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Украинский солдат под Бахмутом
Украинский солдат под БахмутомФото: Ignacio Marin/AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Владимир Зеленский объяснил важность обороны Бахмута

Сергей Куприков
29 мин. назад

Президент Украины считает, что гипотетическое падение Бахмута может стать политическим поражением Киева.

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В случае, если Украина проиграет длящуюся многие месяцы битву за Бахмут, Россия может попытаться заручиться международной поддержкой, чтобы вынудить Киев пойти на неприемлемые компромиссы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press, опубликованном в среду, 29 марта

По его словам, "Путин продаст эту победу Западу, российскому обществу, Китаю, Ирану. Если он почувствует кровь, почувствует, что мы слабые, он начнет давить, давить, давить".

По мнению Зеленского, давление от возможного поражения в Бахмуте Киев ощутит как со стороны международного сообщества, так и изнутри. "Наше общество почувствует усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними", - указал президент.

Пентагон: Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года, в начале марта политическое и военное руководство Украины решило не отступать из города. Зеленский объяснил, что если сдать Бахмут, то российские военные смогут значительно продвинуться - "это была бы открытая дорога в другие города на донецком направлении". В то же время он подчеркивал, что город будут оборонять, пока в этом есть смысл: "не любой ценой и чтобы все погибли".

В Пентагоне считают, что Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое. Такое мнение в начале марта высказал перед журналистами министр обороны США Ллойд Остин. "Падение Бахмута необязательно будет означать, что россияне переломят ход конфликта", - указал он.

По оценке американскогоИнститута изучения войны (ISW), российские силы в настоящее время захватили 65 процентов территории Бахмута. 

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Сообщение американского Института изучения войны (ISW)

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