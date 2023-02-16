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Железнодорожный вокзал в Барановичах
Железнодорожный вокзал в БарановичахФото: Ales Petrowitsch/DW
ОбществоБеларусь

Рядом с военными из России. Чем живут белорусские Барановичи

Алесь Петрович
1 ч. назад

Город Барановичи в Беларуси получил известность после начала войны в Украине благодаря аэродрому и полигону, где теперь находятся российские военные. О нынешней ситуации в городе - DW.

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По численности населения Барановичи на восьмом месте в Беларуси: по официальным данным, на начало 2022 года в этом городе проживали около 173 тысяч человек. Со времен СССР он остается важным железнодорожным узлом и промышленным центром, однако сейчас большинство местных предприятий явно переживают не самые лучшие времена.

При этом вот уже почти год Барановичи все чаще упоминаются в связи с событиями, связанными с российским вторжением в Украину.

Аэродром и полигон используют для нужд российской армии

Причиной такого внимания стали расположенный в Барановичах аэродром 61-й истребительной авиабазы, где с начала военных действий в Украине в феврале 2022 года находились российские боевые самолеты, и общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" - в 17 км от города.

На этом полигоне с 10 по 20 февраля 2022 года проходили совместные белорусско-росссийские учения "Союзная решимость", по сути дела, ставшие прелюдией к вторжению российской армии в Украину. Как рассказал на условиях анонимности житель Барановичей, занимавшийся доставкой продуктов питания на полигон, во время учений там оборудовали объекты, которые имитировали городские здания и сооружения.

"Из того, что знаю, - на полигоне год назад практиковались в уничтожении "незаконных вооруженных формирований" в условиях городской застройки, были боевые стрельбы и учились устанавливать самодельные взрывные устройства", - поделился собеседник с DW.

Внимание к полигону возле Барановичей приковано и сейчас, поскольку с осени 2022 года там на постоянной основе располагается полевой лагерь, в котором находятся российские военные. Круг лиц, имеющих доступ на территорию полигона, сейчас резко ограничен: из того, что известно, следует, что там сейчас проходят подготовку мобилизованные из России.

"Происходит ротация, и после нескольких месяцев обучения людей отправляют обратно в Россию, а дальше, как я понимаю, уже на фронт", - говорит один из жителей Барановичей, пожелавший сохранить анонимность.

"С полигона военных теперь выпускают очень редко"

В самом городе российских военных теперь видят не часто. "По сравнению с тем, что было минувшей весной и летом, можно сказать, что их присутствие здесь почти не заметно", - отмечает местная жительница Елена. По ее словам, раньше военнослужащие армии РФ регулярно посещали торговые центры и увеселительные заведения в Барановичах: "Приезжали на своей технике, особо не прятались, а теперь, видимо, есть какой-то запрет и с полигона их выпускают очень редко".

Памятник летчикам в Барановичах
В Барановичах находится аэродром 61-й истребительной авиабазы и авиаремонтный заводФото: Ales Petrowitsch/DW

Местный пенсионер Михаил вспоминает, что в 2022 году город был заполнен российскими военными, использовавшими местный аэродром и полигон: "К военным здесь люди привычные - сказывается наличие авиаремонтного завода и своей авиабазы, но это все-таки касается белорусской армии".

Кстати, говоря о ситуации в городе, Михаил еще раз упомянул авиазавод, работа на котором считается престижной. Как ни удивительно, этот завод оказался в числе тех предприятий Барановичей, где сильно проявились протестные настроения после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. "Рабочие выходили на проходную, говорили, что голоса на выборах считали нечестно, требовали прекратить насилие, но добиться ничего не получилось", - вспоминает пенсионер.

Как президентские выборы повлияли на работу предприятий

Стихийный протест на авиаремонтном заводе и на других предприятиях города привел к массовым чисткам на них, которые начались в 2021 году и фактически продолжаются до сих пор. В числе тех, кто потерял работу, и Марина (имя изменено), участвовавшая в послевыборных акциях протеста.

"Со стороны кажется, что все в Барановичах нормально и стабильно, но когда общаешься с людьми, то узнаешь, что это совсем не так. На предприятиях избавились от многих специалистов: кому-то просто не продлили контракт, кого-то заставили уволиться по собственному желанию. Есть и те, кто, опасаясь ареста, уехал за границу. И речь идет не о единичных случаях - в администрации предприятий поступали списки "неблагонадежных", где фигурировали десятки фамилий, а в масштабах всего города это очень серьезная цифра", - продолжает Марина.

По ее словам, в черные списки попали даже те, кому оставалось пару лет до пенсии и кто не участвовал в протестах, а просто поставил свою подпись за выдвижение альтернавтивных кандидатов в президенты Белауси. При этом Марина обратила внимание на парадокс: после массовых увольнений в банке вакансий Госслужбы занятости многие предприятия стали размещать предложения о приеме на работу самых разных специалистов.

"Выходит, что людей увольняли совсем не потому, что эти работники не требовались, а только из-за "неблагонадежности". Особенно это заметно, если изучить десятки вакансий от Барановичского отделения Белорусской железной дороги. А ведь там после выборов избавились от многих работников", - указывает жительница города.

Хлопок возили из Узбекистана, а теперь - одни убытки

Показательной является ситуация с Барановичским хлопчатобумажным объединением. Когда-то предприятие считалось градообразующим и на нем работало 9 тысяч человек. По официальным данным на начало 2022 года, здесь числилось уже лишь 1342 работника, зато резко выросла задолженность по банковским и предоставленным ранее отсрочкам по налоговым платежам в бюджет.

Барановичское хлопчатобумажное объединение
Барановичское хлопчатобумажное объединениеФото: Ales Petrowitsch/DW

Чтобы избежать банкротства объединения, правительство Беларуси обязало ОАО "Агентство по управлению активами" выкупить его долги на общую сумму более чем 60,6 млн белорусских рублей (примерно 20,3 млн евро в эквиваленте). Но местные жители скептически относятся к перспективам дальнейшего существования этого предприятия.

"Ну, спишут миллионные долги, которые столько лет копились, а дальше что? Предприятие создавали во времена СССР, когда хлопок сюда возили из Узбекистана и никто особо не задумывался о том, а есть ли смысл его везти за тысячи километров", - рассуждает барановичский пенсионер Михаил.

В начале февраля 2023 года стало известно, что с должности директора хлопчатобумажного объединения уволен Иван Турчак, руководивший им более двенадцати лет. За это время предприятие неоднократно посещали Александр Лукашенко и премьер-министры Беларуси, однако теперь выясняется, что визиты результата не принесли.

Один из цехов БПХО
Сейчас на БПХО оаботает всего лишь 1342 работникаФото: DW

"Стратегия развития, которая была предложена прежним руководством хлопчатобумажного объединения, не дала того экономического эффекта, которого мы ожидали", - признала на заседании Барановичского горисполкома глава госконцерна "Беллегпром" Татьяна Лугина. И намекнула, что на предприятии собираются поменять систему управления, но как именно будет проходить эта реорганизация, власти пока не сообщили.

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