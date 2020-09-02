Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией

Согласно утверждению Лукашенко, Беларуси удалось перехватить разговор между Берлином и Варшавой, из которого следует, что никакого отравления Навального не было. Он обещал предоставить все данные спецслужбам России.
Белорусская радиоэлектронная разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой, который доказывает, что информация об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального сфальсифицирована, заявил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в четверг, 3 сентября. "Никакого отравления Навального не было", - приводит слова Лукашенко официальное белорусское агентство БелТА.
Лукашенко утверждает, что перехваченный разговор состоялся до выступления канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), в котором она, ссылаясь на данные, полученные токсикологической лабораторией бундесвера, заявила об отравлении Навального нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". Александр Лукашенко уверен, что Меркель ввели в заблуждение с целью "отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Он заявил, что все имеющиеся материалы будут переданы спецслужбам России.
Юрист ФБК Любовь Соболь считает, что Лукашенко своим заявлением превзошел "Жириновского, Федорова и Милонова вместе взятых". Об этом она написала в своем микроблоге Twitter.
Аналогичная точка зрения и у главы региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова. "Мишустин, плохо играющий роль удивленного слушателя, такой же соучастник покушения на убийство, как те чепиги, которые ездили смотреть на томские шпили", - отметил Волков в Twitter.
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя "Интерфаксу" утверждения Александра Лукашенко, предположил, что вся история с отравлением Навального может оказаться провокацией западных спецслужб. "Я со своей стороны вполне допускаю это", - заявил Нарышкин.
Днем ранее член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, которого в Великобритании подозревают в причастности к отравлению бывшего подполковника КГБ - ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием-210, заявил, что Навальный мог быть отравлен "Новичком" только в клинике "Шарите". "Если там нашли что-то связанное с "Новичком", то, вероятнее всего, это было в этой клинике ему введено", - приводит слова Лугового ТАСС.
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