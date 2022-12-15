Франак Вячорка - о том, когда Зеленский признает Тихановскую

Франак Вячорка рассказал DW, могут ли демократические силы в изгнании помочь белорусам и почему Светлану Тихановскую де-юре не признают лидером Беларуси за рубежом.

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка стал гостем программы DW Conflict Zone, где ответил на вопросы ведущего Биреша Банерджи.

DW: Совсем недавно министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Беларуси со своим коллегой. За несколько дней до этого в Минск приезжали российские генералы. Планирует ли Россия эскалацию войны в Украине с помощью Беларуси?

Франак Вячорка: Визиты российских генералов и офицеров - обычное дело с того момента, как Лукашенко пришел к власти. Но когда началась война, все соглашения, которые были подписаны, сделали секретными. И мы точно не знаем, насколько независимым остается Лукашенко и белорусский народ. Мы считаем, что на каждой такой встрече решают вопрос о переходе того или иного белорусского подразделения или белорусского военного сектора под контроль России.

- Вы назвали очень опасными сообщения о размещении в Беларуси российских ракет, в том числе гиперзвуковых, а также истребителей, таких как МиГ-31. Планирует ли Россия крупномасштабные воздушные атаки на украинскую инфраструктуру из Беларуси?

- Последний ракетный удар с территории Беларуси был нанесен 6 ноября. С тех пор в Беларусь прибыли более 10 000 российских военнослужащих - они проходят военную подготовку. Вместе с войсками прибыла и техника, в том числе танки. Мы видим, что прибывают также дивизионы ПВО. Но не похоже, чтобы на территорию страны ввели группу войск для вторжения. Скорее, они направляют армию в Беларусь, чтобы контролировать ситуацию, чтобы зафиксировать российскую оккупацию Беларуси. Мы полагаем, что Россия может использовать Беларусь в качестве своего рода утешительного приза в случае, если она проиграет войну в Украине.

- Вы опасаетесь, что белорусские войска могут отправить воевать в Украину?

- Это все еще очень вероятно, но не в ближайшие два-три месяца. Сейчас у России нет ни мощностей, ни оружия, ни соответствующей техники на территории Беларуси. Сама белорусская армия не сможет провести такую операцию. Кроме того, белорусские солдаты не подготовлены морально, они не видят в украинцах врагов. В белорусском обществе существует консенсус, что мы не поддерживаем эту войну, белорусская армия не должна в ней участвовать. Лукашенко тоже это чувствует. Он очень боится вводить белорусские войска в Украину, потому что это может стоить ему власти.

- Помогите нам понять Александра Лукашенко. Он предпочел бы быть на стороне президента Путина или на стороне Запада?

- Он за Путина, потому что Путин ему ментально близок. Лукашенко - советский человек. Он большой противник западной демократии. Она идет вразрез с его принципами, с его сущностью. Он предпочел Россию и Путина, а не белорусский народ в 2020 году. Он мог договориться о диалоге с участниками белорусского протеста еще два года назад, но вместо этого призвал Путина помочь подавить этот протест. И именно сейчас мы видим переломный момент этого пророссийского курса в голове Лукашенко.

- В октябре Александр Лукашенко сказал в интервью NBC, что никто не был ближе к президенту Путину, чем он. Вы воспринимаете это как сигнал Западу о том, что он готов выступить посредником между Путиным и Западом, чтобы уменьшить свою зависимость от России?

- Лукашенко просто хочет оставаться востребованным, важным. Он такой альфа-самец, хочет быть крупной фигурой, играть в первой лиге. Вот почему он так обрадовался, когда в 2014 году состоялись первые Минские переговоры. Все его заявления о близости к Путину и по поводу ядерного оружия в Беларуси объясняются желанием набить себе цену. Но это, как правило, просто блеф. Он очень жалкий, старый, слабый, неуверенный в себе человек.

- Вы, оппозиция, находитесь за пределами Беларуси. Насколько эффективна ваша деятельность? Сколько людей, например, вы смогли освободить из тюрьмы?

