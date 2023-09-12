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В Беларуси участников BYPOL будут судить заочно

Даниил Сотников
12 сентября 2023 г.

Суд над основателями BYPOL пройдет заочно. Судя по предъявленным обвинениям, одному из фигурантов дела грозит смертная казнь.

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Aliaksandr Azarau im DW Interview
Сооснователь BYPOL Александр АзаровФото: DW

Следственный комитет Беларуси начал специальное производство в отношении создателей и участников объединения бывших белорусских силовиков BYPOL, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 11 сентября.

Соответствующее решение было согласовано генеральным прокурором Беларуси. Шесть фигурантов дела находятся за границей, им предложили явиться в СК для проведения следственных действий. Публикация на сайте ведомства по нынешнему закону считается надлежащим уведомлением, отмечает издание "Зеркало".

Специальное производство в белорусском законодательстве  - это производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами страны и не собирается приезжать по призыву следствия, говорится на сайте СК. Соответствущие поправки в закон Александр Лукашенко подписал в прошлом году.

Азарову грозит вплоть до смертной казни

Производство было открыто в отношении сооснователей BYPOL Александра Азарова, Владимира Жигаря, Матвея Купрейчика, Игоря Лобана и Андрея Остаповича. Их обвиняют по множеству статей уголовного кодекса, в том числе заговор с целью захвата власти, разжигание вражды, призыв к санкциям, создание экстремистского формирования и оскорбления представителей власти.

Как пишет "Зеркало", Александру Азарову, который в 2020 году поддержал протест и, покинув Беларусь, стал одним из руководителей инициативы BYPOL, грозит вплоть до смертной казни. Остальным обвиняемым, судя по предъявленным обвинениям, грозит до 12 лет заключения.

Проект BYPOL был создан экс-сотрудниками силовых структур Беларуси, поддержавшими протест. Его целью было заявлено "восстановление демократии в Беларуси во главе с народным лидером Светланой Тихановской и проведение новых президентских и парламентских выборов на основе демократических принципов".

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