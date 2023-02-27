В BYPOL заявили об уничтожении флагмана ВВС РФ под Минском

Как сообщили DW в BYPOL, военный самолет А-50 под Минском выбран для атаки не случайно, он использовался для наведения ракет на цели в Украине. В оппозиции Беларуси заявили о самой успешной диверсии за более чем год.

По данным объединения бывших белорусских силовиков BYPOL, российский военный самолет А-50, который был взорван на белорусском аэродроме Мачулищи, был выбран для атаки не случайно. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 важен для российской армии, поскольку использовался для наведения российских ракет на цели в Украине, - заявил DW глава BYPOL Александр Азаров в понедельник, 27 февраля.

"Это как флагманский корабль в воздушном флоте. За ним взлетают носители "Кинжалов" и выполняют его указания. Таких самолетов не много", - пояснил он. По словам Азарова, подобные акции готовятся долгое время. "Находясь за границей, общаться с партизанами внутри, провести разведку, снабжение, предусмотреть пути обхода - это очень сложно", - добавил он.

В эфире телеканала "Белсат" Азаров указал, что российский самолет атаковали с воздуха с помощью дронов, эту диверсию совершили белорусы, участники плана "Перамога". "Участники операции уже в безопасности за пределами страны. Все выехали, пусть ищут ветер в поле", - сообщил он и добавил, что операцию готовили несколько месяцев.

Лукашенко провел заседание с силовиками и призвал к жестким мерам на границе

Правитель Беларуси Александр Лукашенко провел заседание с силовиками, на нем присутствовали госсекретарь Совбеза Беларуси, министры внутренних дел и обороны, главы КГБ и Госпогранкомитета. По данным государственного агентства БелТА, он заявил, что необходимо отслеживать на границах "любую мельчайшую агрессивность" в отношении Беларуси и принимать необходимые меры. По его словам, враги Минска "используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси". "И они будут это делать. Я прошу вас и требую от вас выполнить эти установки. Все остальное - за мной", - добавил он.

Как отмечает Telegram-канал "Беларускi Гаюн", пресс-служба Лукашенко опубликовала короткое видео с совещания в узком кругу. Оно начинается с его слов: "В свете событий внутреннего характера и, прежде всего, внешнего, хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси". При этом выглядевший взволнованным Лукашенко не уточняет, что имеет в виду под данными событиями и требует от силовиков "жесточайшей" дисциплины, особенно на границе, добавили активисты.

На границе усилена проверка, первые задержании в Беларуси

Спустя сутки после взрывов на белорусском военном аэродроме "Мачулищи" в 12 км от Минска власти Беларуси значительно усилили проверку на выезде из страны. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает белорусская служба "Радио "Свобода" со ссылкой на очевидцев. "Проверили на выезде, перетряхнули все вещи, все досмотрели", - сообщил изданию белорус, выехавший в Литву в первой половине дня. Он указал, что обычно при пересечении границы не проверяют личные вещи, а только паспорта и добавил, что водитель автобуса "не видел такого как минимум год". В Погранкомитете РБ изменения никак не комментируют.

Между тем, белорусским правозащитникам известно о первых задержаниях в связи с инцидентом на аэродроме. В частности, вечером 26 февраля была задержана Кристина Максименко, о причинах и о месте ее нахождения пока неизвестно, пишет издание "Вясна". Между тем в BYPOL сообщают, что белорусские силовики ищут тех, кто "в негативном ключе" комментирует в соцсетях сообщения о взрывах в Мачулищах.

В белорусской оппозиции заявили о самой успешной диверсии с начала 2022 года

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячерка назвал атаку в Мачулищах "самой успешной диверсией" с начала 2022 года. "Слава белорусским партизанам", - написал он в Twitter. По словам Франака Вячорки, операцию провели два белоруса, они покинули страну и находятся в безопасности, а стоимость уничтоженного самолета составляет 330 млн евро.

Тем временем, в Кремле отказываются комментировать сообщения о взрывах в Мачулищах. "Нет, нам нечего здесь сказать. В информации, которая была опубликована, шла речь о Белоруссии, Белоруссия опровергла, здесь нечего добавить", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Взрывы на аэродроме близ Минска

Взрывы на военном аэродроме Мачулищи прогремели утром 26 февраля. По данным оппозиционного движения BYPOL, на аэродроме под Минском совершена диверсия, в результате не менее чем двух взрывов поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. Пострадали его передняя и центральная части, а также авионика и радиолокационная антенна. Местные жители видели в районе аэродрома большое количество военных и экипажи ГАИ.

По данным группы "Беларускі Гаюн", пострадал самолет ДРЛО А-50У воздушно-космических сил РФ с регистрационным номером RF-50608, который прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. За 54 дня этот борт сделал 12 вылетов. Предыдущий его прилет на белорусскую территорию был зафиксирован 24 февраля 2022 года. Всего у ВКС РФ есть всего 9 таких самолетов, из них 6 усовершенствованных, пишут активисты.

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