке, мы должны друг друга защищать, иначе Запад нас свергнет", - подчеркивает Григорий Нижников.
Ольга Дрындова добавляет, что любые негативные действия со стороны Запада против Минска автоматически воспринимаются и как шаги против Москвы: "Россия и Беларусь показываются как совместное целое, которое борется с коллективными врагами с Запада".
Опрошенные DW эксперты заявляют, что в Германии и Европе не воспринимают заявление Лукашенко всерьез. "Он опасен для собственных граждан. Но он, очевидно, в отчаянии, иначе бы не нес такую чушь", - указывает Ханс-Хеннинг Шрёдер.
Тем не менее аналитики ожидают дальнейшей эскалации между Германией и Беларусью, что в итоге будет только на руку режиму Лукашенко. "Германия раньше делала фокус на сотрудничество, на развитие диалога с госструктурами. Тот же Гете-Институт или DAAD пытались найти общий язык именно с белорусскими властями. Но этот инструмент на текущий момент потерян", - говорит Ольга Дрындова.
"Механизмы влияния есть, но Германия не готова их применять. Разрыв дипотношений никак не улучшит ситуацию. Если произойдет дальнейшая эскалация, это только даст Лукашенко дополнительные очки в Москве", - уверен Григорий Нижников. По его мнению, к более серьезным рычагам влияния, например к дальнейшему ужесточению санкций в отношении Минска, ни Германия, ни Евросоюз, не готовы: "Последний пакет санкций имеет целый ряд оговорок в отношении ключевых предприятий. Минск это понимает и готов вербально атаковать - как Запад, так и Германию".
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