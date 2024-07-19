Гражданина Германии приговорили к смертной казни в Беларуси

МИД Германии подтвердил в пятницу, 19 июля, сообщения о том, что в Беларуси к смертной казни был приговорен немецкий гражданин. На запрос DW в министерстве ответили, что "этот случай ведомству известен. Министерство иностранных дел и посольство в Минске оказывают пострадавшему консульские услуги и активно представляют его интересы перед властями Беларуси".

В ответе МИД ФРГ подчеркивается, что "смертная казнь представляет собой жестокий и нечеловеческий вид наказания, который отвергается Германией при любых обстоятельствах". "Мы добиваемся по всему миру ее отмены и отказа от приведения ее в исполнение в отношении всех пострадавших", - говорится в заявлении министерства.

Правозащитники: К смертной казни приговорен сотрудник Немецкого Красного Креста

Ранее в этот день белорусский Telegram-канал "МотолькоПомоги" сообщил, что в Беларуси в конце июня к смертной казни приговорили гражданина ФРГ и сотрудника Немецкого Красного Креста (НКК) Рико Кригера (Rico Krieger). Авторы публикации утверждают, что мужчину обвинили по статьям: "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия", "приведение в негодность транспорта или путей сообщения", "создание или участие в экстремистском формировании", "агентурная деятельность", "наемничество" и "акт терроризма". Вступил ли приговор в законную силу, а также был ли он обжалован или опротестован, - неизвестно, пишут местные СМИ.

По данным правозащитной организации "Вясна", дело Кригера "касается" полка имени Кастуся Калиновского - белорусского добровольческого формирования, воюющего на стороне Украины в войне против России.

Дело Рико Кригера в Беларуси

Как передавала ранее белорусская служба "Радио Свобода", 6 июня в Минском областном суде начался процесс над Рико Кригером. Как тогда сообщили журналистам в посольстве ФРГ в столице Беларуси, дипломаты "в курсе дела" и "оказывают консульские услуги".

Из страницы Кригера в соцсети LinkedIn следует, что с 2021 года он работал техником скорой помощи в Немецком Красном Кресте. С 2014 по 2017 год Рико Кригер был сотрудником службы безопасности посольства США в Берлине, а с 2017-го по 2021-й - помощником домашней медсестры в доме престарелых в Ораниенбурге. Белорусское издание "Наша Нiва" пишет, что в Германии у Рико Кригера остался несовершеннолетний ребенок.