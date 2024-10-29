Орлов: несправедливо, что в списке обмена не было белорусов

Российский правозащитник заявил, что вместе с коллегами работает над освобождением лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, осужденного на 10 лет лишения свободы.

Сооснователь "Мемориала" Олег Орлов, который вышел из колонии в результате обмена между Россией и Западом, 28 октября выступил с лекцией в Вильнюсе. Он рассказал, как российские правозащитники проиграли власти, возможны ли новые обмены, в том числе с участием белорусских узников, и почему будущее России он видит пессимистичным.

"Беляцкий должен быть освобожден"

В феврале 2024 года Олег Орлов был осужден на два с половиной года лишения свободы за "дискредитацию" российской армии. В августе вышел на свободу в результате обмена, который сам правозащитник называет несправедливым, прежде всего, в отношении себя.

"Крайне несправедливо, что и я был в числе тех, кого обменяли, - считает Орлов. - Потому что у меня и срок был небольшой, и сидел я мало, и здоровье у меня не очень пострадало. А есть люди, у которых огромные сроки и здоровье такое, что под вопросом, вернутся ли они живыми на волю".

Правозащитник уточнил, что большое беспокойство вызывает состояние здоровья Алексея Горинова. "Насколько я понимаю, уперлась наша власть - Горинова не освобождать. И, конечно, несправедливо, что в этом обмене вообще не участвовали белорусские политзаключенные".

Олег Орлов уточняет, что Беларусь была задействована в обмене. "Лукашенко ведь отдал своего немецкого заложника. Почему же ни одного белоруса не было там? Надо понимать, что такие обмены - это всегда закулисье, некоторый торг. И ошибка думать, что в итоге обменяли российских убийц, шпионов и хакеров на оппозиционеров и правозащитников. Это не так. На самом деле меняли граждан США и Германии, а мы уже были прицепными вагонами к главному паровозу. К сожалению, никого из белорусов там не оказалось".

Сооснователь "Мемориала" считает, что новые обмены возможны, но главный вопрос - есть ли за границей люди, в которых заинтересованы режимы Лукашенко и Путина. И по его мнению, надо настаивать, чтобы в будущем среди тех, кого будут менять, были белорусы.

"Конечно, Алесь Беляцкий должен быть освобожден, - настаивает Орлов. - За него очень страшно и тяжело".

Беляцкий осужден на 10 лет лишения свободы, уже в заключении он стал лауреатом Нобелевской премии мира. Он содержится в одной из самых строгих белорусских колониях - в Горках, в полной изоляции. Другим заключенным под страхом наказания запрещают с ним общаться, к нему не допускают родных и адвоката, постоянно навешивают нарушения режима, чтобы еще больше ограничить свободу.

Олег Орлов приезжал в Беларусь вместе с российской журналисткой Екатериной Яньшиной, когда начинался судебный процесс по делу "Весны". Яньшину тогда задержали и дали 15 суток административного ареста. После освобождения ее депортировали из Беларуси с запретом въезда на 10 лет. Орлову также запретили въезд в Беларусь, о чем он узнал, когда попытался приехать в Минск на оглашение приговора.

"Преступления желательно совершать без свидетелей, что и делает режим Лукашенко, который вынес жестокий, несправедливый обвинительный приговор моим коллегам из центра "Весна". За что? Исключительно за их правозащитную работу".

Что касается Беляцкого, то по словам Орлова, есть и другие варианты его освобождения, не только в результате обмена. Правозащитник не стал разглашать детали, но подчеркнул, что вместе с коллегами работает над этим.

Ошибка правозащитников - "быть вне политики"

Ситуация с репрессиями в России и Беларуси все больше напоминает советское время, считает сооснователь "Мемориала". Правозащитник вспомнил советского диссидента Сергея Ковалева, которого осудили за издание хроники о давлении власти на инакомыслящих. "Вполне напоминает нынешние времена, - заявил Орлов. - Вот только сейчас сроки еще больше".

Из советского опыта российские правозащитники переняли идею, что должны быть вне политики. И это, по мнению Олега Орлова, и привело к наращиванию репрессий.

"По-моему, это наша родовая травма, которая в значительной степени ослабила и гражданское общество, и правозащитное движение. А в Германии, для примера, гражданское общество объединяло очень разные группы в разных направлениях, но тем не менее, смогло объединиться в партию "Зеленых", которая оказалась достаточно сильной и оказала значительное влияние на развитие политической ситуации в стране. Ничего подобного у нас не было".

Орлов говорит, что уже не отделяет себя от политики. "Нас всех уже обвинили в том, что мы на иностранные деньги якобы занимаемся политикой. Нас всех - правозащитников, градозащитников, экологов, людей феминистского движения - называют иноагентами. А если так, зачем же мы будем от отказываться от политики? Важно просто найти то, что нас объединяет".

"Мы вернемся не в счастливую Россию будущего"

Что касается будущего России, у Олега Орлова достаточно пессимистичный прогноз. В лучшем случае, считает правозащитник, после смены Путина возникнет небольшое пространство для переговоров, причем гражданскому обществу придется вести диалог "и с теми, у кого руки по локти в крови".

"Мы вернемся не в счастливую Россию будущего, а в очень тяжелую ситуацию, сравнимую с 1917-1918 годами, - считает правозащитник. - Что мы можем делать сегодня, находясь в эмиграции? Вырабатывать дорожные карты - как освобождать политзаключенных, как менять судебную власть, ситуацию в пенитенциарной системе, избирательное законодательство. И конечно, поддерживать гражданское общество, которое остается внутри страны".