- Мы ежедневно связываемся с белорусскими группами на местах, местными сообществами, СМИ, блогерами, гражданскими журналистами, которые распространяют самиздатовские листовки, забрасывают их в почтовые ящики. Светлана Тихановская, лидер Беларуси, победившая на выборах, создала Объединенный переходный кабинет, который похож на правительство в изгнании и который дает надежду людям в стране.

- Но как это помогает активистам внутри Беларуси, если их продолжают отправлять в тюрьмы и репрессии только усилились с 2020 года?

- Мы передаем помощь, пытаемся передавать технику, насколько это возможно. Проводим информационные кампании, чтобы противостоять российской и лукашенковской пропаганде, но также чтобы вдохновлять белорусов на борьбу. Мы стараемся поддерживать боевой дух, налаживать связи между разными партизанскими группами внутри страны. И мы можем добиваться дополнительной международной поддержки для белорусов, которые все еще борются в стране.

- Но разве это не провал вашего оппозиционного движения - тот факт, что после протестов 2020 года Александр Лукашенко смог удержаться и продолжает править в Беларуси?

- Пока нет. Как мы видим, разгон протестов в 2020-м был подготовкой к войне. Лукашенко не выжил бы без Путина. Это Путин дал ему деньги, солдат, ресурсы еще в 2020 году. И сейчас Лукашенко отдает свой долг Путину. Это еще не провал, но ситуация стала намного сложнее. Теперь мы являемся частью более крупного регионального геополитического кризиса. Теперь мы боремся не просто за демократию, за демократические выборы, мы боремся за само существование белорусской государственности. А чтобы Беларусь стала свободной и независимой, нам нужна победа Украины.

- Поговорим о госпоже Тихановской. Вы называете ее национальным лидером Беларуси, и она сама так себя называет. Но кто, кроме Литвы, согласится ее так называть?

- Почти в каждой стране, в которую она приезжает, ее встречают на президентском уровне. В парламенте к ней всегда обращаются "госпожа президент"…

- Но ведь официального признания ее лидером Беларуси нет.

- Есть де-факто признание. Есть уровень протокола, который определяет ее как главу государства. Юридического признания нет, потому что на это уйдут годы. А у нас нет столько времени.

- Но ведь это больше, чем просто дипломатическая игра, не так ли? Режим Александра Лукашенко продолжает поддерживать дипломатические отношения со многими странами, например в Азии и Африке. Там Александр Лукашенко считается лидером Беларуси, а не Тихановская.

- Это правда. И это проблема для нас, потому что эти страны в Генеральной Ассамблее ООН часто голосуют в поддержку предложений Лукашенко или России. Именно поэтому мы пытаемся установить контакты со странами за пределами Европейского Союза. Мы уже вышли на Латинскую Америку. Мы там устанавливаем кое-какие отношения. Мы также вышли на контакт с Африкой, Юго-Восточной Азией. Но работы предстоит много. Однако самым важным с точки зрения экономики, торговли и политических отношений является Евросоюз, где Лукашенко не признан лидером. А теперь мы призываем признать его военным преступником.

- Госпожа Тихановская пока не смогла встретиться с президентом Зеленским. Когда это произойдет?

- Официально они не встречалась, только неофициально на одном из публичных мероприятий. Это произойдет, когда будет желание украинской стороны. У нее очень хорошие отношения с Верховной Радой, с министерством иностранных дел. Но мы понимаем, почему украинцы не встречаются с ней. Они не хотят провоцировать Лукашенко. Я думаю, был четкий сигнал от Лукашенко: если Киев встретится с Тихановской, он может пойти на обострение конфликта или даже ввести войска. Так что для украинцев сейчас самое главное минимизировать риски.

- Когда Украина официально признает ее национальным лидером Беларуси?

- Я думаю, если Лукашенко введет белорусские войска в Украину, эти процессы ускорятся, и тогда Украина может признать Тихановскую и пойти ей навстречу. Но сейчас они не хотят играть с огнем.

Полный выпуск Conflict Zone с Франакам Вячоркой смотрите на YouTube канале "DW на русском" 17 декабря.

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