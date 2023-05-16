AI: В мире выросло число исполненных смертных приговоров

По данным Amnesty International, в 2022 году было казнено не менее 883 человек. Это самое большое число за последние пять лет. Единственной страной Европы, где применяется смертная казнь, остается Беларусь.

Хельге Лимбург (Helge Limburg) до сих пор отчетливо помнит этот день - 7 января 2023 года. Для депутата бундестага, члена фракции "Союз-90"/"зеленые" он стал "днем траура и гнева" из-за казни в Иране Мохаммада Мехди Карами. Молодому человеку было всего 22 года, когда он был "убит", как выразился Лимбург в интервью DW, "из-за отсутствия надлежащей правовой процедуры".

Лимбург не был лично знаком с Карами. Немецкий политик взял шефство над молодым иранцем - в качестве акта политической поддержки и из солидарности с демократическим движением в Иране. Но, прежде всего, в надежде, что этот шаг может предотвратить казнь Карами.

Иран и Саудовская Аравия убивают больше всех

Мохаммед Мехди Карами - один из по меньшей мере 209 человек, которые уже были повешены в Иране в нынешнем году, говорит Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Иран является одним из тех государств мира, где наиболее часто применяют смертную казнь. Это отражено в новом докладе правозащитной организации Amnesty International (AI) о смертных приговорах и казнях в 2022 году.

Мохаммад Мехди Карами во время суда в Иране (фото из архива) Фото: MIZAN

В течении него в Иране по приговору суда были казнены не менее 576 человек - почти в два раза больше, чем в 2021-м. "Режим в Тегеране боится за свою власть", - анализирует ситуацию Рената Альт (Renata Alt). Политик из входящей в правительственную коалицию Свободной демократической партии Германии (СвДП) возглавляет комитет бундестага по правам человека и гуманитарной помощи. "Вот почему важно, чтобы мы привлекали внимание к многочисленным заключенным, над которыми взяли политическое шефство. В противном случае, возможно, еще больше людей было бы казнено", - указывает Альт в письменном заявлении для DW.

Число казненных резко возросло не только в Иране, но и по другую сторону Персидского залива. В Саудовской Аравии в 2021 году высшая мера наказания была применена в отношении 196 человек. "За один день в Саудовской Аравии был казнен 81 человек", - заявила генеральный секретарь AI Аньес Калламар на презентации доклада. На долю Ирана и Саудовской Аравии приходится более 80 процентов всех зарегистрированных казней в мире за прошлый год, которые были санкционированы государством.

Обезглавленные, повешенные, расстрелянные, отравленные

В общей сложности в 2022 году не менее 883 человек были обезглавлены, повешены, расстреляны, получили смертельную инъекцию в 20 странах. Это самый высокий показатель за последние пять лет. Число казней значительно увеличилось по сравнению с 2021 годом. По данным правозащитников, оно возросло более чем на 300 случаев, или более чем на 50 процентов.

Акция противников смертной казни перед зданием Верховного суда США Фото: Brendan Smialowski /AFP/Getty Images

При этом казни в Китае, которые, вероятно, исчисляются тысячами, даже не попадают в статистику: в КНР количество приведенных в исполнение смертных приговоров составляет государственную тайну. То же самое относится и к Вьетнаму. Нет данных и по Северной Корее, где смертная казнь, предположительно, применяется чрезвычайно широко.

На постсоветском пространстве без особых изменений

Единственной страной в Европе и Центральной Азии, где до сих пор применяется смертная казнь, остается Беларусь, напоминает AI. В республике в 2022 году был казнен один человек и еще один осужденный, предположительно, до сих пор может находиться в камере смертников. Ранее смертная казнь обычно применялась в РБ за убийство при отягчающих обстоятельствах. 18 мая правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал новый закон, который вводит смертную казнь за "покушение на совершение акта терроризма".

"Это особенно тревожно, учитывая, что белорусские власти используют опасно расплывчатое определение "терроризма", а обвинения, связанные с терроризмом, используются для преследования политического инакомыслия", - так прокомментировала закон Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии. По данным правозащитного центра "Весна", обвинения в "покушении на терроризм" уже предъявлены десяткам политических активистов. Среди них - лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Положительным моментом, отмечается в докладе, стало решение властей Казахстана, отменивших смертную казнь за все преступления и ратифицировавших ключевой договор ООН об отмене смертной казни. Кроме того, по информации правозащитников, Россия и Таджикистан в 2022 году продолжали соблюдать мораторий на смертную казнь.

Смерть за незаконный оборот наркотиков

Согласно докладу AI, более трети всех зарегистрированных приведенных в исполнение смертных приговоров касаются преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. "Тот факт, что в некоторых странах смертная казнь существует и применяется в обычном уголовном праве, нарушает Всеобщую декларацию прав человека и международное право, - указывает Рената Альт. - К примеру, Международный пакт о гражданских и политических правах однозначно запрещает применение смертной казни за преступления, которые не являются "особо тяжкими", например, за умышленное убийство".

Смертная казнь не имеет сдерживающего эффекта, считает немецкий политик Рената Альт Фото: Brendan Smialowski/Getty Images

Председатель комитета бундестага по правам человека также убеждена, что казнь преступников не имеет сдерживающего эффекта. "Это не приводит ни к уменьшению количества убийств, ни к уменьшению числа преступлений, связанных с наркотиками", - полагает депутат от СвДП.

В число стран, где все еще применяется смертная казнь, входят и те, кого Берлин привык называть партнерами. Речь, к примеру, идет о Сингапуре, США и Японии. По словам представителя комитета бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Бориса Миятовича (Boris Mijatovic), попытка высказать представителям этих стран критику применения у них смертной казни часто приводит к одной из двух возможных реакций. "Либо собеседники смущаются и чувствуют себя виноватыми, либо они выглядят очень самоуверенными в смысле "что вы, западники, пытаетесь мне сказать?", - поделился политик в интервью DW.

"Особенно в странах Персидского залива, Азии или даже в Северной Америке, где это очень давняя тема, чтобы добиться прогресса, необходимы новые идеи", - продолжает Миятович, уверенный в том, что на немецких политиках лежит обязанность последовательно выступать против смертной казни. "Мы призваны продолжать эти дебаты! Особенно в странах, где смертная казнь назначается не только за особо тяжкие преступления. Например, иранская формулировка - "Преступления против Бога" - это очень, очень сомнительно", - считает депутат бундестага.

Проблеск надежды

Однако среди в целом мрачной картины есть и что-то похожее на проблеск надежды: в 2022 году еще шесть государств отменили смертную казнь либо полностью, либо хотя бы частично. Прежде всего речь идет об Африке: Сьерра-Леоне и Центральноафриканская Республика (ЦАР) полностью отказались от этой меры наказания; Экваториальная Гвинея и Замбия - в значительной степени. А Либерия и Гана уже готовятся к отмене смертной казни.

К концу 2022 года в общей сложности 112 государств мира целиком отменили применение смертной казни. А почти две трети всех членов ООН - 125 стран - проголосовали в декабре за мораторий на ее применение. Возможно, время узаконенного убийства от имени государства уходит.

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