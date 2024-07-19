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Приговоренный к казни в Беларуси немец Рико К.

Рико К. (Rico K.) - гражданин Германии, в 2024 году приговоренный к смертной казни в Беларуси.

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Новости

26 июля 2024 г.

Берлин критикует Минск за интервью с приговоренным к смерти

25 июля 2024 г.

В Беларуси показали видео с немцем, приговоренным к смерти

22 июля 2024 г.

МИД Германии работает над делом Рико Кригера

20 июля 2024 г.

В Минске заявили о консультациях с Берлином по делу Кригера

19 июля 2024 г.

Гражданина Германии приговорили к смертной казни в Беларуси

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Контекст

Руки человека держат тюремную решетку

Без прогулок и звонков. Немец в РБ в ожидании расстрела

Без прогулок и звонков. Немец в РБ в ожидании расстрела

Рико Кригер - первый иностранец, приговоренный в Беларуси к смертной казни. DW - об условиях содержания осужденного.
Правосудие и закон25 июля 2024 г.
Белорусские силовики перед колючей проволокой на акции протеста в Минске в августе 2020 года

Как и зачем Рико Кригер попал в Беларусь: версии экспертов

Как и зачем Рико Кригер попал в Беларусь: версии экспертов

Гражданина ФРГ, приговоренного к смерти в Беларуси, могут обменять на Вадима Красикова. Но в деле Кригера много загадок.
Политика23 июля 2024 г.
СИЗО в Минске, где приводились в исполнение смертные приговоры

Что известно о гражданине ФРГ, которому грозит расстрел в РБ

Что известно о гражданине ФРГ, которому грозит расстрел в РБ

Это первый смертный приговор в Беларуси иностранному гражданину. И первый - за преступление без жертв.
Правосудие и закон20 июля 2024 г.
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