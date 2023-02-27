BYPOL: Взрывом на аэродроме в Беларуси поврежден самолет РФ

По данным белорусских активистов, в результате взрывов на аэродроме "Мачулищи" под Минском был поврежден российский военный самолет ДРЛО А-50.

На белорусском военном аэродроме "Мачулищи", расположенном в 12 км от Минска, утром в воскресенье, 26 февраля, произошли взрывы. Об этом сообщило в Telegram-канале оппозиционное движение BYPOL , созданное бывшими сотрудниками силовых структур.

Сначала активисты писали, что в результате как минимум двух взрывов были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. Сообщалось, что в районе аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили. Причина взрывов тогда не уточнялась.

Позже BYPOL сообщил, что на военном аэродроме была совершена диверсия, в результате которой серьезные повреждения получил российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 - пострадали его передняя и центральная части, а также авионика и радиолокационная антенна.

Глава BYPOL: Диверсию устроили белорусские партизаны

Руководитель BYPOL Александр Азаров заявил изданию "Наша Ніва" , что к диверсии на военном аэродроме "Мачулищи" причастны белорусские партизаны. В комментарии "Белсату" Азаров рассказал, что она была осуществлена с помощью дронов и что все участники операции находятся уже за пределами Беларуси.

Информацию о взрывах на аэродроме подтвердили журналист Антон Мотолько и Telegram-канал "Беларусь за МКАДом" . Российские военкоры Юрий Котенок и Семен Пегов тоже писали, что аэродром, вероятно, атаковали беспилотники.

Власти Беларуси и РФ произошедшее пока не комментировали. Журналисты "Зеркала" связались с МЧС и Минобороны Беларуси. МЧС сообщило изданию, что информация о взрывах не поступала, а согласно заявлению Минобороны, "ничего серьезного не произошло".

Что известно о поврежденном российском самолете?

Как пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" , пострадал самолет ДРЛО А-50У воздушно-космических сил РФ с регистрационным номером RF-50608, который прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. За 54 дня этот борт сделал 12 вылетов. Предыдущий его прилет на белорусскую территорию был зафиксирован 24 февраля 2022 года.

По данным группы, у ВКС РФ есть всего 9 таких самолетов, из них 6 усовершенствованных. Стоимость такого самолета оценивается в 330 млн долларов.

Между тем онлайн-издание "Украинская правда" напоминает, что с аэродрома "Мачулищи" обычно взлетают самолеты-носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", из-за чего в Украине объявляют воздушную тревогу.

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