 Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 03.09.2020

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Беларусь

Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией

Согласно утверждению Лукашенко, Беларуси удалось перехватить разговор между Берлином и Варшавой, из которого следует, что никакого отравления Навального не было. Он обещал предоставить все данные спецслужбам России.

Навального доставили в немецкую клинику Шарите

Навального доставили в немецкую клинику "Шарите"

Белорусская радиоэлектронная разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой, который доказывает, что информация об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального сфальсифицирована, заявил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в четверг, 3 сентября. "Никакого отравления Навального не было", - приводит слова Лукашенко официальное белорусское агентство БелТА.

Лукашенко утверждает, что перехваченный разговор состоялся до выступления канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), в котором она, ссылаясь на данные, полученные токсикологической лабораторией бундесвера, заявила об отравлении Навального нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". Александр Лукашенко уверен, что Меркель ввели в заблуждение с целью "отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Он заявил, что все имеющиеся материалы будут переданы спецслужбам России.

Соратники Навального резко отреагировали на слова Лукашенко

Юрист ФБК Любовь Соболь считает, что Лукашенко своим заявлением превзошел "Жириновского, Федорова и Милонова вместе взятых". Об этом она написала в своем микроблоге Twitter.

Аналогичная точка зрения и у главы региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова. "Мишустин, плохо играющий роль удивленного слушателя, такой же соучастник покушения на убийство, как те чепиги, которые ездили смотреть на томские шпили", - отметил Волков в Twitter.

Директор СВР допустил провокацию западных спецслужб  

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя "Интерфаксу" утверждения Александра Лукашенко, предположил, что вся история с отравлением Навального может оказаться провокацией западных спецслужб. "Я со своей стороны вполне допускаю это", - заявил Нарышкин.

Днем ранее член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, которого в Великобритании подозревают в причастности к отравлению бывшего подполковника КГБ - ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием-210, заявил, что Навальный мог быть отравлен "Новичком" только в клинике "Шарите". "Если там нашли что-то связанное с "Новичком", то, вероятнее всего, это было в этой клинике ему введено", - приводит слова Лугового ТАСС.

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