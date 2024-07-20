В Минске заявили о консультацииях с Берлином по делу Кригера

Беларусь находится в контакте с Германией по вопросу приговоренного к смертной казни немца Рико Кригера и предложила ФРГ "конкретные решения", сообщил пресс-секретарь белорусского МИД.

Германия и Беларусь проводят консультации по вопросу приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера (Rico Krieger). Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в субботу, 20 июля.

"Контакты с немецкой стороной по данной теме, конечно же, были... С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран", - приводит агентство слова дипломата.

Глаз добавил, что Минск понимает "заботу" о Кригере "германской стороны" и обеспечивает к нему консульский доступ.

МИД ФРГ представляет интересы Рико Кригера перед властями Беларуси

Накануне МИД Германии подтвердил DW, что в Беларуси к смертной казни был приговорен немецкий гражданин. "Министерство иностранных дел и посольство в Минске оказывают пострадавшему консульские услуги и активно представляют его интересы перед властями Беларуси", - заявили в министерстве.

МИД ФРГ также подчеркнул, что "смертная казнь представляет собой жестокий и нечеловеческий вид наказания, который отвергается Германией при любых обстоятельствах". "Мы добиваемся по всему миру ее отмены и отказа от приведения ее в исполнение в отношении всех пострадавших", - говорится в ответе министерства.

Дело Рико Кригера в Беларуси

Ранее в этот день белорусский Telegram-канал "МотолькоПомоги" сообщил, что в Беларуси в конце июня к смертной казни приговорили гражданина ФРГ и сотрудника Немецкого Красного Креста (НКК) Рико Кригера. Авторы публикации утверждают, что мужчину обвинили по статьям: "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия", "приведение в негодность транспорта или путей сообщения", "создание или участие в экстремистском формировании", "агентурная деятельность", "наемничество" и "акт терроризма".

По данным правозащитной организации "Вясна", дело Кригера "касается" полка имени Кастуся Калиновского - белорусского добровольческого формирования, воюющего на стороне Украины в войне против России.

Как передавала ранее белорусская служба "Радио Свобода", 6 июня в Минском областном суде начался процесс над Рико Кригером. Как тогда сообщили журналистам в посольстве ФРГ в столице Беларуси, дипломаты "в курсе дела" и "оказывают консульские услуги".

Из страницы Кригера в соцсети LinkedIn следует, что с 2021 года он работал техником скорой помощи в Немецком Красном Кресте. С 2014 по 2017 год Рико Кригер был сотрудником службы безопасности посольства США в Берлине, а с 2017-го по 2021-й - помощником домашней медсестры в доме престарелых в Ораниенбурге. Белорусское издание "Наша Нiва" пишет, что в Германии у Рико Кригера остался несовершеннолетний ребенок.