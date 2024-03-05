В России и Беларуси больше всего журналистов в тюрьмах

На оккупированных Россией территориях Украины работники независимых СМИ стали главными жертвами преследований, отмечается в отчете СЕ. В самой РФ и Беларуси десятки журналистов оказались в тюрьмах в результате репрессий.

В 2023 году свобода слова и безопасность журналистов в Европе находились под существенным влиянием войн в Украине и Нагорном Карабахе, а также "шоковых волн" от боевых действий на Ближнем Востоке между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. И хотя в прошлом году количество журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей, уменьшилось, однако участились случаи угроз, запугивания и давления против работников массмедиа.

К таким выводам пришли авторы ежегодного отчета о состоянии свободы слова в Европе, подготовленного Платформой по содействию защите журналистики и безопасности журналистов, работающей под эгидой Совета Европы (СЕ). Отчет, обнародованный во вторник, 5 марта, оценивает ситуацию в 46 странах-членах СЕ, а также в России и Беларуси, которые не входят в состав организации.

Давление на журналистов и их родственников на оккупированных РФ территориях

В 2023 году во время освещения войны в Украине "в результате российских ударов" погибли два журналиста - украинец Богдан Битик и француз Арман Солдин, тогда как в 2022 году на войне были убиты 13 работников СМИ, говорится в отчете.

По мнению экспертов СЕ, уменьшение числа жертв среди работников массмедиа "в основном объясняется введением украинскими властями строгих правил доступа на линию фронта". Они указали также на осведомленность самих журналистов об опасностях на передовой, выросшую благодаря специальным тренингам для работников СМИ, которые проводят различные неправительственные организации.

Журналист в Мариуполе. Фото Евгения Малолетки Фото: Mstyslav Chernov/AP Photo/picture alliance

Тем не менее условия в Украине и дальше остаются очень опасными для работы журналистов, отмечается в отчете. Как указано в документе, "некоторым журналистам удалось лишь чудом избежать гибели, одна журналистка пропала без вести при невыясненных обстоятельствах (речь идет об украинской журналистке Виктории Рощиной. - Ред.), а многие журналисты, оставшиеся на временно оккупированных Россией территориях, были задержаны и помещены в тюрьмы".

На оккупированных Россией украинских территориях работники независимых СМИ стали главными жертвами преследований, незаконных задержаний и исчезновений. "Оккупационные власти пытались заставить местных журналистов сотрудничать, применяя к ним физическое и психологическое давление", - сообщается в отчете. В тех случаях, когда журналистам удавалось выехать с оккупированной территории, "их родственники и друзья становились мишенями для расправы". По данным отчета, на временно оккупированных Россией территориях Украины в тюрьмах находится 17 журналистов.

Россия "погрязла в болоте пропаганды"

Для российских властей ведение агрессивной войны против Украины послужило предлогом "еще больше усилить и без того строгий контроль над СМИ и задерживать журналистов".

"Российский режим также прибег к транснациональным репрессиям, преследуя российских журналистов в изгнании, и к "дипломатии заложников", задерживая иностранных журналистов", - указывают авторы отчета. Речь идет об аресте по сфабрикованным ФСБ России обвинениям американских журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашевой.

Эван Гершкович на скамье подсудимых, октябрь 2023 года Фото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Большое количество предостережений относительно действий российских властей против журналистов, которые в течение года были размещены на Платформе по содействию защите журналистики и безопасности журналистов, "свидетельствуют о стремительном ухудшении состояния свободы слова в стране, погрязшей в болоте пропаганды". В отчете упоминаются факты осуждения российских журналистов за "распространение ложной информации о российской армии".

Согласно данным СЕ, в российских тюрьмах в настоящее время находятся 27 журналистов. Однако действие "репрессивной государственной машины" не останавливается и за границами РФ - российские спецслужбы "регулярно следили, преследовали и угрожали онлайн" российским журналистам, выехавшим из страны. Как сообщается в отчете, почти половина опрошенных российских журналистов сталкивалась с угрозами российских властей даже в эмиграции.

Репрессии против журналистов в Беларуси

Что касается Беларуси, то репрессии, начатые режимом Александра Лукашенко после протестов 2020 года, не прекращаются. Согласно данным Белорусской ассоциации журналистов, с 2020 года минимум 400 белорусских независимых журналистов были вынуждены эмигрировать преимущественно в страны Балтии и Польшу. По состоянию на 31 декабря 2023 года по меньшей мере 38 белорусских журналистов находились в тюрьме по обвинениям, связанным с их профессиональной деятельностью. Таким образом, в тюрьмах России и Беларуси находится самое большое количество заключенных журналистов в Европе.

Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов была создана в 2015 году в сотрудничестве с авторитетными международными неправительственными организациями, работающими в сфере свободы слова. Эти организации предоставляют информацию о состоянии свободы слова и безопасности журналистов в странах-членах СЕ.

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