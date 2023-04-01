Журналисты на войне. Почему ВСУ "закрыли" фронт для СМИ

С конца марта 2023 года командование Вооруженных сил Украины ввело новые правила работы СМИ на фронте и в прифронтовых районах. Согласно им, территории приграничья и областей, в которых ведутся боевые действия, разделены на три зоны: в "зеленой" журналистам разрешено работать свободно, в "желтой" - только в сопровождении пресс-офицера армии, а в "красной" - запрещено вообще.

Оперативные командования (ОК) "Восток" и "Юг", которые первыми обнародовали зонирование подконтрольных им регионов, внесли в "красные" зоны все населенные пункты вдоль линии фронта и государственной границы. В Николаевской области в "красную" зону попал даже райцентр Снегиревка, отдаленный от Днепра, по которому проходит линия столкновения, на 40 километров. К "желтым" зонам отнесли областные центры Херсон и Николаев, где до сих пор национальные и местные СМИ работали в привычном режиме, хотя их работа якобы должна контролироваться военными пресс-офицерами.

Служебная информация

Новые правила введены не для остановки работы журналистов, а "для правильной организации работы, учитывая ситуацию с учетом потребностей армии", объясняла начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк информационному агентству Минобороны Армия Inform. Военные обещали пересматривать зонирование еженедельно, учитывая интенсивность боевых действий и запросы СМИ.

Журналист в Мариуполе. Фото Евгения Малолетки Фото: Mstyslav Chernov/AP Photo/picture alliance

Но неделю спустя Илья Евлаш, начальник пресс-службы объединенной стратегической группировки войск "Хортица", ответственной за большую часть фронта в Донбассе, сообщил DW, что новое распределение на зоны "является служебной информацией" и не подлежит обнародованию. Уточнив, что работа журналистов в Бахмуте сейчас официально запрещена, а в Константиновке возможна только в сопровождении военных, Евлаш посоветовал каждый раз уточнять, к какой зоне относится тот или иной населенный пункт, у пресс-офицеров армии на местах.

Такая неопределенность контрастирует с конкретными и достаточно суровыми санкциями за нарушение журналистами условий работы в зоне боевых действий и близлежащих районах. За них командование армии и министерство обороны обещают лишать СМИ военной аккредитации - обязательного документа для освещения войны в Украине. В ноябре ОК "Юг" таким образом наказал за работу в только что освобожденном Херсоне журналистов американских телеканалов СNN, Sky News, а также украинских "Суспильного" и "Громадського". Позже, после критики со стороны национальных и международных медиаорганизаций, аккредитации СМИ вернули.

Правила, которые невозможно выполнить

В начале марта Минобороны и Генштаб Вооруженных сил Украины сообщили о планах обновить выданные в течение последнего года аккредитации - в общей сложности речь идет примерно о 14 тысячах разрешений для журналистской деятельности. Документы теперь нужно будет переоформлять каждые полгода. Военное командование убеждает, что новые правила работы, включая зонирование, разрабатывались "для улучшения коммуникаций" и учитывают предложения от журналистского сообщества.

Впрочем, в распространенном на прошлой неделе заявлении "Медиаруха" - объединения украинских СМИ, журналистов и общественных организаций - зонирование называют "слишком жесткими ограничениями" и призывают армию "немедленно нормализовать ситуацию с доступом к освещению боевых действий". Пересмотреть новые правила призвали украинские власти и Национальный союз журналистов Украины, и международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ).

Даже сами военные отмечают, что соблюдать эти правила невозможно: в населенных пунктах "желтой" зоны у армии просто нет необходимого количества пресс-офицеров, чтобы обеспечить сопровождение всех журналистов. "По этому документу я должен каждое утро строить всех журналистов местных СМИ и приезжих и весь день водить с ними хороводы по городу, - отшучивается попросивший не называть его имени пресс-офицер одного из подразделений ВСУ, несущий службу на южном участке фронта. - Как работаем? Магия!"

Автомобиль с журналистами отправляется в прифронтовой зоне Фото: Yaghobzadeh Alfred/ABACA/picture alliance

По словам Натальи Гуменюк, на юге Украины журналисты до сих пор имеют возможность работать в "красных" зонах по отдельным запросам. Илья Евлаш тоже утверждает, что после введения зонирования журналисты в подконтрольном ему секторе работают "без особых изменений". Впрочем, по словам самих военных корреспондентов, формальный запрет для всех привел к тому, что освещать боевые действия теперь могут только крупные украинские телеканалы, выпускающие национальный телемарафон "Единые новости".

"Буквально через несколько дней после этого (введения зонирования. - Ред.) мы узнали, что существует список СМИ, которым власти все же позволяют освещать события даже в "красной" зоне. Фамилии и имена "своих" медийщиков "спустили" на места", - отмечают в распространенном 28 марта заявлении 14 журналистов онлайн-изданий и телеканалов, работающие на передовой.

"Теоретические цензоры"

Собеседники DW в пресс-службах отдельных подразделений армии и генеральном штабе с начала года убеждают: новые правила работы со СМИ исходят из Офиса президента, где стремятся взять под контроль общение военных с журналистами, в первую очередь иностранными. К постоянным самоограничениям призывает украинских журналистов и министерство обороны страны. "Стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека: верховный главнокомандующий (президент), министр обороны, главнокомандующий. Все остальные - только цитировать… Не надо вообще публичнообсуждать военные планынашей армии", - заявила на прошлой неделе заместитель министра обороны Анна Маляр.

Показательным в этом отношении стал случай с интервью командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия Козела американской газете The Washington Post. В нем украинский офицер пожаловался на высокие потери своего подразделения и отметил, что неопытность новобранцев и нехватка оружия ставят под сомнение перспективы контрнаступления ВСУ.

После публикации материала командование десантно-штурмовых войск перевело военного из боевой части в учебный центр, объяснив наказание тем, что у него не было разрешения разговаривать с журналистами. "У нас военное положение, во всех СМИ теоретически должны работать цензоры. Подобным образом это должно работать и с военными, которые находятся на поле боя", - прокомментировал позже инцидент министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

С просьбой прокомментировать новые правила освещения войны DW обратилась к советнику Офиса президента по информационной политике Михаилу Подоляку, но на момент публикации этого материала ответа не получила.

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